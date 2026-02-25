NMC ने मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और डॉक्टरों से एथलीटों को दवाइयां देते समय सावधानी बरतने को कहा
खेल मंत्रालय से जारी एक लेटर में बताया गया है कि भारत में स्पोर्ट्स में डोपिंग एक बड़ा राष्ट्रीय मामला बन गया है.
Published : February 25, 2026 at 3:06 PM IST
नई दिल्ली: एंटी-डोपिंग नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और रजिस्टर्ड डॉक्टरों से कहा है कि वे एथलीटों को दवाएं देते समय सावधानी बरतें. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में खेलों में डोपिंग का बढ़ता खतरा एक बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मामला बन गया है, जिससे खेलों की ईमानदारी और भारत के एथलीटों की भलाई पर असर पड़ रहा है.
हाल ही में देश भर के मेडिकल कॉलेजों, इंस्टीट्यूशन और स्टेट मेडिकल काउंसिल के डीन, प्रिंसिपल को जारी एक नोटिस में, एनएमसी के सचिव डॉ. राघव लैंगर ने समझदारी और जिम्मेदार नियति क्रियाविधि बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) निषिद्ध पदार्थ वाली दवाएं तभी लिखी जाएं जब मेडिकली सही हों और उनके डॉक्यूमेंट सही हों.
नोटिस में कहा गया है, "जहां तक हो सके, मेडिकल शिक्षा और कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेसिक एंटी-डोपिंग अवेयरनेस को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है."
असल में, एनएमसी का यह नोटिस युवा मामले और खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव के लिखे एक पत्र के बाद आया है. इस पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि खेलों में डोपिंग का बढ़ता खतरा एक बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मामला बन गया है, जिससे खेलों और एथलीटों की ईमानदारी पर असर पड़ रहा है.
राव के 6 फरवरी को जारी लेटर में कहा गया है कि हालांकि जानबूझकर डोपिंग करना एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के काफी मामले गलत या गलत ब्रांड वाले सप्लीमेंट्स के अनजाने में इस्तेमाल और खेलों में बैन दवाओं तक आसान पहुंच के कारण हो रहे हैं.
राव ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को लिखे अपने पत्र में कहा, "यह स्थिति न केवल एथलीटों के करियर को खतरे में डालती है, बल्कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों में भी डालती है और भारत के खेलों की विश्वसनीयता को कम करती है."
यह चिंता की बात है कि बाज़ार और ऑनलाइन मिलने वाले बहुत सारे आहार पूरक और परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले उत्पाद पर गलत लेबल लगे होते हैं, मिलावट होती है, या वे बैन चीजों से खराब होते हैं.
राव ने अपने लेटर में कहा, “एथलीट, खासकर जमीनी स्तर पर और सब-एलीट स्तर पर, एग्रेसिव मार्केटिंग और सीमित जागरुकता की वजह से ऐसे उत्पाद के प्रति कमजोर होते हैं.”
इसमें आगे कहा गया है कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जिनका खेलों में गलत प्रयोग हो सकता है, उनमें वाडा कोड के तहत बैन दवाएं, साथ ही ऐसे प्रोडक्ट शामिल हैं जिन्हें सीडीएससीओ से मंज़ूरी नहीं मिली है, या जो प्रिस्क्रिप्शन या बैन दवाएं हैं, उन्हें बिना किसी सही रेगुलेटरी नियम के फॉर्मल और अनौपचारिक तरीकों से आसानी से बांटा और उपलब्ध कराया जा रहा है.
"यह भी चिंता के साथ देखा गया है कि कुछ आयातित पदार्थ, विशेष रूप से आहार पूरक, दूषित और प्रतिबंधित सामग्री पाए गए हैं." राव ने अपने लेटर में कहा, "इसके अलावा, कुछ आयातित दवाएं और सप्लीमेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए एथलीटों को आसानी से मिल जाते हैं, जहां उन्हें प्रमोट और बेचा जा रहा है."
ये भी पढ़ें- सरकार का बड़ा कदम, पेन किलर निमोस्लाइड की 100 एमजी से ज्यादा की गोलियों पर लगाया बैन