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'सुनवाई लायक मामला नहीं': SC ने शेनबागवल्ली बांध की बहाली और कामकाज से जुड़े निर्देश मांगने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरलम सरकारों से 'शेनबागवल्ली वियर' (बांध) की बहाली और उसे चालू करने के लिए कोई उपयुक्त तरीका निकालने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

शुक्रवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. शेनबागवल्ली वियर पानी की दिशा मोड़ने के लिए केरलम और तमिलनाडु की सीमा के नजदीक स्थित एक संरचना है.