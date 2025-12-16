ETV Bharat / bharat

1979 बैच के जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों के साथ 39 साल के अन्याय पर दुख जताया, हाई कोर्ट ने सीनियरिटी बहाल की

श्रीनगर: रिटायरमेंट के बाद करीब चार दशकों तक चले मुकदमे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 14 पूर्व पुलिस अधिकारियों के हक में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक केस जीतने के बावजूद उनसे गलत तरीके से सीनियरिटी छीन ली गई थी. अपील करने वाले सभी अधिकारी अप्रैल 1979 बैच के सीधे भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर हैं.

उन्होंने 2011 के सिंगल-बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उनके पक्ष में 2007 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को कम कर दिया था. उनके लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) को मंजूर करते हुए जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस राहुल भारती की डिवीजन बेंच ने 41 पन्नों का फैसला सुनाया और अधिकारियों की कानूनी लड़ाई को 1986 तक पीछे ले जाकर देखा.

बेंच के लिए लिखते हुए जस्टिस भारती ने इस मामले को ऐसा बताया, जिसमें अपील करने वालों ने "न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, न्याय मिला और फिर न्याय खो दिया और खुद को वापस वहीं पाया जहां से उन्होंने शुरू किया था." वहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक बाध्यकारी फैसला था जिसने उनसे सीनियर अधिकारियों को दी गई पिछली तारीख से प्रमोशन को रद्द कर दिया था.

यह विवाद 1985 के पुलिस हेडक्वार्टर के एक आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें 1979 से पहले के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को पिछली तारीख से प्रमोशन दिया गया था, जिससे वे सीनियरिटी में 1979 के सीधे भर्ती हुए लोगों से ऊपर हो गए थे.

2004 में आदेश रद्द

उस आदेश को 2004 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और दिसंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बहाल कर दिया, जिसने इस कदम को गलत इरादे वाला पाया और कहा कि यह खुलेआम कर्मचारियों के एक समूह का दूसरे समूह पर पक्ष लेने के लिए किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 2008 में आदेश जारी किए, जिसमें अपील करने वालों की सीनियरिटी को सब इंस्पेक्टर के पद से लेकर पुलिस अधीक्षक तक बहाल किया गया.

हालांकि, दिसंबर 2011 में एक सिंगल जज ने उन सुधारात्मक आदेशों को रद्द कर दिया था, जब 1999 में नियुक्त किए गए सीधे भर्ती हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के एक युवा बैच ने उन्हें चुनौती दी थी. डिवीजन बेंच ने कहा कि इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही तय किए गए दशकों के मुकदमेबाजी के फायदे को खत्म कर दिया.

कोर्ट ने कहा, "1986 से लेकर अब तक की पूरी कवायद का क्या मतलब था... जब अपील करने वालों के लिए इसका कोई असर ही नहीं हुआ," और कहा कि अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी अपने जूनियर्स से पीछे रह गए थे.

'सीनियरिटी को खत्म नहीं कर सकते'

22 दिसंबर 2011 के सिंगल-बेंच के फैसले को रद्द करते हुए बेंच ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी उस सीनियरिटी को खत्म नहीं कर सकते, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 5 दिसंबर 2007 के फैसले से पक्के तौर पर तय किया गया था. इस मामले की मुख्य बात यह है कि अपील करने वालों ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, न्याय मिला और फिर न्याय खो दिया और खुद को वापस वहीं पाया जहां से उन्होंने शुरू किया था.

बेंच ने कहा कि ऐसे नतीजे की इजाजत देने से पूरी मुकदमेबाजी बेकार हो जाएगी, यह देखते हुए कि अपील करने वालों को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया गया था. जहां उनके लिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया का कोई असर और फायदा नहीं था." भले ही उन्होंने 1986 से अपने मामले को आगे बढ़ाया था और अब वे काफी समय पहले रिटायर हो चुके थे.

याचिकाकर्ताओं के नाम

जिन अपलीकर्ताओं ने यह अदालती लड़ाई लड़ी उनमें लाल भट्ट, वरिंदर कुमार, शेख अब्दुल राशिद, फरीद अहमद खान, मोहम्मद यूसुफ मीर, फारूक अहमद किरमानी, कैलाश चंद्र, अब्दुल राशिद लोन, सैफ-उद-दीन शाह, शाम सुंदर शर्मा, गुलाम हैदर बधाना, गुलाम हसन शाह,मीर मोहम्मद चौधरी और मोहम्मद शफी मीर शामिल हैं.

इनमें से ज़्यादातर 60-70 के दशक के अधिकारी हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस के अप्रैल 1979 बैच के सीधे भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर थे और रिटायरमेंट के काफी समय बाद भी इस मामले को लड़ते रहे, ताकि उन्हें वह सीनियरिटी और सम्मान वापस मिल सके, जो उनके अनुसार बार-बार कोर्ट में जीत के बावजूद उन्हें नहीं दिया गया था.

अपीलकर्ताओं की दुर्दशा की टाइमलाइन