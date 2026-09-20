गर्भवती यूट्यूबर बहन की हत्या का खूनी बदला! जमानत पर बाहर आए जीजा को चाकू से गोदकर मार डाला
निज़ामाबाद में प्रतिशोध और सनसनी से भरी एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे को भी हैरान कर दिया.
Published : September 20, 2026 at 7:19 PM IST
निज़ामाबाद (तेलंगाना): अपनी यूट्यूबर बहन की हत्या का बदला लेने के लिए जीजा का सरेराह कत्ल और फिर सोशल मीडिया पर लाइव आकर जुर्म का कबूलनामा! निज़ामाबाद में प्रतिशोध और सनसनी से भरी एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे को भी हैरान कर दिया. कानून को चुनौती देने वाले और सोशल मीडिया पर लाइव कबूलनामे के इस सनसनीखेज मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
क्या है घटना
यह घटना 17 सितंबर की है. आंध्र प्रदेश के हरिबाबू निज़ामाबाद में अपनी मां से मिलने आए थे. 17 सितंबर को जब वह अपनी मां के साथ कार से जा रहे थे, तभी उनके साले संतोष ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. इस घटना के बाद संतोष ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर हत्या की बात कबूल भी की थी. सोशल मीडिया पर अपने जीजा चित्तारी हरिबाबू की हत्या करने का जुर्म कबूल करने के बाद, निज़ामाबाद पुलिस ने शनिवार को गांधम संतोष को गिरफ्तार कर लिया.
क्यों सुलग रही थी बदले की आग?
इस खूनी वारदात के तार इसी साल मार्च महीने से जुड़े हुए हैं. कोरुतला के रहने वाले चित्तारी हरिबाबू ने मडापुर गांव की 19 वर्षीय मशहूर यूट्यूबर वैष्णवी से शादी की थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही वैष्णवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. 16 मार्च को चार महीने की गर्भवती वैष्णवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस ने वैष्णवी के पति हरिबाबू, उसकी मां लक्ष्मी और उसके दो भाइयों को दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोपों में गिरफ्तार कर करीमनगर जेल भेज दिया था.
हत्या की थी आशंका
जेल में बंद हरिबाबू और उसका परिवार कुछ दिन पहले ही अदालत से जमानत पर रिहा हुआ था. जमानत मिलने के बाद हरिबाबू की मां लक्ष्मी निज़ामाबाद में रहने लगीं, जबकि हरिबाबू खुद को सुरक्षित रखने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में रहने चला गया था. हाल ही में हरिबाबू अपनी मां से मिलने के लिए निज़ामाबाद आया हुआ था. वैष्णवी के भाई गांधम संतोष को जैसे ही हरिबाबू के निज़ामाबाद आने की भनक लगी, उसके दिल में बहन की मौत का बदला लेने का खून खौल उठा.
क्या कहती है पुलिस
निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए 4 विशेष टीमें तैनात की गई थीं. पुलिस कमिश्नर ने कहा, "घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी गांधम संतोष को शनिवार को निज़ामाबाद बाईपास इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है. संतोष ने वारदात में इस्तेमाल कार को शहर में ही छोड़ दिया था और वह विशाखापट्टनम में अपने रिश्तेदारों के घर भागने की फिराक में था, लेकिन निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय पुलिस ने उसे दबोच लिया."
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस हत्याकांड में संतोष अकेला नहीं था. वारदात के वक्त कार में उसके साथ मौजूद उसकी मां गांधम रानी और उसके दो चचेरे भाई चरण और रंजीत ने भी इस खूनी अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाया. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, संतोष की मां और चचेरे भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
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