CBI जांच नहीं: पुलिस के चार्जशीट फाइल करने के बाद SC ने राम मंदिर दान चोरी जांच में मॉनिटरिंग खत्म की
राम मंदिर में दान चोरी मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 2:03 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की सीबीआई जांच की मांग वाली कई याचिकाओं को बंद कर दिया. यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के इस खुलासे के बाद आया है कि जांचकर्ताओं ने आरोपियों द्वारा बैंक में जमा रकम और प्रॉपर्टी की खरीद का पता लगाकर पैसे के लेन-देन का पता लगाया है. इसके बाद 45 दिनों से सीसीटीवी फुटेज न होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल की गई.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि ऑडिट किया गया है और सभी कलाकृतियां और चढ़ावा सही-सलामत पाया गया है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि चार्जशीट फाइल कर दी गई है और चोरी गिनती के दौरान हुई थी.
मेहता ने कहा, “जो लोग पैसे गिन रहे थे, वे ले गए हैं. सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिनों का ही है, वरना यह ऑटो इरेज टेक्नोलॉजी है.”
मेहता ने कहा, “लेकिन हम पीछे चले गए. वे जो करते थे, वह यह था कि वे पैसे लेते थे और कहीं इन्वेस्ट कर देते थे या बैंक अकाउंट में जमा कर देते थे. तो, हमने उन सभी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट चेक किए जिन पर आरोप लगे थे. हमने पिछली तारीख से देखा; कितना अमाउंट जमा किया गया था? तो, हमारे पास वह आंकड़ा है.”
उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, उदाहरण के लिए सेल डीड में दिखाया गया है कि इसे 15 लाख रुपये में खरीदा गया है, सेल डीड के अनुसार, और प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये है.
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, शेष राशि का भुगतान स्पष्ट रूप से नकद में किया गया है और इसी के जरिए नकदी उत्पन्न हुई होगी क्योंकि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है."
मेहता ने कहा, "इस तरह हमने पहचान की है. ऑडिट हुआ और सभी कलाकृतियां और भेंट सही-सलामत पाई गईं."
सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि भविष्य के लिए उपाय होने चाहिए. मेहता ने पीठ को भरोसा दिलाया कि उपाय बहुत पहले ही कर लिए गए थे.
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, जिन्होंने केस की स्वतंत्र जांच के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, ट्रायल कोर्ट की मदद कर सकते हैं, जहां यह मामला अभी पेंडिंग है. सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि कोर्ट उन्हें कोर्ट की मदद करते रहने की आजादी देगा, यह देखते हुए कि यह सिर्फ आरोपी बनाम स्टेट का मामला नहीं है, बल्कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का भी कुछ हिस्सा शामिल है.
उन्होंने कहा, “इसलिए, हम आपको आजादी देंगे, क्योंकि कानून अपराध के पीड़ित को कोर्ट की मदद करने की इजाजत देता है…आप भी (कोर्ट की) मदद करने के हकदार होंगे. उस अधिकार को पक्का किया जाएगा…”
पीठ ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, जिसके अनुसार मामले में चार्जशीट फाइल की गई है. इसे ध्यान में रखते हुए, इस रिट पिटीशन और दूसरे जुड़े मामलों को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को (कानून के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए) निर्देश के साथ निपटाया जा रहा है… क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है, इसलिए रिट पिटीशनर्स को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट की मदद करने की आजादी दी जाती है… क्योंकि कानून क्राइम के पीड़ित को कोर्ट की मदद करने का अधिकार देता है.
पीठ ने मामला बंद करते हुए कहा, "हालांकि, यह साफ किया जाता है कि यह पक्का करने के लिए कि किसी को कोई नुकसान न हो, इस कोर्ट ने इस मामले में आरोपों के मेरिट के बारे में कोई राय नहीं दी है."
राम मंदिर दान चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं.
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