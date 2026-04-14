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नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, 20 साल के सफर पर लगा विराम

नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इसके साथ ही करीब 20 सालों से जारी उनके शासन का समापन हो गया. पढ़ें

Nitish Kumar resigns
नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा (लोकभवन की ओर से जारी की गई तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 3:16 PM IST

5 Min Read
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पटना: नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में लगभग दो दशक से चले आ रहे एक युग का अंत हो गया है. राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद, वे अब केंद्रीय राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं.

नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा: बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने लोकभवन (राजभवन) जाकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. राज्यपाल ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही बिहार में 'नीतीश युग' का समापन हो गया है.

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नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा (लोकभवन की ओर से जारी की गई तस्वीर)

कैबिनेट की आखिरी बैठक: इस्तीफा देने से पहले पटना में नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की. इसके बाद उन्होंने कहा, "मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं." ये सुनते ही बैठक में मौजूद नीतीश के तमाम नेता इमोशनल हो गए. मंत्री लेसी सिंह तो मीडिया से बात करते हुए फफर पड़ीं. वहीं मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "आज सब भावुक थे, सभी की आंखें नम रहीं."

"बिहार में सरकार चलती रहेगी"- दीपक प्रकाश : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग पर बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में आर्थिक और सामाजिक बदलाव को लीड किया है. बिहार में व्यापक स्तर पर बदलाव आया है. आगे भी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार में सरकार चलती रहेगी और राज्यसभा से भी मुख्यमंत्री बिहार के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे. बिहार से जुड़े जो भी मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे."

संजय झा का भावुक पोस्ट: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करते हुए लिखा कि 20 साल का साथ.. बिहार की बदलती कहानी के नाम. नीतीश कुमार ने अपनी लीडरशिप से बिहार को निराशा और अंधेरे के दौर से निकालकर विकास, सुशासन और भरोसे के रास्ते पर आगे बढ़ाया है. कानून-व्यवस्था ठीक करने से लेकर सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने तक, उन्होंने हर सेक्टर में एक मजबूत नींव रखी है.

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20 साल के सफर पर विराम (लोकभवन की ओर से जारी की गई तस्वीर)

"महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक न्याय में उनकी (नीतीश कुमार) कोशिशों ने बिहार की पहचान को एक नई दिशा दी है. उन्होंने हमेशा सत्ता को एक ज़रिया नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना है और यह उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है. आज, भले ही ऑफिस का एक चैप्टर खत्म हो रहा है, उनका गाइडेंस और विज़न आने वाले समय में बिहार के विकास की दिशा तय करता रहेगा. एक चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन सफ़र जारी है."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू

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अंतिम कैबिनेट है तो अच्छा तो नहीं लग रहा: बिहार कैबिनेट बैठक पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "अंतिम कैबिनेट है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है. राजनीतिक सामाजिक जीवन में इन चीजों का आना जाना लगा रहता है. अनके साथ काम करने का जो अनुभव मिला जो तौर तरीका सीखा निश्चित रूप से हमारा ज्ञानवर्धन हुआ और राज्य की जनता के समस्याओं का समाधान उन्होंने निकाला."

अंबेडकर जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि दी: इस्तीफा देने से पहले 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने आखिरी दिन भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया. उन्होंने भारत रत्न बीआर अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

राज्यसभा का सफर शुरू: नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है. संवैधानिक नियमों के अनुसार, संसद सदस्य बनने के बाद उन्हें राज्य विधायिका का पद छोड़ना अनिवार्य था, जिसके बाद अब उन्होंने अब मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया है. अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं.

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41 साल का संसदीय जीवन: 75 साल के नीतीश कुमार पिछले 41 सालों से संसदीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं. विधायकी से सफर शुरू किया और उसके बाद लोकसभा सांसद और केंद्र में कई विभागों के मंत्री रहे. 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन चंद दिनों बाद ही पद छोड़ना पड़ा. वहीं 2005 में जब से सत्ता में आए, तब से (2014-15 के नौ महीने छोड़ दें, जब जीतन राम मांझी सीएम थे) लगातार मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे.

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