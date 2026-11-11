पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के स्पष्ट शब्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता.
By Sumit Saxena
Published : November 11, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) के तहत ऐसी संपत्ति बेटे को उसकी निजी हैसियत से मिलती है न कि अपने आप 'हिंदू अविभाजित परिवार' (HUF) की संपत्ति बन जाती है.
उत्तराधिकार और सह-उत्तराधिकार (coparcenary) के बीच स्पष्ट अंतर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत संपत्ति पाने वाला बेटा इसे अपनी निजी हैसियत से प्राप्त करता है न कि 'हिंदू अविभाजित परिवार' के 'कर्ता' के रूप में प्राप्त करता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी विरासत को 'हिंदू अविभाजित परिवार' की संपत्ति मान लेना, कानून की स्पष्ट भाषा के खिलाफ होगा और इससे 'क्लास I' के उत्तराधिकारियों के साथ समान व्यवहार करने के नियम में बाधा आएगी.
'सी.डब्ल्यू.टी बनाम चंद्रसेन' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि इस अदालत ने 1956 के अधिनियम की धारा 4, 6 और 8 (जिसमें अध्याय II और अनुसूची के 'क्लास I' के उत्तराधिकारी शामिल हैं) के बीच के आपसी संबंधों पर विचार किया था.
बेंच ने बताया कि हिंदू कानून के मुताबिक जब अनुसूची में 'क्लास I' के उत्तराधिकारियों में बेटे को शामिल किया जाता है, लेकिन बेटे के बेटे (पोते) को नहीं और वहीं पहले से गुजर चुके बेटे के बेटे (पोते) को शामिल किया जाता है तो यह कहना असंभव होगा कि धारा 8 के तहत संपत्ति मिलने पर, बेटा उसे अपने अविभाजित परिवार के 'कर्ता' के रूप में प्राप्त करता है.
बेंच ने कहा, "यह मानना मुश्किल होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी हिंदू को मिली संपत्ति, उसके अपने बेटे के संदर्भ में एक 'हिंदू अविभाजित परिवार' (HUF) की संपत्ति बन जाएगी. ऐसा करने का मतलब होगा 'क्लास I' के उत्तराधिकारियों के बीच दो वर्ग बनाना, एक तरफ पुरुष उत्तराधिकारी, जिनके हाथों में यह संपत्ति 'संयुक्त हिंदू परिवार' की संपत्ति बन जाएगी और दूसरी तरफ बेटे और महिला उत्तराधिकारी, जिनके मामले में ऐसी कोई अवधारणा लागू नहीं की जा सकती."
बेंच ने आगे कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के स्पष्ट शब्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. 6 नवंबर को जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने एक नाबालिग द्वारा अपनी मां के जरिए दायर की गई अपील को खारिज कर दिया.
बेंच ने कहा कि संपत्ति के बंटवारे के बाद वह संपत्ति अपना 'सह-उत्तराधिकार' (coparcenary) वाला स्वरूप खो चुकी थी. इसलिए अब उस पर संयुक्त परिवार की संपत्ति के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता. अपीलकर्ता के इस दावे का खंडन करते हुए कि उसे जन्म से ही 'कोपार्सनर' (सह-उत्तराधिकारी) के रूप में अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा मिल गया था.
बेंच ने बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की मूल धारा 6 (संशोधन से पहले) के अनुसार, मिताक्षरा सह-उत्तराधिकार संपत्ति में किसी हिंदू पुरुष का हिस्सा, उसकी मृत्यु के बाद जीवित बचे अन्य सह-उत्तराधिकारियों को मिल जाता था.
बेंच ने गौर किया कि इस मामले में, दादा एन. रामकृष्णन की मृत्यु की तारीख नहीं बताई गई है और 'क्लास I' (प्रथम श्रेणी) के उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारे का मुकदमा 1993 में दायर किया गया था. जाहिर है इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा जोड़ी गई धारा 29(A) लागू नहीं होती है.
बेंच ने कहा, "इस नजरिए से भी अपीलकर्ता 'कोपार्सनर' नहीं बन सकता, क्योंकि एन. रामकृष्णन की मृत्यु के समय वह 'जीवित सह-उत्तराधिकारी' नहीं था." बेंच ने बताया कि एन. रामकृष्णन की संपत्ति का बंटवारा पहले ही उनके 'क्लास I' उत्तराधिकारियों के बीच हो चुका था और हर हिस्सेदार को अपना-अपना हिस्सा मिल गया था, जो अब पूरी तरह से उसी का हो चुका है.
इसके बावजूद और न तो बंटवारे के आदेश को और न ही अपने पिता द्वारा उनके जीवनकाल में किए गए बिक्री विलेखों (सेल डीड) को चुनौती दिए बिना अपीलकर्ता ने 1997 में बंटवारे का मुकदमा दायर किया और 'समान उत्तराधिकारी' के रूप में जन्मसिद्ध अधिकार का दावा किया.
अंत में बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अध्याय 2 में दिए गए उत्तराधिकार के सामान्य नियमों के अनुसार, यदि कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत बनाए मर जाता है, तो उसकी संपत्ति 'क्लास I' उत्तराधिकारियों को मिलती है. यह संपत्ति उन्हें उसी क्रम में मिलती है जैसा कि कानून में बताया गया है और अन्य सभी उत्तराधिकारियों को छोड़कर, केवल यही लोग उस संपत्ति के हकदार होते हैं.
बेंच ने कहा,"बंटवारे के आदेश के तहत, एन. रामचंद्रन (अपीलकर्ता के दादा) की जो संपत्ति अपीलकर्ता के पिता के हिस्से में आई वह उनकी निजी संपत्ति बन गई और उसे 'सह-पैतृक संपत्ति' (coparcenary) नहीं कहा जा सकता."
बेंच ने कहा, "एक बार संपत्ति का बंटवारा हो जाने और वह पहले प्रतिवादी की निजी संपत्ति बन जाने के बाद, अपीलकर्ता के लिए उस पर अपना अधिकार जताने का कोई सवाल ही नहीं उठता. भले ही वह यह तर्क दे कि जन्म से ही उसे सह-उत्तराधिकारी (coparcenary) होने के नाते अधिकार मिल गए थे. ऊपर बताए गए कारणों से, विवादित फैसले में कोई कमी नहीं है." बेंच ने आगे कहा कि इस तरह अपील विफल रही और इसे खारिज किया जाता है. खर्चों को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है.
इस मामले में अपीलकर्ता ने चेन्नई में 1,811 वर्ग फुट की एक संपत्ति में अपना आधा हिस्सा मांगा और उस पर कब्जा पाने की मांग की. उसने दावा किया कि यह उसके दादाजी की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी जो उसे अपने पिता के साथ विरासत में मिली थी.
पिता ने 1993 में अपनी बहन द्वारा दायर एक बंटवारे के मुकदमे में एक समझौते (compromise decree) के तहत यह संपत्ति हासिल की थी. इसके बाद, 1997 में उन्होंने दो अलग-अलग बिक्री विलेखों (sale deeds) के जरिए यह संपत्ति तीसरे पक्ष को बेच दी. निचली अदालत ने बंटवारे के लिए एक प्रारंभिक डिक्री (preliminary decree) जारी की थी, लेकिन पहली अपीलीय अदालत और मद्रास हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया. अदालत ने माना कि पिता को जो हिस्सा मिला था, वे उसके पूर्ण मालिक बन चुके थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया.
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