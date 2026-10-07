'बेस्ट डॉक्टर', '100% सफलता' जैसे दावों पर रोक, NMC ने मेडिकल विज्ञापन पर नियम सख्त किए
NMC की नई गाइडलाइंस डॉक्टरों और अस्पतालों को भ्रामक डिजिटल प्रमोशन से रोकती है. उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने अस्पतालों, मेडिकल संस्थानों और रपंजीकृत चिकित्सकों (RMPs) की ओर से किए जाने वाले विज्ञापन और सार्वजनिक संचार को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विज्ञापनों में भ्रामक दावों, मरीज की गोपनीयता, सोशल मीडिया प्रचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरते उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है.
NMC के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा मंगलवार शाम को "अस्पतालों/मेडिकल संस्थानों और पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा नैतिक विज्ञापन और सार्वजनिक संचार पर दिशानिर्देश" जारी किए गए.
आयोग ने कहा कि इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य मेडिकल पेशे की गरिमा को बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवा के व्यावसायीकरण को रोकना और मरीजों तथा आम जनता को भ्रामक या निराधार चिकित्सा दावों से बचाना है.
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, "डिजिटल हेल्थकेयर एडवरटाइजिंग, सोशल-मीडिया प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर-ड्रिवन मेडिकल कंटेंट के तेजी से बढ़ने की वजह से NMC को ये गाइडलाइंस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे मरीजों को गुमराह करने का खतरा बढ़ गया है. इलाज की सफलता, "सबसे अच्छे डॉक्टर" या "चमत्कारी इलाज", पेड रिव्यू, मरीजों के टेस्टिमोनियल और प्रमोशनल लालच के बारे में बेबुनियाद दावे मेडिकल प्रैक्टिस का व्यावसायीकरण कर सकते हैं और कमजोर मरीजों के स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं."
अधिकारी ने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल ने नए जोखिम पैदा कर दिए हैं, जिनमें हेरफेर की गई तस्वीरें, कृत्रिम प्रशंसापत्र (सिंथेटिक टेस्टिमोनियल) और असत्यापित दावे शामिल हैं.
गाइडलाइन जारी करते हुए, NMC के सचिव डॉ. राघव लंगर (Dr. Raghav Langer) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट), मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के महानिदेशक और निदेशक, सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार, सभी मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के डीन और प्रिंसिपल को मेडिकल पेशे की गरिमा बनाए रखने का सुझाव दिया.
लंगर ने कहा, "स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण को रोकें. मरीज के हितों की रक्षा करें और भ्रामक चिकित्सा दावों पर रोक लगाएं. यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा संचार सूचनात्मक, नैतिक और साक्ष्य-आधारित बना रहे. अस्पताल के विज्ञापन तौर-तरीकों को पंजीकृत चिकित्सकों पर लागू होने वाले व्यावसायिक मानकों के अनुरूप बनाएं. चिकित्सा देखभाल के व्यवसायीकरण को रोकते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा दें, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रचार को विनियमित करें और चिकित्सा की सभी प्रणालियों में नैतिक समानता सुनिश्चित करें."
गाइडलाइंस में प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, सर्च इंजन और AI-जेनरेटेड या AI-असिस्टेड प्रमोशनल कंटेंट सहित ट्रेडिशनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन शामिल है. NMC ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संचार को विज्ञापन माना जाएगा जब उनकी सामग्री या प्रसार का तरीका प्रमोशनल जैसा हो.
NMC ने नैतिक विज्ञापन और सार्वजनिक संचार पर अपने नए दिशानिर्देश तैयार करते समय रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 1160/2023 में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का हवाला दिया है. यह मामला डॉक्टरों और हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन द्वारा किए जाने वाले भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों को विनियमित करने और मरीजों को प्रचार दावों से बचाने से जुड़ा है.
भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के नियम 6.1.1 के तहत डॉक्टरों द्वारा मरीजों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करना और आत्म-प्रचार वाले विज्ञापन करना पहले से ही अनैतिक माना गया था, लेकिन NMC का नया फ्रेमवर्क डिजिटल, सोशल मीडिया और एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा परिवेश के लिए इन सिद्धांतों को और मजबूत बनाने का प्रयास करता है.
'बेस्ट डॉक्टर', '100% सफलता' या 'चमत्कारी इलाज' के दावों पर रोक
इस फ्रेमवर्क के तहत, पंजीकृत चिकित्सक व्यक्तिगत उपलब्धियों, पेशेवर सफलता दर या रोगी संख्या का विज्ञापन बढ़ा-चढ़ाकर या अपुष्ट दावों जैसे- "गारंटीकृत इलाज", "सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक", "नंबर 1 विशेषज्ञ", "100% सफलता", "दर्द रहित उपचार", "चमत्कारी इलाज" या "विशिष्ट इलाज" के जरिये नहीं कर सकते.
डॉक्टरों को खुद का प्रचार करके या किसी तीसरे पक्ष के जरिये सीधे या किसी और तरह से मरीजों को लुभाने की भी मनाही है. वे चिकित्सा सेवाओं या व्यावसायिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने नाम, तस्वीर, आवाज, प्रशंसापत्र या एंडोर्समेंट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते.
दिशानिर्देश में डॉक्टरों और अस्पतालों को प्रलोभन के रूप में डिस्काउंट, सीमित समय के ऑफर, प्रतियोगिता, कूपन, उपहार, कैशबैक, रेफरल लाभ या मुफ्त प्रक्रियाओं का उपयोग करने से भी रोका गया है, जब ये अनावश्यक परामर्श, जांच या उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं.
"सर्वश्रेष्ठ", "नंबर 1", "अग्रणी", "सबसे भरोसेमंद" या "शीर्ष" जैसे तुलनात्मक दावे तब तक प्रतिबंधित रहेंगे, जब तक कि उन्हें एक पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जा सकने वाली पद्धति के माध्यम से वस्तुनिष्ठ रूप से प्रमाणित न किया जा सके. पैसों के बदले लिखे गए या हेरफेर किए गए ऑनलाइन रिव्यू, रेटिंग, फॉलोअर्स, लाइक्स और सर्च रैंकिंग भी इसी तरह प्रतिबंधित हैं.
रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर अपनी उपलब्धियों, प्रोफेशनल सक्सेस रेट या मरीजों की संख्या का बढ़ा-चढ़ाकर या बिना सत्यापित दावों के साथ विज्ञापन नहीं दे सकते.
AI से तैयार किए गए विज्ञापन नियामक जांच के दायरे में
एक अहम प्रावधान में, NMC ने हेल्थकेयर एडवरटाइजिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर खास तौर पर बात की है. गाइडलाइंस में कहा गया है, "व्यापारिक फायदे के लिए AI से बने प्रमोशनल कैंपेन प्रतिबंधित हैं. जहां गाइडलाइंस के तहत AI से बने या AI की मदद से चलने वाले प्रमोशनल कंटेंट की इजाजत है, वहां यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इसे एआई से बनाया गया है."
यह डॉक्टरों और अस्पतालों को डायग्नोसिस, इलाज, क्लिनिकल नतीजों, क्वालिफिकेशन या मरीज के अनुभव के बारे में गुमराह करने वाली या ऐसी जानकारी बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करने से भी रोकता है जिसकी पुष्टि न हो सके. AI का इस्तेमाल मरीज की तस्वीर, टेस्टिमोनियल या आवाज के साथ छेड़छाड़ करने या ऐसा नकली विज्ञापन बनाने के लिए भी नहीं किया जा सकता जो किसी असली मरीज, डॉक्टर या किसी और व्यक्ति का लगे.
NMC ने यह भी अनिवार्य किया है कि जब मरीज की जानकारी का इस्तेमाल AI सिस्टम के लिए इनपुट के रूप में किया जाए, तब गोपनीयता, गोपनीयता की रक्षा, डेटा-सुरक्षा और पेशेवर नैतिकता की जरूरतों का पालन किया जाए.
मरीज की तस्वीरें और प्रशंसा-पत्र प्रतिबंधित
मरीज की फोटो, वीडियो, मेडिकल रिकॉर्ड, क्लिनिकल इमेज, इलाज की जानकारी और पहचान वाली जानकारी का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब कानून इसकी इजाजत दे और सहमति और सुरक्षा उपाय पूरे किए गए हों.
गाइडलाइंस के मुताबिक, जहां कानूनी तौर पर जानकारी देने की इजाजत है, वहां भी हॉस्पिटल और डॉक्टरों को पहचान की जानकारी को क्रॉप करने या धुंधला करने जैसे सुरक्षा के तरीके अपनाने होंगे. सिर्फ मरीज की सहमति मात्र से ही, कोई अन्य रूप से प्रतिबंधित प्रशंसापत्र, एंडोर्समेंट या प्रचार संबंधी 'पहले-और-बाद' का प्रदर्शन मान्य नहीं हो जाता.
हालांकि, अस्पताल अपने नाम, पते, विभागों, सुविधाओं, उपकरणों, इमरजेंसी सेवाओं, मान्यता, फीस और अन्य संस्थागत जानकारियों को सार्वजनिक कर सकते हैं, बशर्ते इस जानकारी का उद्देश्य मरीजों को लुभाना या खुद का विज्ञापन करना न हो.
उल्लंघनों के लिए दंड
NMC ने एक ग्रेडेड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म तय किया है. पहली बार नियम तोड़ने पर चेतावनी और अनिवार्य नैतिकता प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जबकि दूसरी बार नियम तोड़ने पर सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है. तीसरी बार नियम तोड़ने पर तीन से छह महीने के लिए रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है. गंभीर नियम तोड़ने, जिसमें गुमराह करने वाले इलाज के दावे, मरीज को लालच देना और डिजिटल तरीके से लोगों से अनुरोध करना शामिल है, पर छह से 12 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर एक से तीन साल के लिए मेडिकल रजिस्टर से नाम हटाया जा सकता है.
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जुर्माना लगाने से पहले, संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और चिकित्सा पेशेवर को कथित उल्लंघन को स्पष्ट करने का मौका देगी.
दिशानिर्देश में अपील करने का एक तरीका भी दिया गया है. कोई भी पीड़ित रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर राज्य चिकित्सा परिषद के निर्णय के खिलाफ 60 दिनों के भीतर NMC के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है.
आयोग ने कहा कि नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा संचार सच्चा, पारदर्शी, सबूतों पर आधारित और मरीज-केंद्रित रहे, साथ ही तेजी से बढ़ते डिजिटल और एआई-संचालित स्वास्थ्य संचार परिवेश के अनुसार पेशेवर नैतिकता को भी अपनाया जाए.
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