ETV Bharat / bharat

हेट स्पीच केस में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं, SC ने HC के फैसले को सही ठहराया

हेट स्पीच केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि बीजेपी नेताओं की बातों से सांप्रदायिक हिंसा या लोगों में अशांति नहीं फैली.

No Cognisable Offence Against Anurag Thakur, Parvesh Verma, Supreme Court in Hate speech case
भाजपा नेता प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर (File Photo/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 2:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2020 में दिल्ली में सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों (Hate speech) के लिए बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है.

भाजपा सांसद ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि वर्मा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 29 अप्रैल को हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर अपने फैसले में, सीपीआईएम नेताओं वृंदा करात और केएम तिवारी की याचिका पर भी सुनवाई की, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जून 2022 के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी नेताओं की बातों से सांप्रदायिक हिंसा या लोगों में अशांति नहीं फैली.

पीठ ने कहा, "रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री, जिसमें कथित भाषण, ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश की गई 26 फरवरी, 2020 की स्थिति रिपोर्ट और निचली अदालतों द्वारा दर्ज कारण शामिल हैं, पर ध्यान से विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर सहमत हैं कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है."

एक ट्रायल कोर्ट ने 26 अगस्त, 2020 को वर्मा और ठाकुर के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि नामित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी के अभाव में यह कानून में स्वीकार्य नहीं है.

उच्च न्यायालय ने 13 जून, 2022 को करात और तिवारी की ओर से हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी थी, और कहा था कि "ये बयान किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं थे और न ही इनसे हिंसा या लोगों में अशांति फैली." उच्च न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 के दायरे में आने वाले अपराधों के लिए, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने और जांच का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंजूरी की जरूरत सिर्फ मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के स्तर पर ही होती है, उससे पहले नहीं. शीर्ष अदालत ने कहा, "CrPC की धारा में FIR दर्ज करने या संज्ञान पूर्व चरण पर जांच करने के निर्देश पर कोई रोक नहीं है. इसके उलट फैसला लेना ऐसी रोक लगाने जैसा होगा जिसकी कल्पना विधायिका ने नहीं की है."

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "आपराधिक कानून की प्रक्रिया एक के बाद एक होती है: पहले किसी गंभीर अपराध की जानकारी मिलनी चाहिए; फिर FIR दर्ज होनी चाहिए; उसके बाद जांच होनी चाहिए; उसके बाद CrPC की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट जमा करनी चाहिए; और सिर्फ इसी स्तर पर संज्ञान लेने का सवाल उठता है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए, मंजूरी की जरूरत सिर्फ संज्ञान लेने के लिए एक जरूरी शर्त है, FIR दर्ज करने या जांच करने के लिए नहीं. कोर्ट ने कहा, "कोई भी मतलब जो FIR दर्ज करने को पहले से मंजूरी पर निर्भर बनाता है, वह इस कानूनी प्रक्रिया को उलट देगा और जांच से जुड़े नियमों को बेकार कर देगा."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट ने जो कानून की बात बताई है, वह एकदम साफ है. जहां जानकारी से किसी गंभीर अपराध के होने का पता चलता है, वहां FIR दर्ज करना जरूरी है. ऐसे हालात में, पुलिस के पास इस मामले में कोई अधिकार नहीं है, न तो कानूनी प्रक्रिया के तहत और न ही मतलब निकालने की आजादी के तौर पर."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां, कानून से बनी हैं, और कानून के तहत उन पर डाली गई जिम्मेदारियों और दायित्वों से बंधी हैं. अदालत ने कहा, "वे जांच के चरण पर लागू न होने वाले नियमों का सहारा लेकर इन कानूनी दायित्वों से बच नहीं सकते या उन्हें कमजोर नहीं कर सकते. ऐसा कोई भी तरीका कानून के शासन को कमजोर करता है और आपराधिक न्याय के प्रशासन में जनता का भरोसा कम करता है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया आरोपी के अधिकारों और समाज के हितों, दोनों की रक्षा के लिए बनाया गया है. कोर्ट ने कहा, "हालांकि मंजूरी की जरूरत संज्ञान के चरण पर बेकार या परेशान करने वाले मुकदमे के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करती है, लेकिन इसे जांच की प्रक्रिया शुरू होने से रोकने के लिए ढाल के तौर पर काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जहां एक गंभीर अपराध का खुलासा होता है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी शुरुआती चरण पर अपने कानूनी काम नहीं करते हैं, तो इससे न सिर्फ कानूनी उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि आम नागरिक भी संस्थागत निष्क्रियता के सामने कमजोर पड़ जाते हैं. पीठ ने कहा, "कानून का नियम यह कहता है कि जांच का तंत्र कानून के हिसाब से चले, और उस पर बाहरी बातों का कोई असर न हो."

यह भी पढ़ें- असम सीएम की पत्नी के केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत

TAGGED:

NO COGNISABLE OFFENCE
SUPREME COURT
ANURAG THAKUR
PARVESH VERMA
HATE SPEECH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.