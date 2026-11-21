'सुनवाई लायक मामला नहीं': SC ने शेनबागवल्ली बांध की बहाली और कामकाज से जुड़े निर्देश मांगने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने शेनबागवल्ली बांध से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : November 21, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरलम सरकारों से 'शेनबागवल्ली वियर' (बांध) की बहाली और उसे चालू करने के लिए कोई उपयुक्त तरीका निकालने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
शुक्रवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. शेनबागवल्ली वियर पानी की दिशा मोड़ने के लिए केरलम और तमिलनाडु की सीमा के नजदीक स्थित एक संरचना है.
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वे चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार, 'अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम' की धारा -3 के तहत केंद्र से अनुरोध करे कि इस मामले को एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को सौंप दिया जाए.
इस अधिनियम की धारा -3 जल विवादों के संबंध में राज्य सरकारों की शिकायतों से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध कर सकती है कि वह जल विवाद को निर्णय के लिए किसी न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को सौंप दे.
पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार नदी को 'अंतर-राज्यीय नदी' माना है, और पहाड़ों में एक छोटा चेक डैम है जहां सहायक नदियां पेरियार नदी से मिलती हैं.
हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की कि यह राज्यों के बीच का विवाद है. पीठ ने कहा कि वह मुकदमा शुरू करने के लिए कोई आदेश (mandamus) जारी नहीं कर सकती.
पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा, "इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए कोई आधार नहीं बनता है. इसलिए, इसे खारिज किया जाता है..." याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि यदि दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाती है, तो तमिलनाडु केंद्र से यह आग्रह करे कि वह इस विवाद को 'अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' के तहत किसी न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को सौंप दे.
ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग नियुक्ति कानून: सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई से किया इनकार, 5 जजों की बेंच करेगी विचार