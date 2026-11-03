नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
भारतीय मूल की नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर भारत सरकार की चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. घोषणा के करीब दो सप्ताह बाद इस मान्यता पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "मुझे कुछ नहीं कहना है."
यह सवाल 3 नवंबर, 2026 को मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उठाया गया.
नोबेल प्राइज के आधिकारिक X हैंडल ने 2 नवंबर, 2026 को एक पोस्ट साझा किया कि शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार नवनेथम 'नवी' पिल्लई को दिया गया है.
पोस्ट में आगे कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रंगभेद के दौर में एक भारतीय तमिल मूल के परिवार में जन्मीं पिल्लई एक वकील और कानूनी अग्रदूत बनीं, जिन्होंने गहरे संरचनात्मक भेदभाव, अलगाव और बहिष्कार का सामना किया. रंगभेद के खिलाफ खड़े होने वाले नेल्सन मंडेला और अन्य लोगों का बचाव करने के उनके शुरुआती कार्यों से लेकर हमारे समय के कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अदालती मामलों में एक न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा तक, एक साझा समानता दिखाई देती है.
The Nobel Peace Prize for 2026 was awarded to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. Pillay has held states and national leaders accountable and brought hope to victims of violence and conflict. In this call with the Norwegian Nobel Committee shortly after the announcement, Pillay said the prize is a recognition for all jurists who work with international law https://t.co/iqdJVAfcMB— The Nobel Prize (@NobelPrize) November 2, 2026
पिल्लई ने राष्ट्रों और राष्ट्रीय नेताओं को जवाबदेह ठहराया है और हिंसा तथा संघर्ष के पीड़ितों के मन में आशा की किरण जगाई है. घोषणा के कुछ ही समय बाद नॉर्वेजियन नोबेल समिति के साथ एक फोन कॉल में, पिल्लई ने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी न्यायविदों के लिए एक मान्यता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ काम करते हैं.
इस नोबेल शांति पुरस्कार पर भारत सरकार की चुप्पी की विपक्ष के नेताओं ने आलोचना की है.
16 अक्टूबर 2026 को ईटीवी भारत से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस चुप्पी को छोटी सोच वाली और अशिष्ट करार दिया. उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर मान्यता या सम्मान मिलता है, तो भारत को उस पर गर्व करना चाहिए. उन्होंने सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया के अभाव को भी निराशाजनक बताया.
राजनयिक जानकारों का मानना है कि बधाई संदेश का न आना, एक सोची-समझी विदेश नीति के दृष्टिकोण को दर्शाता है, न कि सीधे तौर पर कोई उपेक्षा. इन फैसलों का आकलन आमतौर पर विदेश मंत्रालय द्वारा हमारे हितों और राजनयिक विचारों के आधार पर किया जाता है, जिसमें गर्मजोशी के स्तर और प्रतिक्रिया की प्रकृति का निर्णय हर मामले के अनुसार लिया जाता है. इस मामले में, विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से इस मान्यता से खुद को जोड़ने के बजाय एक तटस्थ रुख बनाए रखने का विकल्प चुना होगा.
ये भी पढ़ें-