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उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के बरेली बंगले पर नहीं चलेगा बुलडोजर! BDA सचिव बोले- नया नोटिस नहीं दिया गया

बीडीए ने नया नोटिस नहीं जारी किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और पप्पू गिरधारी से जुड़े आलीशान बंगले के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक लग गई है. बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण को लेकर कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है. उन्होंने मामले में अब तक हुई कार्रवाई और कंपाउंडिंग की प्रक्रिया की जानकारी भी दी.

बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया, संबंधित बंगले का नक्शा वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग के लिए प्राधिकरण में जमा कराया गया था. कंपाउंडिंग का मतलब निर्माण को निर्धारित नियमों और मानकों के तहत नियमित कराना होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार किसी भी भवन का निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य है. पहले निर्माण और बाद में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है.