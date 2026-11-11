ETV Bharat / bharat

पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) के तहत ऐसी संपत्ति बेटे को उसकी निजी हैसियत से मिलती है न कि अपने आप 'हिंदू अविभाजित परिवार' (HUF) की संपत्ति बन जाती है.

उत्तराधिकार और सह-उत्तराधिकार (coparcenary) के बीच स्पष्ट अंतर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत संपत्ति पाने वाला बेटा इसे अपनी निजी हैसियत से प्राप्त करता है न कि 'हिंदू अविभाजित परिवार' के 'कर्ता' के रूप में प्राप्त करता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी विरासत को 'हिंदू अविभाजित परिवार' की संपत्ति मान लेना, कानून की स्पष्ट भाषा के खिलाफ होगा और इससे 'क्लास I' के उत्तराधिकारियों के साथ समान व्यवहार करने के नियम में बाधा आएगी.

'सी.डब्ल्यू.टी बनाम चंद्रसेन' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि इस अदालत ने 1956 के अधिनियम की धारा 4, 6 और 8 (जिसमें अध्याय II और अनुसूची के 'क्लास I' के उत्तराधिकारी शामिल हैं) के बीच के आपसी संबंधों पर विचार किया था. बेंच ने बताया कि हिंदू कानून के मुताबिक जब अनुसूची में 'क्लास I' के उत्तराधिकारियों में बेटे को शामिल किया जाता है, लेकिन बेटे के बेटे (पोते) को नहीं और वहीं पहले से गुजर चुके बेटे के बेटे (पोते) को शामिल किया जाता है तो यह कहना असंभव होगा कि धारा 8 के तहत संपत्ति मिलने पर, बेटा उसे अपने अविभाजित परिवार के 'कर्ता' के रूप में प्राप्त करता है. बेंच ने कहा, "यह मानना ​​मुश्किल होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी हिंदू को मिली संपत्ति, उसके अपने बेटे के संदर्भ में एक 'हिंदू अविभाजित परिवार' (HUF) की संपत्ति बन जाएगी. ऐसा करने का मतलब होगा 'क्लास I' के उत्तराधिकारियों के बीच दो वर्ग बनाना, एक तरफ पुरुष उत्तराधिकारी, जिनके हाथों में यह संपत्ति 'संयुक्त हिंदू परिवार' की संपत्ति बन जाएगी और दूसरी तरफ बेटे और महिला उत्तराधिकारी, जिनके मामले में ऐसी कोई अवधारणा लागू नहीं की जा सकती." बेंच ने आगे कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के स्पष्ट शब्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. 6 नवंबर को जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने एक नाबालिग द्वारा अपनी मां के जरिए दायर की गई अपील को खारिज कर दिया. बेंच ने कहा कि संपत्ति के बंटवारे के बाद वह संपत्ति अपना 'सह-उत्तराधिकार' (coparcenary) वाला स्वरूप खो चुकी थी. इसलिए अब उस पर संयुक्त परिवार की संपत्ति के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता. अपीलकर्ता के इस दावे का खंडन करते हुए कि उसे जन्म से ही 'कोपार्सनर' (सह-उत्तराधिकारी) के रूप में अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा मिल गया था. बेंच ने बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की मूल धारा 6 (संशोधन से पहले) के अनुसार, मिताक्षरा सह-उत्तराधिकार संपत्ति में किसी हिंदू पुरुष का हिस्सा, उसकी मृत्यु के बाद जीवित बचे अन्य सह-उत्तराधिकारियों को मिल जाता था. बेंच ने गौर किया कि इस मामले में, दादा एन. रामकृष्णन की मृत्यु की तारीख नहीं बताई गई है और 'क्लास I' (प्रथम श्रेणी) के उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारे का मुकदमा 1993 में दायर किया गया था. जाहिर है इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा जोड़ी गई धारा 29(A) लागू नहीं होती है.