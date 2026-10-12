भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पंजाब सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए'
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर निर्देश दिया कि सीबीआई राज्य सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पंजाब सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करे. केंद्रीय एजेंसी उच्च-स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने की. पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए.
पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर यह आदेश दिया. सरकार ने हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें सीबीआई को राज्य सरकार से जुड़े लोगों के ख़िलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था.
पीठ ने केंद्र, सीबीआई, ईडी और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, "हम एफआईआर पर रोक नहीं लगा रहे हैं. हम कह रहे हैं कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए."
पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया, जो अधिवक्ता निखिल सराफ की याचिका पर आया था. आरोपों में ट्रांसफर के लिए नकद और मनचाही नीतियां बनवाने के लिए नकद का लेन-देन शामिल है.
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार को सूचना भेजे जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
हाई कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनसे राज्य सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं. हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और सरकार को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का भी निर्देश दिया.
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