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भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पंजाब सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए'

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पंजाब सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करे. केंद्रीय एजेंसी उच्च-स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने की. पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए.

पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर यह आदेश दिया. सरकार ने हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें सीबीआई को राज्य सरकार से जुड़े लोगों के ख़िलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था. पीठ ने केंद्र, सीबीआई, ईडी और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, "हम एफआईआर पर रोक नहीं लगा रहे हैं. हम कह रहे हैं कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए."