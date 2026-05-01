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हेट स्पीच केस में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं, SC ने HC के फैसले को सही ठहराया

भाजपा नेता प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2020 में दिल्ली में सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों (Hate speech) के लिए बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है. भाजपा सांसद ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि वर्मा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 29 अप्रैल को हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर अपने फैसले में, सीपीआईएम नेताओं वृंदा करात और केएम तिवारी की याचिका पर भी सुनवाई की, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जून 2022 के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी नेताओं की बातों से सांप्रदायिक हिंसा या लोगों में अशांति नहीं फैली. पीठ ने कहा, "रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री, जिसमें कथित भाषण, ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश की गई 26 फरवरी, 2020 की स्थिति रिपोर्ट और निचली अदालतों द्वारा दर्ज कारण शामिल हैं, पर ध्यान से विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर सहमत हैं कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है." एक ट्रायल कोर्ट ने 26 अगस्त, 2020 को वर्मा और ठाकुर के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि नामित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी के अभाव में यह कानून में स्वीकार्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने 13 जून, 2022 को करात और तिवारी की ओर से हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी थी, और कहा था कि "ये बयान किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं थे और न ही इनसे हिंसा या लोगों में अशांति फैली." उच्च न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 के दायरे में आने वाले अपराधों के लिए, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने और जांच का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंजूरी की जरूरत सिर्फ मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के स्तर पर ही होती है, उससे पहले नहीं. शीर्ष अदालत ने कहा, "CrPC की धारा में FIR दर्ज करने या संज्ञान पूर्व चरण पर जांच करने के निर्देश पर कोई रोक नहीं है. इसके उलट फैसला लेना ऐसी रोक लगाने जैसा होगा जिसकी कल्पना विधायिका ने नहीं की है."