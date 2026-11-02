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CBI जांच नहीं: पुलिस के चार्जशीट फाइल करने के बाद SC ने राम मंदिर दान चोरी जांच में मॉनिटरिंग खत्म की

अयोध्या राम मंदिर ( file photo-IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की सीबीआई जांच की मांग वाली कई याचिकाओं को बंद कर दिया. यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के इस खुलासे के बाद आया है कि जांचकर्ताओं ने आरोपियों द्वारा बैंक में जमा रकम और प्रॉपर्टी की खरीद का पता लगाकर पैसे के लेन-देन का पता लगाया है. इसके बाद 45 दिनों से सीसीटीवी फुटेज न होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल की गई.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि ऑडिट किया गया है और सभी कलाकृतियां और चढ़ावा सही-सलामत पाया गया है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि चार्जशीट फाइल कर दी गई है और चोरी गिनती के दौरान हुई थी. मेहता ने कहा, “जो लोग पैसे गिन रहे थे, वे ले गए हैं. सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिनों का ही है, वरना यह ऑटो इरेज टेक्नोलॉजी है.” मेहता ने कहा, “लेकिन हम पीछे चले गए. वे जो करते थे, वह यह था कि वे पैसे लेते थे और कहीं इन्वेस्ट कर देते थे या बैंक अकाउंट में जमा कर देते थे. तो, हमने उन सभी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट चेक किए जिन पर आरोप लगे थे. हमने पिछली तारीख से देखा; कितना अमाउंट जमा किया गया था? तो, हमारे पास वह आंकड़ा है.” उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, उदाहरण के लिए सेल डीड में दिखाया गया है कि इसे 15 लाख रुपये में खरीदा गया है, सेल डीड के अनुसार, और प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये है. उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, शेष राशि का भुगतान स्पष्ट रूप से नकद में किया गया है और इसी के जरिए नकदी उत्पन्न हुई होगी क्योंकि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है." मेहता ने कहा, "इस तरह हमने पहचान की है. ऑडिट हुआ और सभी कलाकृतियां और भेंट सही-सलामत पाई गईं."