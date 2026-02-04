अब प्रधानमंत्री की तरह नीतीश कुमार भी करेंगे बुलेट प्रूफ रेंज रोवर की सवारी, जानें खासियत
अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की तरह अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ियों के काफिले में सफर करते नजर आएंगे. पढ़ें
Published : February 4, 2026 at 5:45 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुमार का काफिला जल्द ही आपको बदला हुआ नजर आएगा. बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और पुख्ता करने का निर्णय लिया है और चार रेंज रोवर गाड़ी खरीदने का फैसला लिया है. ऐसे में जल्द ही सीएम नीतीश कुमार बुलेट प्रूफ रेंज रोवर के काफिले में सफर करते नजर आएंगे.
बुलेटप्रूफ रेंज रोवर की सवारी करेंगे नीतीश: जानकारी के अनुसार सरकार बुलेट प्रूफ रेंज रोवर खरीदने वाली है और इसकी खरीद पर 11 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी. अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में 50 लाख रुपये की हुंडई आयनिक 5 इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं, जिससे मुख्यमंत्री पटना में घूमते हैं. लेकिन जब बाहर जाना रहता है तो मुख्यमंत्री टाटा सफारी का इस्तेमाल करते हैं.
पीएम के काफिले में भी यही गाड़ी: अब मुख्यमंत्री के काफिले में बुलेटप्रूफ रेंज रोवर भी शामिल होने वाला है. सुरक्षा की दृष्टि से भी यह गाड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है. प्रधानमंत्री के काफिले में भी यह गाड़ी रहती है और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसका इस्तेमाल करते हैं.
शुरुआती दिनों में एंबेसडर का इस्तेमाल: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआती दिनों में एंबेसडर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे. लंबे समय तक मुख्यमंत्री ने एंबेसडर गाड़ी का ही इस्तेमाल किया, लेकिन एंबेसडर गाड़ी में मेंटेनेंस को लेकर होने वाली परेशानी को देखते हुए अपनी लंबी यात्रा के लिए टाटा सफारी का इस्तेमाल शुरू किया.
फिलहाल 50 लाख काफिले में खर्च: टाटा सफारी को बुलेट प्रूफ बनाया गया और उसके बाद से मुख्यमंत्री उसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, लेकिन बैटरी चालित गाड़ियों के जमाने में मुख्यमंत्री ने हुंडई आयनिक 5 इलेक्ट्रिक कार को अपने काफिले में शामिल किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि इससे पॉल्यूशन पर नियंत्रण होगा. मुख्यमंत्री इसी गाड़ी से पटना में घूमते हैं. इसकी कीमत 50 लाख के आसपास है.
रेंज रोवर की कीमत ढाई करोड़ से अधिक: पटना में ईवी गाड़ियों का एग्जीबिशन लगा था और मुख्यमंत्री भी देखने गए थे. उसी में मुख्यमंत्री ने हुंडई आयनिक 5 इलेक्ट्रिक कार को पसंद किया था. ऐसे तो मुख्यमंत्री के काफिले में कई गाड़ियां होती हैं और अब उस काफिले में अब रेंज रोवर भी जुड़ने वाला है. रेंज रोवर की कीमत ढाई करोड़ से अधिक है और कई तरह की सुविधाओं से लैस होने के बाद इसकी कीमत और बढ़ेगी.
4 रेंज रोवर गाड़ी खरीदने का फैसला: बिहार सरकार ने चार रेंज रोवर गाड़ी खरीदने का फैसला लिया है और एक मुख्यमंत्री के काफिले में रहेगा. बिहार सरकार में दो उपमुख्यमंत्री हैं तो दोनों को भी एक एक गाड़ी मिल सकती है. बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो उनकी सुरक्षा को लेकर ही फैसला लिया जाता है कि उन्हें कौन सी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करायी जाएगी.
मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा?: मुख्यमंत्री के काफिले में कितनी रेंज रोवर गाड़ी रहेगी? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा यदि किसी को भी जरूरत तो उसे हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए इस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है.
"अगर प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए तो मिलेगी. इसपर टीका टिप्पणी करना ओछी बात है. कितनी गाड़ी दी जाएगी मुझे जानकारी नहीं है."- श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार सरकार
रेंज रोवर की खासियत: बुलेट प्रूफ रेंज रोवर को वीवीआईपी गाड़ी माना जाता है. रेंज रोवर की सबसे बड़ी खासियत इसका मजबूत बॉडी और मल्टी-लेयर आर्मर, बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास और धमाके से बचाव की तकनीक होती है. इसके अलावा इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट फोन सपोर्ट, नाइट विजन, 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधा होती है.
लंबे सफर के दौरान थकान कम करने के लिए कई तरह की सुविधा होती है. सुरक्षा के साथ-साथ रेंज रोवर कंफर्ट के मामले में भी बेजोड़ है. इसमें लग्जरी सीटिंग, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, साउंडप्रूफ केबिन और स्मूथ राइड क्वालिटी मिलती है.
बिहार के इन नेताओं के पास है रेंज रोवर: ऐसे तो प्रधानमंत्री के काफिले में मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन रेंज रोवर को भी रखा जाता है. देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वीवीआईपी भी इसका इस्तेमाल करते हैं. बिहार में भी कई नेता भी रेंज रोवर गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं. एमएलसी सच्चिदानंद राय, जदयू के विधायक अमरेंद्र पांडे के पास भी रेंज रोवर गाड़ी है. अब आरामदायक और सुरक्षित सफर के लिए बिहार के माननीय में भी यह गाड़ी लोकप्रिय होने लगा है.
दूसरे मुख्यमंत्री क्या इस्तेमाल करते हैं?: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मर्सिडीज-बेंज जीएलएस 350डी और कभी-कभी टोयोटा लैंड क्रूजर का इस्तेमाल करते हैं. इसे पसंद का कारण है उच्च सुरक्षा और विश्वसनीयता. मर्सिडीज-बेंज जीएलएस एक लग्जरी और पावरफुल एसयूवी (SUV) है जिसे सुरक्षा के मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया है.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास मुख्य रूप से टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है. इनोवा क्रिस्टा अपनी विश्वसनीयता, आराम और कम रखरखाव लागत के लिए जानी जाती है, जो इसे सरकारी उपयोग के लिए एक बहुत लोकप्रिय विकल्प बनाती है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर सफेद रंग की एसयूवी या साधारण सेडान का इस्तेमाल करती हैं. सुरक्षा कारणों से उनके काफिले में बुलेटप्रूफ वाहन शामिल होते हैं. फोर्ड एंडेवर भी उनके काफिले का हिस्सा रही है. ममता की कोशिश सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सादगी बनाए रखना है.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अक्सर बीएमडब्ल्यू एक्स5 और टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो जैसी लग्जरी एसयूवी का इस्तेमाल करते हैं. ये गाड़ियां पसंद करने की वजह सुरक्षा, लग्जरी और उनका शक्तिशाली प्रदर्शन है. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होंडा सिविक जैसे साधारण वाहन का इस्तेमाल करते हैं.
रेंज रोवर का लुक भी शानदार: सुरक्षा और आरामदायक सफर के साथ रेंज रोवर का लुक भी शानदार है. हालांकि मुख्यमंत्री के काफिले में कब तक गाड़ी आ जाएगी, इस पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि यह सबकुछ ऊपर से तय हो रहा है और ज्यादा जानकारी गृह मंत्री देंगे. लेकिन जो जानकारी मिल रही है प्रक्रिया शुरू है. जल्द ही मुख्यमंत्री के काफिले में रेंज रोवर गाड़ी शामिल हो जाएगी.
ये भी पढ़ें
'विकसित बिहार का संकल्प होगा पूरा', CM नीतीश ने की बजट की तारीफ
छा गए अनंत सिंह, अनोखे अंदाज और मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर पहुंचे नीतीश कुमार के पास, देखें तस्वीरें
सस्ते मकान, 5 नए एक्सप्रेस-वे, शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च.. 3.47 लाख करो़ड़ का बजट पेश