ETV Bharat / bharat

नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नवी पिल्लई ( AFP )

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. घोषणा के करीब दो सप्ताह बाद इस मान्यता पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "मुझे कुछ नहीं कहना है."

यह सवाल 3 नवंबर, 2026 को मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उठाया गया.