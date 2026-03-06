ETV Bharat / bharat

कल JDU में शामिल होंगे निशांत कुमार, करेंगे बिहार भ्रमण, नीतीश कुमार के सामने नेताओं ने एक सुर में उठायी मांग

पटना : जिसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों से काफी तेजी से हो रही थी. उसपर विराम लगता दिख रहा है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कल यानी शनिवार को निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे.

नीतीश की बैठक में निशांत की मांग : दरअसल, जेडीयू की आज पटना में अहम बैठक हुई. इस बैठक में कई विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निशांत को बड़ी जिम्मेवारी देने की मांग की. संजय झा ने कहा कि निशांत के साथ पूरी पार्टी खड़ी है. ललन सिंह ने भी इसका समर्थन किया और बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही.

कल JDU की लेंगे सदस्यता : बैठक के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सभी विधायकों और सांसदों ने निशांत के राजनीति में आने को लेकर स्वागत किया है. सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री के फैसले के साथ होने की बात कही.

''बैठक में निशांत को लेकर बड़े नेताओं ने कहा पार्टी को आगे बढ़ाएंगे. निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना मास्टर स्ट्रोक है. निशांत कुमार कल जदयू की सदस्यता लेंगे. जदयू की सदस्यता लेने के बाद बिहार का भ्रमण करेंगे. निशांत ने पहले ही राजनीति में आने की स्वीकृति दे दी है.''- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू