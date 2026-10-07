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'बेस्ट डॉक्टर', '100% सफलता' जैसे दावों पर रोक, NMC ने मेडिकल विज्ञापन पर नियम सख्त किए

नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने अस्पतालों, मेडिकल संस्थानों और रपंजीकृत चिकित्सकों (RMPs) की ओर से किए जाने वाले विज्ञापन और सार्वजनिक संचार को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विज्ञापनों में भ्रामक दावों, मरीज की गोपनीयता, सोशल मीडिया प्रचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरते उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है.

NMC के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा मंगलवार शाम को "अस्पतालों/मेडिकल संस्थानों और पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा नैतिक विज्ञापन और सार्वजनिक संचार पर दिशानिर्देश" जारी किए गए.

आयोग ने कहा कि इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य मेडिकल पेशे की गरिमा को बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवा के व्यावसायीकरण को रोकना और मरीजों तथा आम जनता को भ्रामक या निराधार चिकित्सा दावों से बचाना है.

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, "डिजिटल हेल्थकेयर एडवरटाइजिंग, सोशल-मीडिया प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर-ड्रिवन मेडिकल कंटेंट के तेजी से बढ़ने की वजह से NMC को ये गाइडलाइंस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे मरीजों को गुमराह करने का खतरा बढ़ गया है. इलाज की सफलता, "सबसे अच्छे डॉक्टर" या "चमत्कारी इलाज", पेड रिव्यू, मरीजों के टेस्टिमोनियल और प्रमोशनल लालच के बारे में बेबुनियाद दावे मेडिकल प्रैक्टिस का व्यावसायीकरण कर सकते हैं और कमजोर मरीजों के स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं."

अधिकारी ने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल ने नए जोखिम पैदा कर दिए हैं, जिनमें हेरफेर की गई तस्वीरें, कृत्रिम प्रशंसापत्र (सिंथेटिक टेस्टिमोनियल) और असत्यापित दावे शामिल हैं.

गाइडलाइन जारी करते हुए, NMC के सचिव डॉ. राघव लंगर (Dr. Raghav Langer) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट), मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के महानिदेशक और निदेशक, सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार, सभी मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के डीन और प्रिंसिपल को मेडिकल पेशे की गरिमा बनाए रखने का सुझाव दिया.

लंगर ने कहा, "स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण को रोकें. मरीज के हितों की रक्षा करें और भ्रामक चिकित्सा दावों पर रोक लगाएं. यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा संचार सूचनात्मक, नैतिक और साक्ष्य-आधारित बना रहे. अस्पताल के विज्ञापन तौर-तरीकों को पंजीकृत चिकित्सकों पर लागू होने वाले व्यावसायिक मानकों के अनुरूप बनाएं. चिकित्सा देखभाल के व्यवसायीकरण को रोकते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा दें, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रचार को विनियमित करें और चिकित्सा की सभी प्रणालियों में नैतिक समानता सुनिश्चित करें."

गाइडलाइंस में प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, सर्च इंजन और AI-जेनरेटेड या AI-असिस्टेड प्रमोशनल कंटेंट सहित ट्रेडिशनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन शामिल है. NMC ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संचार को विज्ञापन माना जाएगा जब उनकी सामग्री या प्रसार का तरीका प्रमोशनल जैसा हो.

NMC ने नैतिक विज्ञापन और सार्वजनिक संचार पर अपने नए दिशानिर्देश तैयार करते समय रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 1160/2023 में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का हवाला दिया है. यह मामला डॉक्टरों और हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन द्वारा किए जाने वाले भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों को विनियमित करने और मरीजों को प्रचार दावों से बचाने से जुड़ा है.

भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के नियम 6.1.1 के तहत डॉक्टरों द्वारा मरीजों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करना और आत्म-प्रचार वाले विज्ञापन करना पहले से ही अनैतिक माना गया था, लेकिन NMC का नया फ्रेमवर्क डिजिटल, सोशल मीडिया और एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा परिवेश के लिए इन सिद्धांतों को और मजबूत बनाने का प्रयास करता है.

'बेस्ट डॉक्टर', '100% सफलता' या 'चमत्कारी इलाज' के दावों पर रोक

इस फ्रेमवर्क के तहत, पंजीकृत चिकित्सक व्यक्तिगत उपलब्धियों, पेशेवर सफलता दर या रोगी संख्या का विज्ञापन बढ़ा-चढ़ाकर या अपुष्ट दावों जैसे- "गारंटीकृत इलाज", "सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक", "नंबर 1 विशेषज्ञ", "100% सफलता", "दर्द रहित उपचार", "चमत्कारी इलाज" या "विशिष्ट इलाज" के जरिये नहीं कर सकते.

डॉक्टरों को खुद का प्रचार करके या किसी तीसरे पक्ष के जरिये सीधे या किसी और तरह से मरीजों को लुभाने की भी मनाही है. वे चिकित्सा सेवाओं या व्यावसायिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने नाम, तस्वीर, आवाज, प्रशंसापत्र या एंडोर्समेंट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते.

दिशानिर्देश में डॉक्टरों और अस्पतालों को प्रलोभन के रूप में डिस्काउंट, सीमित समय के ऑफर, प्रतियोगिता, कूपन, उपहार, कैशबैक, रेफरल लाभ या मुफ्त प्रक्रियाओं का उपयोग करने से भी रोका गया है, जब ये अनावश्यक परामर्श, जांच या उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं.

"सर्वश्रेष्ठ", "नंबर 1", "अग्रणी", "सबसे भरोसेमंद" या "शीर्ष" जैसे तुलनात्मक दावे तब तक प्रतिबंधित रहेंगे, जब तक कि उन्हें एक पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जा सकने वाली पद्धति के माध्यम से वस्तुनिष्ठ रूप से प्रमाणित न किया जा सके. पैसों के बदले लिखे गए या हेरफेर किए गए ऑनलाइन रिव्यू, रेटिंग, फॉलोअर्स, लाइक्स और सर्च रैंकिंग भी इसी तरह प्रतिबंधित हैं.