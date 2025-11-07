ETV Bharat / bharat

'रेगुलर DGP की नियुक्ति नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​कार्रवाई की याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों का पालन न करने को लेकर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है.

By Sumit Saxena

Published : November 7, 2025 at 7:42 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से अपने पूर्व आदेशों का पालन न करने और राज्य में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष आया.

पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर किशोर कृष्णस्वामी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने 8 सितंबर को एक अन्य मामले में एक आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिफारिशों के आधार पर तुरंत एक नियमित डीजीपी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था.

'हितों की रक्षा के लिए चुना गया'
याचिका में कहा गया है कि प्रकाश सिंह मामले में 22 सितंबर 2006 और 3 जुलाई 2018 को पारित अदालती आदेशों के अनुसार, कार्यवाहक डीजीपी की अवधारणा विदेशी और कानून के लिए अज्ञात है. याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी को मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार और मई 2026 में होने वाले तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव में अपने हितों की रक्षा के लिए चुना गया है.

'UPSC को नामों का पैनल दस्ती तौर पर दिया गया'
भूषण ने तर्क दिया कि राज्य ने उस समय प्रस्तुत किया था कि 29 अगस्त को UPSC को नामों का एक पैनल दस्ती तौर पर दिया गया था. भूषण ने कहा, "आदेश 8 सितंबर को पारित हुआ था और आज 7 नवंबर है, लेकिन फिर भी राज्य कार्यवाहक डीजीपी के पद पर काम कर रहा है. आज तक नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है."

उम्मीदवार की नियुक्ति अवमानना का काम
याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी/अवमाननाकर्ता ने प्रभारी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करके और यूपीएससी द्वारा रेकेमेंडेड तीन आईपीएस अधिकारियों के अंतिम पैनल में से उम्मीदवार की नियुक्ति को जानबूझकर रोककर जानबूझकर अवमानना ​​का कार्य किया है.

अवमानना ​​याचिका में कहा गया है कि इतने स्पष्ट और सकारात्मक निर्देशों के बावजूद, प्रतिवादी/अवमाननाकर्ता ने 31 अगस्त, 2025 को आईपीएस अधिकारी जी वेंकटरमन को तमिलनाडु के डीजीपी के पद पर तदर्थ नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया, जो प्रकाश सिंह मामले में इस कोर्ट द्वारा पारित कई निर्देशों का सीधा उल्लंघन है.

