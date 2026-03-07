ETV Bharat / bharat

सुबह-सुबह पार्टी नेताओं संग बैठक, JDU में एक्टिव हुए CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत

पटना:बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा अहम मोड़ आया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार सक्रिय राजनीतिक भूमिका में नजर आ रहे हैं. शनिवार की सुबह निशांत कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे थे. यहां निशांत कुमार ने जदयू में एंट्री करने से पहले पार्टी के युवा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक बैठक की.

बैठक में कौन-कौन मौजूद?: राजनीति की लाइमलाइट से दूर रहने वाले निशांत कुमार अब पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं. शनिवार सुबह संजय झा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक में जेडीयू के कई दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में युवा विधायक मौजूद थे. इस बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, एमएलसी संजय गांधी, ललन सर्राफ, वरिष्ठ नेता व मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे. वहीं युवा चेहरों में चेतन आनंद समेत कई विधायक बैठक में शामिल हुए.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

कब जेडीयू की सदस्यता लेंगे?: सूत्रों के अनुसार निशांत कुमार 8 मार्च को औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ले सकते हैं. माना जा रहा है कि पटना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलायी जा सकती है. इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं और नेताओं के आने की उम्मीद की जा रही है. पार्टी और पूरे बिहार के लिए इसे एक अहम राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है.

नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे: निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री ऐसे समय में होने वाली है, जब उनके पिता और सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा के लिए नामांकन किया है. नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने की इच्छा जतायी थी. उसके बाद 5 मार्च को अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया था.