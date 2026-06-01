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कंधे पर अर्थी.. छाती भर पानी.. बिहार का वो बदनसीब गांव जहां तैरकर अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं लोग

"मरसंडा पंचायत, रहता पंचायत और सोहता उत्तरी पंचायत के लोगों का आवागमन का साधन यही मुख्य सड़क है. 30-35 हजार आबादी इस रूट से आना-जाना करती है. फलका मुख्यालय अगर हम घूमकर जाते हैं तो 12 किलोमीटर का रास्ता है और कमला नदी पार करके जाते हैं तो मात्र 5 मिनट का रास्ता है. लंबे समय से पुल निर्मााण की मांग पर किसी का ध्यान नहीं जाना हमारा दुर्भाग्य है." - मनोज मंडल,जिला परिषद प्रतिनिधि,फलका प्रखंड

कई दशकों से है पुल का इंतजार: फलका प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि मनोज मंडल बताते हैं, आज की हृदयविदारक तस्वीर सभी ने देखी है, लेकिन यह आज की बात नहीं है. एक पीढ़ी पुल का इंतजार करते हुए खत्म हो गए और दूसरी पीढ़ी आज परेशानी झेल रही है. जनप्रतिनिधियों ने कई बार पुल के निर्माण का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. ऐसे में हमने खुद की जनसहयोग से एक चचरी पुल बनायी थी, वह भी टूट चुकी है.

पुल की मांग आज तक अधूरी : लोगों के मानें तो यह मुसीबत कोई नई नहीं है. आजादी के बाद विकास के दावों के बीच आज भी उनलोगों के गांव की तस्वीर नहीं बदली है. नदी के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने के लिए पुल निर्माण की बरसों पुरानी मांग आज भी अधूरी है. निजी नाव जो चलती है, ओवरलोडिंग के कारण हादसों को दावत देती है.

कांधे पर अर्थी.. सीने भर पानी : वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे परिजन और ग्रामीणों के द्वारा कंधे पर अर्थी रखकर नदी पार की जा रही है. जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार दूसरी तरफ पहुंचे और अरविंद मंडल का दाह संस्कार किया गया.

मौत के बाद भी नहीं खत्म हुई परेशानी: इस घटना ने सरकार के विकास की दावों की पोल खोलकर रख दी है. जीते जी जिस शख्स को अपने गांव तक पहुंचने के लिए सड़क और पुल नहीं मिली, उसकी अंतिम यात्रा भी परेशानियों से भरी रही.

नदी पार है श्मशान: ग्रामीणों ने बताया कि श्मशान घाट नदी के उस पार है. नदी पार करने के लिए पुलिया नहीं है और एक सरकारी नाव है. वह किसी काम का नही है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और कटिहार विधानसभा क्षेत्र का मामला है. पूर्णिया लोकसभा के फलका प्रखंड के मोरसंडा गांव के लोग आज भी पुल का इंतजार कर रहे हैं.

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से ऐसा वीडियो सामने में आया है, जिसे देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे. ये सिर्फ एक बुजुर्ग की अंतिम संस्कार की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों का दर्द है जिन्हें आजादी के दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. बुजुर्ग अरविंद मंडल की मौत के बाद परिजन उनकी अर्थी को कंधे में उठाकर कमला नदी पार करते नजर आए. सीने तक पानी से गुजरके लोग नदी की दूसरी तरफ पहुंचे ताकि अंतिम संस्कार कर सकें.

कमला नदी घाट पर पुल बनाने की मांग: उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि फलका प्रखंड के मरसंडा पंचायत के कमला नदी में एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हो, ताकि लोगों के आवागमन का रास्ता सुलभ हो. लोगों का कहना है कि सरकारी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है. एक नाव है, जिसपर ओवरलोडिंग के कारण कई बार लोग डूबते-डूबते बचे हैं. इसलिए लोग डर से नाव का सहारा नहीं लेते हैं.

बाढ़ में करते हैं चचरी पुल का इस्तेमाल: मोरसंडा गांव लोकसभा क्षेत्र के अनुसार पूर्णिया जिला जबकि विधानसभा में कटिहार के कोढ़ा विधानसभा में पड़ता है. क्षेत्र के लोग बाढ़ के दौरान कमला नदी में अधिक पानी होने के कारण आपसी चंदा करके चचरी पुल बनाकर इस पार से उस पर होते हैं. मगर अब पानी कम है. इसीलिए इस पार से उस पार जाने के लिए या रोजाना के कामों को पूरा करने के लिए लोग पानी से होकर ही जाते हैं.

रोज तैरकर जाते हैं- ग्रामीण: वहीं नदी तैरकर रोजमर्रा के काम करने वाले ग्रामीण सुमन बताते हैं कि जहां चालू नदी नहीं है, वहां पुल के बगल में पुल है. यहां चालू नदी है इसलिए 20 साल से हमलोग अपना पुल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन प्रशासन की ओर से पक्की पुल की व्यवस्था नहीं की गई है. बाढ़ के दौरान बांस से हमलोग पुल बनाते हैं.

"नदी में नाव भी डूब जाता है और चचरी पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है. मैं तैरकर आया हूं. सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि एक महीने में पुल का काम शुरू करेंगे लेकिन नहीं हुआ. विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ है."- सुमन, स्थानीय

फलका मुख्यालय जाना होता है आसान: वहीं वार्ड सदस्य मनोज कुमार मंडल ने कहा कि ये फलका प्रखंड मोरसंडा पंचायत कटिहार विधानसभा के अंदर आता है. यहां से फलका मुख्यालय मात्र 4 किलोमीटर है, लेकिन घूम कर जाने में 12 किमी पड़ता है. मोरसंडा पंचायत से पांच गांव जुड़े हैं, जो ऐसे ही नदी पार करने को मजबूर हैं.

"यहां न कभी पुल का व्यवस्था हुई और न कभी नाव की ही व्यवस्था की गई. आजादी के बाद से पुल नहीं देखे हैं. मेरी उम्र 40 साल हो गई है, पता नहीं पुल देख पाऊंगा कि नहीं."- मनोज कुमार मंडल,वार्ड सदस्य

विधायक ने क्या कहा?: स्थानीय भाजपा विधायक कविता पासवान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में इससे पहले भी यह मामला उठा चुकी हूं. लेकिन जिला स्तर से भेजे गए प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी के कारण अति आवश्यक इस नदी के दो छोर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण नहीं हो सका है.

"मेरा प्रण है कि इस बार वो पुल हम बनाकर ही रहेंगे. इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में भी उठाया था. मेरी बहस भी हो गई थी क्योंकि जिला से गलत रिपोर्ट बनाकर दिया जा रहा था, जिसके कारण पुल नहीं बन पा रहा है. अंतिम संस्कार के लिए शव को ऐसे नदी पार करके लेकर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है."- कविता पासवान,भाजपा विधायक

कब खत्म होगी ये मजबूरी?: सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यह इलाका जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नजर में भी है. सालों से वादे भी किए जा रहे हैं और योजनाएं भी बन रही हैं, लेकिन पुल सिर्फ कागजों पर ही सीमित है. अरविंद मंडल की शव यात्रा की तस्वीर सिर्फ एक परिवार और गांव की दुखद कहानी को बयां नहीं करता बल्कि उस सिस्टम की विफलता की कहानी है, जहां विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच लोग शव को कंधे में उठाकर नदी पार करने को विवश हैं.

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