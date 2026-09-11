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NLSIU ने तय की दीक्षांत समारोह की नई तारीख: CJI सूर्यकांत आएंगे या नहीं, सस्पेंस बरकरार!

बेंगलुरुः नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) अपना 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 17 अक्टूबर, 2026 को आयोजित करेगा. इससे पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के शामिल होने का छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बाद, 12 सितंबर को होने वाले इस समारोह को रद्द कर दिया गया था.

यह निर्णय 9 सितंबर को यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद की 107वीं बैठक और सामान्य परिषद की 40वीं बैठक में लिया गया. इन दोनों शासी निकायों (गवर्निंग बॉडीज) की अध्यक्षता सीजेआई ने एनएलएसआईयू के चांसलर के रूप में की थी.

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने छात्रों को ईमेल भेजकर सूचित किया, "9 सितंबर को हुई बैठकों में, NLSIU ने अक्टूबर 2026 में 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की. कार्यकारी परिषद और सामान्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 17 अक्टूबर को समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है."

सभी पास होने वाले छात्रों को 17 अक्टूबर को औपचारिक रूप से उनकी डिग्री दी जाएगी. यूनिवर्सिटी ने कहा कि विस्तृत कार्यक्रम और आगे के निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे.

इस घोषणा से उन छात्रों के लिए खुद आकर डिग्री लेने का मौका फिर से बहाल हो गया है, जो अपने परिवार और फैकल्टी की मौजूदगी में डिग्री लेना चाहते हैं. हालांकि, यूनिवर्सिटी के संदेश में यह साफ नहीं किया गया है कि जस्टिस सूर्यकांत या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं.

NLSIU एलुमनाई एसोसिएशन (पूर्व छात्र संघ) ने कहा कि उन्होंने आगे का रास्ता निकालने के लिए यूनिवर्सिटी, छात्रों और सीजेआई के साथ बातचीत की थी. एसोसिएशन ने कहा, "ज्यादातर पास होने वाले छात्रों की यही प्रबल इच्छा है कि उन्हें एक औपचारिक दीक्षांत समारोह में ही डिग्री दी जाए." उन्होंने आगे कहा कि एक औपचारिक समारोह में डिग्री प्राप्त करना स्नातकों और उनके परिवारों के लिए "बहुत बड़ा महत्व रखता है."