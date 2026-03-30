बिहार के CM नीतीश कुमार का MLC पद से इस्तीफा, अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे
नीतीश कुमार ने 30 मार्च को बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया. अब वे चारों सदनों के सदस्य बन चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर-
Published : March 30, 2026 at 10:49 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया गया है. नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ले सकते हैं.
संवैधानिक प्रावधान के तहत इस्तीफा अनिवार्य: संविधान के अनुसार, राज्यसभा के लिए चुने जाने के 14 दिनों के अंदर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना जरूरी होता है. यदि ऐसा नहीं किया जाता तो राज्यसभा की सदस्यता खुद समाप्त हो जाती है. मुख्यमंत्री ने इस संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए आज 30 मार्च को इस्तीफा सौंप दिया. इससे पहले उन्हें 16 मार्च को चुनाव प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका था.
लगातार चौथी बार विधान परिषद सदस्य थे नीतीश: नीतीश कुमार पहली बार 2006 में विधान परिषद के सदस्य बने थे. उसके बाद 2012, 2018 और 2024 में लगातार चौथी बार उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी. विधान परिषद की सदस्यता छह वर्ष के लिए होती है। उनके टर्म इस प्रकार रहे- 2006-2012, 2012-2018, 2018-2024 और 2024 से अब तक. आज इस्तीफा देकर उन्होंने इस लंबे सफर को समाप्त कर दिया है.
2005 से मुख्यमंत्री, हमेशा ऊपरी सदन से संभाली सत्ता: नवंबर 2005 में पहली बार बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने हमेशा विधान परिषद के रास्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा. 1985 में हरनौत से विधायक चुने जाने के बाद वे लोकसभा सदस्य भी रहे और केंद्र में मंत्री पद भी संभाला. लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की बजाय विधान परिषद की सदस्यता को प्राथमिकता दी.
चारों सदनों के सदस्य बन चुके नीतीश कुमार: राज्यसभा सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार अब चारों सदनों के सदस्य बन जाएंगे. उन्होंने पहले विधानसभा (विधायक), फिर लोकसभा (सांसद), उसके बाद विधान परिषद और अब राज्यसभा की सदस्यता हासिल कर ली है. यह उनके राजनीतिक करियर में एक अनोखा उपलब्धि मानी जा रही है.
मुख्यमंत्री पद पर 6 महीने तक रह सकते हैं: विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना होगा. हालांकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वे छह महीने तक बिना विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं. इस दौरान उन्हें या तो विधानसभा चुनाव लड़कर सदस्यता हासिल करनी होगी या फिर कोई अन्य रास्ता अपनाना होगा.
राजनीतिक करियर में नया मोड़: 1985 से शुरू हुए नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में राज्यसभा जाना एक नया अध्याय जोड़ रहा है. लंबे समय तक विधान परिषद पर निर्भर रहने के बाद अब वे ऊपरी सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का यह नया चरण शुरू होगा.
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