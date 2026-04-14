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इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार की आयी पहली प्रतिक्रिया, हिन्दू-मुस्लिम से लेकर PM मोदी तक का जिक्र

20 सालों तक बिहार की सेवा करने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद पोस्ट भी किया. पढ़ें

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 3:40 PM IST

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पटना : नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट किया है. इसमें नीतीश कुमार ने सरकार के सभी क्षेत्रों में किए गए काम का जिक्र किया है.

नीतीश कुमार ने पोस्ट में लिखा है, ''आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी. तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं. हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो. महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है.''

''सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है. इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है.''- नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

'PM मोदी को नमन' : अगले पांच वर्षों यानि 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है. इससे और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा. बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नमन करते हैं. बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

'राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया' : हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है. हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया.

''अब नई सरकार यहां का काम देखेगी. नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा. आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं.''- नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

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