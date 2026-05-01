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ईवीएम से छेड़छाड़ के TMC के आरोप पर बवाल, ममता पहुंची स्ट्रॉन्ग रूम, चुनाव आयोग का आया जवाब

पॉलिटिकल पार्टी के लोग थ्री-लेयर सिक्योरिटी के बाहर बैठकर यह देख सकते हैं. उन्होंने शाम 4 बजे के आसपास कुछ हलचल देखी जब हमारा स्टाफ नियमों के अनुसार पोस्टल बैलेट रूम खोल रहा था. नियम के अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टी को सूचित किया गया था, और सभी उम्मीदवारों को आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा सूचित किया गया था.

यह तब हुआ जब टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर किसी भी संबंधित पार्टी स्टेकहोल्डर की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोल रही है. कोई सीसीटीवी बंद नहीं किया गया था. वहां सभी 8 स्ट्रॉन्ग रूम, 7 ईवीएम और 1 पोस्टल बैलेट का सीसीटीवी फुटेज टेलीकास्ट किया जा रहा है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को दोहराया कि ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम सेफ एंड सिक्योर हैं. यह बात टीएमसी के उन आरोपों के जवाब में कही गई है, जिसमें कहा गया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने कहा कि इस घटना में कोई विवाद नहीं है.

अग्रवाल ने एएनआई को बताया, 'उन्हें यहां आना चाहिए था. शाम 4 बजे के बाद, 3 उम्मीदवार आए थे और उन्होंने सब कुछ देखा कि ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम सील थे जबकि पोस्टल बैलेट का स्ट्रॉन्ग रूम खुला था. फिर वे 3 चले गए.' उन्होंने आगे कहा, 'कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं होगी. ऐसी चीजें होती रहती हैं. लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है. काउंटिंग 100 फीसदी साफ-सुथरी होगी, जैसे चुनाव हुए थे.'

अग्रवाल ने कहा कि पोलिंग बॉडी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि वे पोलिंग प्रोसेस में कोई परेशानी नहीं होने देंगे. तृणमूल कांग्रेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो का साफ तौर पर जिक्र करते हुए अधिकारियों ने कहा कि पोल किए गए ईवीएम वाले सभी स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित और सील हैं. उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट को रेगुलर अलग किया जा रहा था.

हावड़ा में सेंट्रल फोर्स के हमले के बाद बुज़ुर्ग आदमी की मौत के टीएमसी के दावे पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, 'यह 82 साल का आदमी था जो अपने बेटे के साथ वोट देने आया था. वह बीमार था, लेकिन फिर भी वोट देने के लिए बूथ पर जाने की जिद कर रहा था. वह बूथ में घुसा और ईवीएम तक गया. जब वह वोटिंग के बाद बाहर आया, तो वह गिर पड़ा. बूथ के अंदर कोई पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद नहीं थे. सीसीटीवी फुटेज और चुनाव अधिकारी और बाकी सभी का बयान है.'

इससे पहले टीएमसी के सीनियर नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने तुरंत नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना दिया. घोष ने कहा, 'आप इलेक्शन कमीशन की लाइवस्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं, जहां कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं. हमारा कोई भी प्रतिनिधि अंदर नहीं है. वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. वे (BJP) अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर भेज रहे हैं और पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं. शशि पांजा विरोध में बैठी. पार्टी इस घटना के बारे में आगे एक्शन लेगी.' वोटों की गिनती 4 मई को होगी.