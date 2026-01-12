ETV Bharat / bharat

'5 साल में बढ़ेंगी 75 हजार मेडिकल सीटें, NEET-PG की जगह लेगा NExT': बोले, NMC अध्यक्ष

अमरावती (आंध्र प्रदेश): नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के चेयरमैन डॉ. अभिजात चंद्रकांत सेठ ने कहा कि मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) दो से तीन साल बाद लागू किया जाएगा. NExt, MBBS फाइनल और NEET PG एग्जाम की जगह लेगा और मेडिकल प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन-FMGE) के लिए एक लाइसेंसिएट एग्जाम के तौर पर भी काम करेगा.

ईनाडू-ETV भारत के साथ एक इंटरव्यू में डॉ. सेठ ने कहा, "NExT एक बेहतर और मजबूत सिस्टम है. यह एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो भारत में मेडिकल एजुकेशन का भविष्य तय करेगा. इस नए सिस्टम के बारे में स्टेकहोल्डर्स, जैसे यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ की चिंताओं को दूर किया जा रहा है और इसे पूरी मंजूरी और सपोर्ट मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा." 'ईनाडु-ईटीवी भारत' के साथ डॉ. अभिजात चंद्रकांत सेठ की बातचीत के प्रमुख अंश पढ़ें.

चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका

वर्तमान चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में दो प्रणालियां (सरकारी और निजी) समानांतर चल रही हैं. इनके बीच तालमेल की कमी है. यदि चिकित्सा शिक्षा की जरूरतों के लिए ये दोनों प्रणालियां 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडल के तहत मिलकर काम करती हैं, तो यह दोनों क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगा और मौजूदा संसाधनों का कुशल उपयोग भी हो सकेगा. चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए पीपीपी मॉडल भविष्य का सबसे अच्छा रास्ता है. इससे गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त हो सकेगी.

मेधावी छात्रों के लिए आधी सीटें

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों की फीस पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. आंध्र प्रदेश में, राज्य सरकार के पास इन शुल्कों पर निर्णय लेने का अधिकार है. एनएमसी के नियमों के अनुसार, कुल सीटों में से आधी सीटें राज्य के मेधावी छात्रों को दी जानी चाहिए, जबकि शेष आधी सीटें 'मैनेजमेंट कोटा' के लिए आवंटित की जा सकती हैं.

यदि मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं होता है, तो उन संस्थानों को मान्यता देने में समस्या आएगी. संशोधित आवेदन दिशानिर्देशों में, हमने पहले से मौजूद 42 मानकों को घटाकर 20 कर दिया है. किसी भी परिस्थिति में, हम उन मेडिकल कॉलेजों को मान्यता या सीटें प्रदान नहीं करेंगे जिनमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है.

पांच वर्षों में 75,000 यूजी और पीजी सीटें

हमने नई सीटों के आवंटन के लिए अगले पांच वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया है. हमारी योजना स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) की कुल सीटों में 75,000 की वृद्धि करने की है. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में हमने 18,000 से अधिक सीटें बढ़ाई हैं. भविष्य में, हम राज्यों को अधिक लाभ सुनिश्चित करते हुए आवश्यकताओं के अनुसार सीटों की संख्या में और वृद्धि करेंगे. सीटों में यह बढ़ोतरी सरकारी दिशानिर्देशों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी.