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नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद पद की ली सदस्यता, मांझी बोले- मैं बधाई नहीं दूंगा

नई दिल्ली/पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज चारों सदनों के सदस्य बनने का सपना पूरा हो गया है. नीतीश कुमार ने राज्यसभा की भी आज शपथ ले ली. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई.

राज्यसभा सांसद बने नीतीश कुमार : दरअसल, सीएम नीतीश कुमार 9 अप्रैल को ही राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए दिल्ली चले गए थे. आज 12:15 बजे उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कांग्रेस के जयराम रमेश, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और कई दलों के नेता मौजूद थे.

शपथ ग्रहण में शामिल विभिन्न पार्टी के नेता (सौ. मुख्यमंत्री सचिवालय)

JDU के कद्दावर नेता रहे मौजूद : नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद कहा, 'पहले तो हम यहीं थे ना.' राज्यसभा की सदस्यता को लेकर जदयू के सभी वरिष्ठ नेता और अधिकांश मंत्री दिल्ली में कल से ही डेरा डाले हुए हैं. विजय कुमार चौधरी और संजय झा, नीतीश कुमार के साथ कल दिल्ली गए थे. हालांकि मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री मदन सहनी, मंत्री जमा खान, मंत्री श्रवण कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और तमाम सांसद भी दिल्ली में मौजूद हैं.

आज ही पटना लौटेंगे CM : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक भी की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 6:00 बजे तक पटना लौट आएंगे. पहले चर्चा थी कि 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटेंगे लेकिन अब सीएम सचिवालय से जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री आज शाम में ही पटना लौट आएंगे.