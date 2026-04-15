Explainer : डिप्टी सीएम की कुर्सी को निशांत ने क्यों ठुकराया? जानिए क्या है नीतीश कुमार के बेटे का 'प्लान'?
नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने बिहार डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया, इसके पीछे क्या कारण है? जानने के लिए पढ़ें- अविनाश की रिपोर्ट
Published : April 15, 2026 at 6:29 PM IST
पटना : बिहार में एनडीए सरकार के गठन के साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि जदयू कोटे से दो डिप्टी सीएम बनाए गए. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर थी, जिन्होंने संभावनाओं के बावजूद उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं किया. जबकि पार्टी के अन्य सदस्य चाहते थे कि वो सीएम बनें.
निशांत ने डिप्टी सीएम पद क्यों ठुकराया? : इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई अहम कारण सामने आए हैं. सबसे बड़ा और पहला कारण खुद निशांत की रणनीति और सोच मानी जा रही है. निशांत के करीबी बताते हैं कि वे सीधे बड़े पद पर बैठने के बजाय राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं.
दूसरा कारण परिवारवाद से दूरी है. नीतीश कुमार लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं. ऐसे में अगर उनके बेटे को सीधे डिप्टी सीएम बना दिया जाता, तो विपक्ष को हमला करने का बड़ा मौका मिल जाता. सूत्रों के हवाले से निशांत का मानना है कि जनता के बीच से चुनकर आना और अपनी मेहनत से पहचान बनाना ज्यादा जरूरी है.
तीसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि निशांत फिलहाल संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं. वे पहले पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाकर आधार तैयार करना चाहते हैं, उसके बाद ही सरकार में कोई पद लेना चाहते हैं.
''नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं. 20 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में कभी परिवारवाद को राजनीति में जगह नहीं दी. परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर लगातार हमला बोलते रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार, निशांत को एकाएक बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे तो उन पर उंगली उठने लगेगी. इसी दाग से बचने के लिए निशांत को सरकार से बाहर रखा है.''- रणधीर कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक
जदयू नेताओं में नाराजगी क्यों? : निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने से जदयू के कई नेताओं में नाराजगी साफ दिख रही है. खीरू महतो ने सवाल उठाया कि जब उन्हें राजनीति में लाया गया, तो बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई.
''जब निशांत को राजनीति में शामिल कर लिया गया तो जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? हम तो मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे. नीतीश कुमार राजसभा चले गए थे, अब उन पर परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगता.''- खीरू महतो, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड जेडीयू
निशांत को लेकर बंटा जेडीयू? : दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर और श्रवण कुमार जैसे नेता मानते हैं कि सही समय आने पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी. जेडीयू के ऐसा नेता मानते हैं कि संघर्ष कर अपनी छवि को स्थापित करना निशांत कुमार के लिए जरूरी है. निशांत कुमार खुद नीतीश कुमार के पदचिह्न पर चल रहे हैं. वहीं देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि निशांत जब चाहेंगे, तब बड़ी भूमिका ले सकते हैं.
''निशांत जब चाहेंगे तो बड़ी जिम्मेवारी ले लेंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी है, निशांत खुद बड़ी भूमिका में नहीं आना चाहते थे. नीतीश कुमार को लेकर सब जानते हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं. मुझे लगता है कि निशांत भी नीतीश कुमार के पद चिन्ह पर चल रहे हैं.''- देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, जेडीयू
कैसे शुरू हुई चर्चा? : निशांत ने 8 मार्च को जदयू की सदस्यता ली थी. उसी समय से कयास लगने लगे थे कि वे सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया, तब पार्टी के कई विधायक और सांसद चाहते थे कि निशांत को डिप्टी सीएम या यहां तक कि मुख्यमंत्री बनाया जाए.
उपयुक्त समय अभी नहीं? : पार्टी के युवा विधायकों की एक टीम लगातार उनके समर्थन में अभियान भी चला रही थी. लेकिन इसके बावजूद निशांत ने खुद को इस दौड़ से दूर रखा. इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जो नीतीश की विरासत को डैमेज न करके बल्कि निशांत के लिए उपयुक्त माहौल का खाद-पानी तैयार करे.
परिवारवाद का फैक्टर कितना बड़ा? : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला पूरी तरह सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में परिवारवाद से दूरी बनाए रखते आए हैं और विपक्ष, खासकर आरजेडी, पर इसी मुद्दे को लेकर हमला करते रहे हैं.
''नीतीश कुमार असली समाजवादी हैं. देश में दूसरा नीतीश कुमार नहीं हो सकता है. जिन कारणों से भी निशांत कुमार ने सरकार में जिम्मेवारी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने मिसाल पेश जरूर किया है.''- माधव आनंद, विधायक, आरएलएम
संघर्षों की भट्टी में तपेंगे निशांत? : ऐसे में अगर निशांत को सीधे डिप्टी सीएम बनाया जाता, तो उनकी छवि पर सवाल उठते और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना देता. नीतीश कुमार पर पहले से ही राजनीति में परिवारवाद के सख्त खिलाफ रहे हैं. ऐसे में बेटे की इंट्री से नीतीश की उस साफ छवि को झटका लग सकता है. नीतीश चाहते हैं कि निशांत जनता और जमीन पर तपकर आएं.
''नीतीश कुमार अभी निशांत को बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे तो आरजेडी और विपक्ष की ओर से हमला शुरू हो जाएगा. ऐसे में निशांत का कैरियर बर्बाद हो सकता है. नीतीश कुमार चतुर राजनेता हैं. मझे हुए राजनीतिज्ञ हैं. सभी चीजों को एनालिसिस करके ही फैसला लिया होगा.''- रणधीर कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक
निशांत की आगे की रणनीति क्या है? : निशांत फिलहाल संगठन पर फोकस कर रहे हैं. वे पूरे बिहार का दौरा करने की तैयारी में हैं और पार्टी को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं. उनकी योजना पहले किसी सदन का सदस्य बनने की है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी वैधता स्थापित कर सकें. इसके बाद ही वे सरकार में कोई बड़ी भूमिका स्वीकार कर सकते हैं.
समय-काल वाली रणनीति : फिलहाल साफ है कि निशांत का डिप्टी सीएम पद ठुकराना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है. वे जल्दबाजी में सत्ता नहीं, बल्कि मजबूत राजनीतिक आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं. आने वाले समय में पार्टी संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके बाद उनकी भूमिका और भी अहम हो जाएगी.
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