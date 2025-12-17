अभी तक आधार डेटा नहीं हुआ लीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया
सरकार ने कहा कि UIDAI डेटाबेस से आधार कार्ड होल्डर्स के डेटा में अब तक कोई सेंध नहीं लगी है.
Published : December 17, 2025 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आज तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के डेटाबेस से आधार कार्ड होल्डर्स के डेटा में कोई सेंध नहीं लगी है. मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम की सुरक्षा पर जोर दिया.
मंत्रालय ने कहा कि, आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है, जिसके लगभग 134 करोड़ लाइव आधार होल्डर्स हैं. मंत्रालय ने आगे बताया कि, आधार 16 हजार करोड़ से अधिक ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन पूरे किए हैं.
17 दिसंबर को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार के मजबूत टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सुरक्षा उपायों की वजह से आधार अभी भी सुरक्षित है. UIDAI द्वारा जारी किए गए आधार के लगभग 134 करोड़ लाइव आधार नंबर होल्डर हैं. आधार कार्ड के लॉन्च होने के बाद से, इस सिस्टम ने 16 हजार करोड़ से ज्यादा ऑथेंटिकेशन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोग्राम बन गया है.
मंत्री ने कहा कि UIDAI पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए 'डिफेंस-इन-डेप्थ' अप्रोच पर आधारित मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को फॉलो करता है. मंत्रालय ने कहा, "इसका मतलब है कि सिस्टम में सुरक्षा के कई लेवल बने हुए हैं, इसलिए अगर एक लेयर से कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, तो दूसरे डेटा को सुरक्षित रखते हैं."
इसमें कहा गया है, "पूरे सिस्टम का रेगुलर रिव्यू और ऑडिट किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि यह सिक्योर रहे." गलत इस्तेमाल या इंटरसेप्शन को रोकने के लिए, आधार डेटा को एडवांस्ड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुरक्षित रखा जाता है, जब इसे भेजा जा रहा हो और जब इसे स्टोर किया जा रहा हो, दोनों समय.
आधार सिस्टम को एक प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित किया गया है, जो इसे नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) की लगातार निगरानी में रखता है. एजेंसी UIDAI की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए रेगुलर सिक्योरिटी सलाह देती है.
इसके अलावा, आधार इकोसिस्टम के लिए गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बनाने और उसकी निगरानी के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी को लगाया गया है. मंत्री ने सदन को आगे बताया कि UIDAI अपने एप्लीकेशन का लगातार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करता है, जिसमें स्टैटिक और डायनामिक सिक्योरिटी टेस्टिंग शामिल है, ताकि कमजोरियों को शुरुआती स्टेज में ही पहचाना और ठीक किया जा सके.
