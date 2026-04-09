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'3-4 दिन में इस्तीफा दे देंगे', नीतीश कुमार खुद बोले क्यों CM पद छोड़ रहे हैं

नीतीश कुमार ने दिल की बात कही है. उन्होंने बताया है कि आखिर किस वजह से वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं. पढ़ें

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 7:49 PM IST

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नई दिल्ली/पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं. गुरुवार को वह राज्यसभा सांसद संजय झा और बिहार के मंत्री विजय चौधरी के साथ दिल्ली गए. एयरपोर्ट पर तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, पर बाद में संवाददाताओं से बात की. उन्होंने राज्यसभा जाने के पीछे की वजह को भी बताया.

''अरे भाई इतना काम हम वहां (बिहार में) किए हैं. फिर मेरे मन में हुआ कि हम यहीं पर रहें, तो वही कर रहे हैं.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा' : दिल्ली रवाना होने से पहले ही संजय झा ने साफ कर दिया था कि 13 अप्रैल के बाद नई सरकार गठन करने की प्रक्रिया शुरू होगी. दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि वह जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं.

''हम वहां का छोड़कर के (मुख्यमंत्री पद) यहां काम करेंगे, यहीं रहेंगे. तीन चार दिन बाद कर देंगे (सीएम पद छोड़ देंगे). नया-नया लोगों को कर देंगे (सीएम और मंत्री बना देंगे).''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'नीतीश कुमार की विरासत को लेकर चलना है' : इसी दौरान मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूरा एनडीए मिलकर कह रहा है, भाजपा के नेता बोल रहे हैं, दूसरे घटक दलों के नेता बोल रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों तक जो नीतीश कुमार ने काम किया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे. नीतीश मॉडल पर बिहार ने जो ऊंचाई हासिल की है कि दूसरे प्रदेश के लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, हम उसी को लेकर चलेंगे. नीतीश कुमार की विरासत को लेकर ही हमें चलना है.

राज्यसभा सांसद पद की लेंगे शपथ : दरअसल, नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे. दोपहर सवा 12 बजे का वक्त रखा गया है. कहा जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव है. जिसके बाद बिहार में सरकार की रूपरेखा तय होगी. इसी बीच बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच चुके हैं. मतलब सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है.

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