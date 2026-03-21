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कंधे पर हाथ रखकर नीतीश ने किया था इन नेताओं की किस्मत का फैसला, अब सम्राट चौधरी की बारी!

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश के उच्च सदन राज्यसभा की राजनीति करेंगे. ऐसे में ज्वलंत मुद्दा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? हालांकि पिछले कुछ दिनों से सम्राट चौधरी को नीतीश आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वह भी कंधे पर हाथ रखकर. लेकिन नीतीश का इतिहास बताता है कि उन्होंने अबतक जिन नेताओं को भी अपना वारिस घोषित किया है, वह रेस से बाहर चले गए हैं.

बर्बाद हो जाता है करियर!: पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने कई नेताओं को अपना उत्तराधिकारी बनने का सपना दिखाया,लेकिन उनमें से अधिकांश का राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ पाया. अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और साम्राट चौधरी का हाथ उठाकर कह रहे हैं कि आगे यही देखेंगे. चर्चा है कहीं प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और तेजस्वी यादव की तरह सम्राट चौधरी का भी राजनीतिक करियर नीतीश कुमार बर्बाद करने में तो नहीं लगे हैं.

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आगे बढ़ाया लेकिन हो गए पीछे : बिहार की राजनीति में कई ऐसे नाम है चेहरे हैं जिसे नीतीश कुमार ने आगे तो बढ़ाया और उनकी महत्वाकांक्षा को यहां तक पहुंचाया कि अपने को सीएम पद के दावेदार समझने लगे लेकिन उनका पॉलीटिकल करियर परवान नहीं चढ़ा उसमें कई नाम शामिल हैं. नीचे विस्तार से जानें वे नेता कौन थे, जो सियासी चक्रव्यूह से निकल नहीं सके.

सुशील कुमार मोदी: एक समय सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के खास माने जाते थे. बिहार सरकार में दो नंबर पर उन्हीं का कब्जा था. नीतीश कुमार सुशील मोदी को सबसे ज्यादा तरजीह देते थे. 2010 के विधानसभा चुनाव में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार इसलिए आने नहीं दिया है क्योंकि नीतीश कुमार कहते थे कि मेरे पास तो पहले से एक मोदी हैं.

सुशील मोदी को भी गलतफहमी हो गई कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं. नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में हुआ तब सुशील मोदी एनडीए के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन एनडीए को बहुमत ही नहीं मिला और उसके बाद से सुशील मोदी का ग्राफ लगातार नीचे चला गया. पार्टी की उपेक्षा से सुशील मोदी को झटका भी लगा और कई तरह की बीमारियों से घिर गए. बाद में उन्ही बीमारियों के कारण उनका निधन भी हो गया.

पीके के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर (ETV Bharat)

प्रशांत किशोर: कभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खास माने जाते थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तराधिकारी के रूप में प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा भी रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर का तालमेल रहा नहीं. बाद में जदयू से अलग हो गये. प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी एक पार्टी भी बनाई है, लेकिन 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली. अब फिर से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक प्रशांत किशोर का राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ पाया.

आरसीपी सिंह: नीतीश कुमार के खास लोगों में आरसीपी सिंह भी माने जाते थे. नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया था. यही नहीं पार्टी की कमान एक तरह से आरसीपी सिंह के पास थी. आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह का भी संबंध बिगड़ गया और आज आरसीपी सिंह का राजनीतिक करियर बर्बाद हो चुका है.

तेजस्वी यादव: जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होती है वह तेजस्वी यादव हैं. लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की सरकार में दो बार डिप्टी सीएम बने. तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बताते रहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव से भी नीतीश कुमार ने मुंह मोड़ लिया. तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में 2020 और 2025 दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. इस बार तो आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है. कुल मिलाकर अब तक तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर भी परवान नहीं चढ़ पाया है.

तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर (ETV Bharat)

क्या सम्राट को सावधान रहने की जरूरत?: अब जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है. नीतीश कुमार ने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात कही है. राज्यसभा के लिए चुने भी गए हैं. समृद्धि यात्रा में लगातार सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर कह रहे हैं कि आगे यही सब देखेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा है कि कही नीतीश कुमार इनका भी राजनीतिक करियर बर्बाद ना कर दें.

"अभी सम्राट चौधरी को जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह रहे हैं, एक समय तेजस्वी यादव को भी इसी तरह कहते थे. अब किसके कहने पर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, यह तो वही बता सकते हैं. अब तो उनके स्वास्थ्य पर भी सवाल उठ रहा है."- गौतम कृष्ण राजद विधायक