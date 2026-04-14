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इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार की आयी पहली प्रतिक्रिया, हिन्दू-मुस्लिम से लेकर PM मोदी तक का जिक्र

पटना : नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट किया है. इसमें नीतीश कुमार ने सरकार के सभी क्षेत्रों में किए गए काम का जिक्र किया है.

नीतीश कुमार ने पोस्ट में लिखा है, ''आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी. तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं. हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो. महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है.''

''सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है. इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है.''- नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

'PM मोदी को नमन' : अगले पांच वर्षों यानि 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है. इससे और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा. बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नमन करते हैं. बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा.