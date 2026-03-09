ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार में कभी CM पुत्र नहीं बना मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कर पाएंगे?

बिहार में 9 मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में सक्रिय ( ETV Bharat )

जगन्नाथ मिश्रा और नीतीश मिश्रा: लालू यादव के सत्ता में आने से पहले जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस सरकार के आखिरी मुख्यमंत्री थे. उनके बेटे नीतीश मिश्रा भी राजनीति में हैं. कई बार विधायक और मंत्री बने लेकिन पिता की तरह सफल होते नहीं दिख रहे हैं.

जीतनराम मांझी और संतोष सुमन: दलित समाज से आने वाले जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनने का मौका तब मिला, जब नीतीश कुमार ने 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद इस्तीफा दे दिया. करीब 9 महीने इस पद पर रहे. अभी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. उनके बेटे संतोष सुमन जरूर नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं लेकिन उनके लिए भी पिता जैसी सफलता हासिल करना कठिन ही लग रहा है.

लालू यादव और तेजस्वी यादव: लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे. वहीं 1997 से 2005 तक उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम रहीं लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव अब तक माता-पिता से काफी पीछे हैं. तेजस्वी पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. तीन बार से विधायक हैं. दो बार उप-मुख्यमंत्री जरूर बने लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली है.

बिहार में अब तक 23 मुख्यमंत्री बन चुके हैं. इनमें श्रीकृष्ण सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक कई मुख्यमंत्री के बेटों ने राजनीति में अपनी पारी खेली है. कई अभी भी खेल रहे हैं. कर्पूरी ठाकुर अपने जीते जी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया लेकिन उनके जाने के बाद उनके बेटे रामनाथ ठाकुर राजनीति में सक्रिय हैं. दरोगा राय और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे भी सियासत में एक्टिव हैं. विधायक और मंत्री बने लेकिन पिता जैसे कामयाब नहीं हो पाए हैं.

नीतीश कुमार ने अपने बेटे को तब राजनीति में आने दिया, जब अपनी राजनीतिक पारी एक तरह से समाप्त करने का मन बनाया. इन दोनों के पहले भी कई मुख्यमंत्री हुए, जिनके बेटे राजनीति में सक्रिय हैं लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर रही है. बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं. उससे पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनके पुत्र (तेजस्वी और तेजप्रताप यादव) मुख्यमंत्री नहीं बन पाए.

बिहार में कई मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में सक्रिय: कर्पूरी ठाकुर से लेकर जगन्नाथ मिश्रा समेत कई मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में सक्रिय हैं. बिहार में एक तरह से रिकॉर्ड बना हुआ है और इस रिकार्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं, जिनके बेटे भी मुख्यमंत्री बने हैं. राजनीतिक विशेषज्ञ इसके लिए बिहार कि समाजवादी पृष्ठभूमि को जिम्मेदार बताते हैं. लालू यादव के दोनों बेटे राजनीति में हैं. तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया गया है लेकिन सफलता नहीं मिली. वह दो बार डिप्टी सीएम बने हैं.

दरोगा राय और चंद्रिका राय: यादव समाज से आने वाले दरोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उनके बेटे चंद्रिका राय बिहार सरकार में मंत्री बने लेकिन इन दिनों किसी भी पद पर नहीं हैं. उनकी बेटी ऐश्वर्या राय की शादी लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से हुई है लेकिन कोर्ट में दोनों का तलाक का केस चल रहा है.

सत्येंद्र सिन्हा और निखिल कुमार: सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनके पिता अनुग्रह नारायण सिंह उप-मुख्यमंत्री रहे थे. सत्येंद्र सिन्हा के बेटे निखिल कुमार औरंगाबाद सांसद और केरल के राज्यपाल रह चुके हैं लेकिन कभी सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए.

भागवत झा और कीर्ति आजाद: दिग्गज कांग्रेसी भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उनके बेटे और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी राजनीति में हैं. दरभंगा से कई बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ सके. वह फिलहाल बंगाल के बर्धमान-दुर्गापुर से टीएमसी के सांसद हैं.

रामसुंदर दास और संजय कुमार: दलित समाज से आने वाले रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. उन्होंने हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान को भी 2009 में शिकस्त दी थी लेकिन उनके बेटे संजय कुमार दास बहुत आगे नहीं जा सके. संजय 2010 में वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर विधायक चुने गए थे. बाद में राजनीति से ओझल हो गए. मार्च 2019 में उनका निधन हो गया.

कर्पूरी ठाकुर और रामनाथ ठाकुर: जननायक कर्पूरी ठाकुर डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी पर काबिज हुए हैं लेकिन उनके बेटे रामनाथ ठाकुर अबतक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं. हालांकि वह बिहार सरकार और केंद्र सरकार में मंत्री जरूर बने. अभी वह मोदी सरकार में कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री हैं.

क्यों नहीं सीएम पुत्र को मिली कामयाबी?: इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है बिहार में कोई सीएम का पुत्र सीएम नहीं बन पाया है. इसके पीछे समाजवादी सोच है. कर्पूरी ठाकुर के बारे में किस्से-कहानियों में बताया जाता है कि जब एक बार रामनाथ ठाकुर को राजनीति में जाने की बात उनके साथियों ने कही तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा. मेरे रहते मेरा परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आएगा. उनके जाने के बाद ही रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए.

"लालू प्रसाद यादव ने जरूर कोशिश की है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने लेकिन दो बार डिप्टी सीएम तो बने, सीएम नहीं बन पाए हैं. अभी जो स्थिति है, उसमें सीएम बनने की उनकी फिलहाल कोई संभावना नहीं है. अब निशांत को लेकर चर्चा है. उनके पार्टी के लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने लेकिन उनके लिए समस्या यह है कि बिहार में गठबंधन की सरकार है. बिना बीजेपी की सहमति के जदयू से कोई सीएम नहीं बन सकता."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

कहां-कहां पिता-पुत्र बने सीएम?: हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी कोई सीएम पुत्र किसी भी राज्य में सीएम नहीं बना. पड़ोसी राज्य राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव सीएम रह चुके हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके पिता करुणा निधि भी सीएम रहे थे. इसी तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे.

बीजू पटनायक भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिता भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे. वाई जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिता वाईएस राज शेखर रेड्डी भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे. महाराष्ट्र में शंकरराव चव्हाण और अशोक चव्हाण, हरियाणा में देवी लाल और ओमप्रकाश चौटाला, मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ला और श्यामा चरण शुक्ला, मेघालय में पीए संगमा और कॉनराड संगमा और अरुणाचल प्रदेश में दोरजी खांडू और पेमा खांडू, कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के अलावे एसआर बोम्मई और बसवराज बोम्मई भी पिता-पुत्र सीएम रहे थे.

क्या निशांत बनाएंगे रिकॉर्ड?: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने के बाद नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार में निशांत अपने पिता की तरह मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाएंगे? जेडीयू के मंत्री, विधायक-सांसद और कार्यकर्ता तक चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें.

"निशांत जी का बहुत स्कोप है. भविष्य में बहुत संभावना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद वह पार्टी को आगे ले जाएंगे. राज्य को ऐसे नेता की जरूरत है. वह जरूर आगे बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे."- जेडीयू प्रवक्ता

तेजस्वी ही लोगों की उम्मीद: वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि निशांत तो राजनीति में आ गए हैं लेकिन बहुत लंबी पारी खेल पाएंगे, इसकी संभावना कम है. वह दावा करते हैं कि बिहार के लोगों की उम्मीद तो तेजस्वी यादव हैं. वह जरूर एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे.

"निशांत कितनी लंबी पारी खेलेंगे, इसका इंतजार करना होगा क्योंकि बीजेपी और जदयू के कई नेता ही उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे. बिहार के लोगों की उम्मीद तो तेजस्वी यादव जी हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी का कहना है नीतीश कुमार गठबंधन के तहत ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. उन्हें कभी अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला. कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बने रहे. इसलिए राजनीति में कुछ भी संभव है. निशांत हो या तेजस्वी, उनके लिए अभी काफी वक्त है, इंतजार करना चाहिए.

निशांत को जेडीयू में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी (ETV Bharat)

"निशांत बिहार की प्रमुख सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री के बेटे हैं. पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं. ऐसे में आने वाले समय में उनके लिए असीम संभावना है. इस बार कम नहीं बन पाए तो आगे अपनी दावेदारी मजबूती से रख सकते हैं. तेजस्वी यादव और निशांत ही अब इस रिकॉर्ड को बना सकते हैं."- एनके चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक

भविष्य में निशांत हो सकते हैं दावेदार: निशांत अभी राजनीति में सक्रिय हुए हैं. जेडीयू के मंत्री से लेकर विधायक और आम कार्यकर्ता तक डिमांड कर रहे हैं सीएम बनाने की लेकिन विधानसभा में बीजेपी बड़ी पार्टी है. ऐसे में फिलहाल मुख्यमंत्री बनने की उनकी संभावना कम है लेकिन आने वाले समय में 2030 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय कई नेता पुत्र भी मैदान में होंगे और उस समय निशांत मजबूत दावेदार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. संभव है कि उस समय यह रिकॉर्ड बिहार में भी बन जाए.

