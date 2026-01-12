ETV Bharat / bharat

'5 साल में बढ़ेंगी 75 हजार मेडिकल सीटें, NEET-PG की जगह लेगा NExT': बोले, NMC अध्यक्ष

NExt एक सिंगल-विंडो असेसमेंट है जो MBBS फाइनल-ईयर एग्जाम, NEET-PG एडमिशन टेस्ट और FMGE की जगह लेगा.

National Medical Commission
NMC चेयरमैन डॉ. अभिजात चंद्रकांत सेठ. (ETV Bharat)
Published : January 12, 2026 at 5:22 PM IST

अमरावती (आंध्र प्रदेश): नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के चेयरमैन डॉ. अभिजात चंद्रकांत सेठ ने कहा कि मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) दो से तीन साल बाद लागू किया जाएगा. NExt, MBBS फाइनल और NEET PG एग्जाम की जगह लेगा और मेडिकल प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन-FMGE) के लिए एक लाइसेंसिएट एग्जाम के तौर पर भी काम करेगा.

ईनाडू-ETV भारत के साथ एक इंटरव्यू में डॉ. सेठ ने कहा, "NExT एक बेहतर और मजबूत सिस्टम है. यह एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो भारत में मेडिकल एजुकेशन का भविष्य तय करेगा. इस नए सिस्टम के बारे में स्टेकहोल्डर्स, जैसे यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ की चिंताओं को दूर किया जा रहा है और इसे पूरी मंजूरी और सपोर्ट मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा." 'ईनाडु-ईटीवी भारत' के साथ डॉ. अभिजात चंद्रकांत सेठ की बातचीत के प्रमुख अंश पढ़ें.

चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका

वर्तमान चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में दो प्रणालियां (सरकारी और निजी) समानांतर चल रही हैं. इनके बीच तालमेल की कमी है. यदि चिकित्सा शिक्षा की जरूरतों के लिए ये दोनों प्रणालियां 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडल के तहत मिलकर काम करती हैं, तो यह दोनों क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगा और मौजूदा संसाधनों का कुशल उपयोग भी हो सकेगा. चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए पीपीपी मॉडल भविष्य का सबसे अच्छा रास्ता है. इससे गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त हो सकेगी.

मेधावी छात्रों के लिए आधी सीटें

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों की फीस पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. आंध्र प्रदेश में, राज्य सरकार के पास इन शुल्कों पर निर्णय लेने का अधिकार है. एनएमसी के नियमों के अनुसार, कुल सीटों में से आधी सीटें राज्य के मेधावी छात्रों को दी जानी चाहिए, जबकि शेष आधी सीटें 'मैनेजमेंट कोटा' के लिए आवंटित की जा सकती हैं.

यदि मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं होता है, तो उन संस्थानों को मान्यता देने में समस्या आएगी. संशोधित आवेदन दिशानिर्देशों में, हमने पहले से मौजूद 42 मानकों को घटाकर 20 कर दिया है. किसी भी परिस्थिति में, हम उन मेडिकल कॉलेजों को मान्यता या सीटें प्रदान नहीं करेंगे जिनमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है.

पांच वर्षों में 75,000 यूजी और पीजी सीटें

हमने नई सीटों के आवंटन के लिए अगले पांच वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया है. हमारी योजना स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) की कुल सीटों में 75,000 की वृद्धि करने की है. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में हमने 18,000 से अधिक सीटें बढ़ाई हैं. भविष्य में, हम राज्यों को अधिक लाभ सुनिश्चित करते हुए आवश्यकताओं के अनुसार सीटों की संख्या में और वृद्धि करेंगे. सीटों में यह बढ़ोतरी सरकारी दिशानिर्देशों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी.

FMGE छात्रों की समस्याओं के अध्ययन के लिए समिति

विदेश में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्र (FMGEs) भारत लौटने पर भाषा की समस्या, पाठ्यक्रम और शिक्षण गुणवत्ता में एकरूपता की कमी तथा भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की सही समझ न होने जैसे कारणों से पात्रता परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं. इस मुद्दे के अध्ययन के लिए एनएमसी स्तर पर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक समिति बनाई गई है.

यह समिति विदेशी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों, एनएमसी के पाठ्यक्रम, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच अंतर जैसे विषयों पर अपनी राय और सुझाव देगी. उस रिपोर्ट के आधार पर, हम उचित मान्यता प्रक्रिया लागू करने और स्क्रीनिंग व फिल्ट्रेशन सिस्टम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के कदम उठाएंगे. एनएमसी ही यह तय करेगी कि विदेशी संस्थान चिकित्सा शिक्षा के लिए योग्य हैं या नहीं.

ग्रामीण डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के उपाय

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में 'फैमिली मेडिसिन' (पारिवारिक चिकित्सा) काफी मददगार साबित होगी. ग्रामीण इलाकों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए 'फैमिली मेडिसिन' पाठ्यक्रम को विकसित करना और उसे लागू करना आवश्यक है. इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

NExT क्या है?

NExT एक 'एकल परीक्षा' (Single Exam) होगी जो वर्तमान में दो अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करने वाली परीक्षाओं की जगह लेगी:

  • NEET-PG की जगह: जो छात्र MBBS के बाद एमडी/एमएस (MD/MS) करना चाहते हैं, उन्हें अब NEET-PG नहीं देना होगा, बल्कि NExT के स्कोर पर ही पीजी (Postgraduate) एडमिशन मिलेगा.
  • FMGE की जगह: विदेश से डॉक्टरी पढ़कर आने वाले छात्रों को भारत में प्रैक्टिस के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट (FMGE) देना पड़ता था, उसकी जगह भी अब NExT ही होगा.

यह एग्जाम, जिसे शुरू में पिछले साल 2020 MBBS बैच के लिए लागू करने का मकसद था, कई कानूनी, इंफ्रास्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिक्स चुनौतियों के कारण टाल दिया गया था. एक बार लागू होने के बाद, यह MBBS फाइनल ईयर एग्जाम, NEET-PG एडमिशन टेस्ट और विदेश में अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) जैसे कई टेस्ट की जगह ले लेगा.

