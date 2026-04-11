ETV Bharat / bharat

बिहार में सीएम हाउस खाली करने लगे नीतीश, अब कहां होगा अगला ठिकाना? जानें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीएम हाउस को खाली कर नए आवास पर शिफ्ट हो रहे हैं. उनका सामान भी धीरे-धीरे जाने लगा है. पढ़ें खबर-

बिहार में सीएम हाउस खाली करने लगे नीतीश
बिहार में सीएम हाउस खाली करने लगे नीतीश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में सत्ता और शासन का केंद्र बदलने जा रहा है. मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जल्द ही पद त्याग कर सकते हैं. उनकी जगह भाजपा का कोई और नेता लेने जा रहा है. नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्यता ग्रहण कर ली है. बदली भूमिका में नीतीश कुमार का आशियाना भी बदलने जा रहा है.

7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहा सामान : पिछले 20 साल के दौरान या दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार एक आणे मार्ग से दूसरे आवास में शिफ्ट हो रहे हैं. साल 2005 के बाद दूसरी बार नीतीश कुमार एक आणे मार्ग से रुखसत हो रहे हैं. राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद नीतीश कुमार का आशियाना भी बदल रहा है. नीतीश कुमार नए आवास में शिफ्ट करने जा रहे हैं, बाकायदा सामान का शिफ्टिंग भी शुरू हो गया है.

7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहा सामान (ETV Bharat)

पहले भी सात सर्कुलर रोड में रह चुके हैं नीतीश : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उनका सामान मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सात सर्कुलर रोड से नीतीश कुमार का पुराना रिश्ता रहा है. जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, तब भी नीतीश कुमार सात सर्कुलर रोड में रहते थे.

समान किया जा रहा है शिफ्ट : सुबह से ही सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में सामान ले जाने वाले वाहन मुख्यमंत्री आवास परिसर में देखे गए. फर्नीचर, निजी सामान और जरूरी दस्तावेजों को चरणबद्ध तरीके से 7 सर्कुलर रोड भेजा जा रहा है. माना जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में नई भूमिका संभालने के बाद नीतीश कुमार का यह नया ठिकाना होगा.

बिहार में सीएम हाउस खाली करने लगे नीतीश
बिहार में सीएम हाउस खाली करने लगे नीतीश (ETV Bharat)

''संकेत साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं. एक आणे मार्ग से सामान शिफ्ट करने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है. सात सर्कुलर रोड में वह पहले भी रह चुके हैं और कुछ आवास को नीतीश कुमार के हिसाब से ही सजाया गया है. संभवत 15 अप्रैल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री निवास में रहेंगे.''- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

7 सर्कुलर रोड से चलेगी जेडीयू : जब से सीएम नीतीश दिल्ली में शपथ लेकर, बीजेपी नेताओं से मिलकर लौटे हैं पटना में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है. ऐसे में तय है कि सीएम नीतीश अब अपने नए ठिकाने में शिफ्ट होने की तैयार कर ली है. सामान जाना भी शुरू हो गया है. इस्तीफा देकर कभी भी वह यहां जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

नीतीश कर रहे सीएम हाउस खाली
7 सर्कुलर रोड में शिफ्टिंग
7 CIRCULAR ROAD
NITISH IS VACATING CM HOUSE
NITISH KUMAR SHIFTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.