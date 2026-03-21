कंधे पर हाथ रखकर नीतीश ने किया था इन नेताओं की किस्मत का फैसला, अब सम्राट चौधरी की बारी!
नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कि उन्होंने जिनको भी अपना वारिस घोषित किया, वह रेस से बाहर हो गया. अविनाश कुमार की रिपोर्ट
Published : March 21, 2026 at 5:29 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश के उच्च सदन राज्यसभा की राजनीति करेंगे. ऐसे में ज्वलंत मुद्दा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? हालांकि पिछले कुछ दिनों से सम्राट चौधरी को नीतीश आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वह भी कंधे पर हाथ रखकर. लेकिन नीतीश का इतिहास बताता है कि उन्होंने अबतक जिन नेताओं को भी अपना वारिस घोषित किया है, वह रेस से बाहर चले गए हैं.
बर्बाद हो जाता है करियर!: पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने कई नेताओं को अपना उत्तराधिकारी बनने का सपना दिखाया,लेकिन उनमें से अधिकांश का राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ पाया. अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और साम्राट चौधरी का हाथ उठाकर कह रहे हैं कि आगे यही देखेंगे. चर्चा है कहीं प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और तेजस्वी यादव की तरह सम्राट चौधरी का भी राजनीतिक करियर नीतीश कुमार बर्बाद करने में तो नहीं लगे हैं.
आगे बढ़ाया लेकिन हो गए पीछे : बिहार की राजनीति में कई ऐसे नाम है चेहरे हैं जिसे नीतीश कुमार ने आगे तो बढ़ाया और उनकी महत्वाकांक्षा को यहां तक पहुंचाया कि अपने को सीएम पद के दावेदार समझने लगे लेकिन उनका पॉलीटिकल करियर परवान नहीं चढ़ा उसमें कई नाम शामिल हैं. नीचे विस्तार से जानें वे नेता कौन थे, जो सियासी चक्रव्यूह से निकल नहीं सके.
सुशील कुमार मोदी: एक समय सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के खास माने जाते थे. बिहार सरकार में दो नंबर पर उन्हीं का कब्जा था. नीतीश कुमार सुशील मोदी को सबसे ज्यादा तरजीह देते थे. 2010 के विधानसभा चुनाव में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार इसलिए आने नहीं दिया है क्योंकि नीतीश कुमार कहते थे कि मेरे पास तो पहले से एक मोदी हैं.
सुशील मोदी को भी गलतफहमी हो गई कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं. नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में हुआ तब सुशील मोदी एनडीए के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन एनडीए को बहुमत ही नहीं मिला और उसके बाद से सुशील मोदी का ग्राफ लगातार नीचे चला गया. पार्टी की उपेक्षा से सुशील मोदी को झटका भी लगा और कई तरह की बीमारियों से घिर गए. बाद में उन्ही बीमारियों के कारण उनका निधन भी हो गया.
प्रशांत किशोर: कभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खास माने जाते थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तराधिकारी के रूप में प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा भी रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर का तालमेल रहा नहीं. बाद में जदयू से अलग हो गये. प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी एक पार्टी भी बनाई है, लेकिन 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली. अब फिर से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक प्रशांत किशोर का राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ पाया.
आरसीपी सिंह: नीतीश कुमार के खास लोगों में आरसीपी सिंह भी माने जाते थे. नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया था. यही नहीं पार्टी की कमान एक तरह से आरसीपी सिंह के पास थी. आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह का भी संबंध बिगड़ गया और आज आरसीपी सिंह का राजनीतिक करियर बर्बाद हो चुका है.
तेजस्वी यादव: जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होती है वह तेजस्वी यादव हैं. लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की सरकार में दो बार डिप्टी सीएम बने. तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बताते रहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव से भी नीतीश कुमार ने मुंह मोड़ लिया. तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में 2020 और 2025 दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. इस बार तो आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है. कुल मिलाकर अब तक तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर भी परवान नहीं चढ़ पाया है.
क्या सम्राट को सावधान रहने की जरूरत?: अब जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है. नीतीश कुमार ने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात कही है. राज्यसभा के लिए चुने भी गए हैं. समृद्धि यात्रा में लगातार सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर कह रहे हैं कि आगे यही सब देखेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा है कि कही नीतीश कुमार इनका भी राजनीतिक करियर बर्बाद ना कर दें.
"अभी सम्राट चौधरी को जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह रहे हैं, एक समय तेजस्वी यादव को भी इसी तरह कहते थे. अब किसके कहने पर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, यह तो वही बता सकते हैं. अब तो उनके स्वास्थ्य पर भी सवाल उठ रहा है."- गौतम कृष्ण राजद विधायक
JDU का तर्क: एक तरफ नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं कि मेरे बाद इन्हीं सब को देखना है तो दूसरी तरफ जदयू के वरिष्ठ नेता चाहे विजय कुमार चौधरी हो या संजय झा सफाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हमेशा ऐसा करते रहे हैं. वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता डॉ सुनील का कहना है कि नीतीश कुमार अपनी टीम के कप्तान हैं और अपने उपमुख्यमंत्री को हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं.
"यह तो अच्छी बात है. पहले भी जो उपमुख्यमंत्री बनाए गए, उन्हें आगे करते रहे हैं. अब सम्राट चौधरी को कर रहे हैं तो इसको गलत तरीके से लेने की जरूरत नहीं है."- डॉ सुनील सिंह, जदयू वरिष्ठ नेता
एक्सपर्ट की राय: वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर डीएम दिवाकर का कहना है कि अभी जो नीतीश हैं और 2000 में जो नीतीश थे, दोनों में बहुत अंतर है. अभी एनडीए उनकी बात कितनी सुनेगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि एनडीए उनकी बात सुनती तो इनको जाना ही नहीं पड़ता था. सम्राट चौधरी उनके विश्वस्त हो गए हैं और काम कर रहे हैं तो संभव है सम्राट चौधरी पर विचार हो.
लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश: प्रोफेसर डीएम दिवाकर आगे कहते हैं कि अंतिम फैसला सम्राट चौधरी पर होगा यह संभव नहीं है. नीतीश लव कुश समीकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नित्यानंद राय हैं वह भी तो अपनी स्थिति मजबूती से रख रहे हैं. डीएम दिवाकर ने कहा कि सम्राट चौधरी को लेकर अभी हाल में संजय झा का भी जो बयान आया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि नीतीश जी कह रहे हैं तो वही बनेंगे उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है.
"जदयू के लोग मुहिम चलाएं लेकिन निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. निशांत तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जब विरोधी कुनबा तैयार हो जाए और नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का फैसला ले लें."- प्रोफेसर डीएम दिवाकर, राजनीतिक विशेषज्ञ
निशांत को सेटल करने की तैयारी: नीतीश कुमार ने कई नेताओं के बारे में पहले भी कहा है कि मेरे बाद ही देखेंगे, लेकिन उनका करियर बर्बाद हो गया है. इस पर डीएम दिवाकर का कहना है कई लोगों तो बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार ने पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान दिया था. उनमें तेजस्वी यादव नहीं हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को इसीलिए कह रहे हैं कि जिससे उनका बेटा निशांत भी सेटल हो जाए.
आसान है सम्राट की राह?: सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल की बात यह भी है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को भी राजनीति में एंट्री करवा दिया है. चर्चा है कि निशांत डिप्टी सीएम जरूर बनेंगे, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम चला रहे हैं. यदि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन गए तब भी सम्राट चौधरी के लिए सीएम बनना आसान नहीं होगा.
"बिहार में सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, जबकि निशांत कुर्मी समाज से तो सीएम और डिप्टी सीएम केवल कुशवाहा कुर्मी समाज से बने अति पिछड़ा वर्ग में भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा. इसी कारण सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है क्योंकि बीजेपी को पता है कि बिहार में अति पिछड़ा वोट की क्या ताकत है. बीजेपी कोई भी फैसला लेने से पहले 2029 और 2030 कोई ध्यान में रखेगी यह तय है."- प्रिय रंजन भारती,राजनीतिक विशेषज्ञ
पांच सर्कुलर रोड का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं: सम्राट चौधरी जिस पांच सर्कुलर रोड आवास में रहते हैं, उसका भी रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं है. क्योंकि इसी आवास में सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव भी रह चुके हैं. दोनों का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ. सुशील मोदी का तो निधन भी हो चुका है. तेजस्वी यादव अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं. अब इसी आवास में सम्राट चौधरी रह रहे हैं.
चौंकाने वाले फैसले लेती है बीजेपी: ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए इस रिकार्ड को तोड़ना भी एक चुनौती है. सम्राट चौधरी एक बार पार्टी के तरफ से चेहरा भी बनाए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने के बाद डिप्टी सीएम बने. ऐसे में वह सीएम बनेंगे कि नहीं अभी तक बीजेपी के तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है. ऐसे दावेदारों की लिस्ट में नंबर एक पर जरूर हैं, लेकिन बीजेपी कई राज्यों में चौंकाने वाला फैसला ले चुकी है. चर्चा बिहार को लेकर भी हो रही है. कहीं भाजपा यहां भी चौंकाने वाला फैसला ना ले ले.
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