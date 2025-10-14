नीतीश कुमार नाराज.. टिकट कटने से JDU में बगावत! क्या NDA में बदलेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला?

ETV Bharat / bharat

बिहार एनडीए में मतभेद (ETV Bharat)
Published : October 14, 2025 at 7:55 PM IST

रिपोर्ट: अविनाश कुमार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है. एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है. नीतीश कुमार की नाराजगी और विपक्षी गठबंधन में जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उससे नए विकल्प बनने को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक हर बार चुनाव से पहले घटक दलों के बीच विवाद होता है लेकिन उसे समय रहते सुलझा लिया जाता है. इस बार भी ऐसा ही होगा.

एनडीए में मचा घमासान: बिहार एनडीए में 5 घटक दल हैं. जिनमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं. 12 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से सीट बंटवारे की घोषणा की गई. इसके मुताबिक बीजेपी-जेडीयू 101-101, एलजेपीआर 29 और हम-आरएलएम 6-6 सीटों पर लड़ेंगे. हालांकि किस सीट पर कौन दल लड़ेगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई.

एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले में बदलाव संभव! (ETV Bharat)

महागठबंधन में महागांठ: वहीं, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीआईएम और विकासशील इंसान पार्टी है. जेएमएम और आईपी गुप्ता की पार्टी को भी शामिल किया जा रहा है लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग के किसी भी फॉर्मले पर सहमति नहीं बन पाई है. महागठबंधन में पेंच को सुलझाने की कोशिश जारी है लेकिन दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच मुलाकात नहीं होने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. मुकेश सहनी तो पहले से 'हाई डिमांडिंग' थे, अब वाम दलों ने भी अपनी सूची लंबी कर दी है. इस वजह से नए विकल्प को लेकर चर्चा हो रही है.

Bihar Election 2025
महागठबंधन के नेता (ETV Bharat)

क्या नया विकल्प बन सकता है?: वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है. नीतीश कुमार कई बार लालू प्रसाद यादव के साथ जा चुके हैं. यही वजह है कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरह की चर्चा होने लगती है लेकिन नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि उनके मौजूदा सलाहकार कभी नहीं चाहेंगे कि फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन हो. जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो वहां कई पेंच है, जिसको समय रहते सुलझाना होगा.

Bihar NDA
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई नहीं कह सकता. नया विकल्प बनाने के लिए तो दो घंटे ही काफी है लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं बनी है. एनडीए में तो समस्याओं के समाधान को लेकर पहल भी हो रही है. अधिक समस्या महागठबंधन में है. राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, उसके बाद कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और आत्मविश्वास में दिख रही है. ऐसे में समय रहते दोनों तरफ विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

Bihar NDA
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

विकल्प से इंकार नहीं कर सकते: वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे कहते हैं कि पेंच एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ फंसा हुआ है. स्थिति साफ नहीं होने के कारण नए विकल्प पर भी चर्चा हो गई है. पशुपति पारस, मुकेश सहनी और आरजेडी-कांग्रेस के बीच जो स्थितियां हैं, उसके कारण भी कई तरह की चर्चा हो रही है. ऐसे में नए विकल्प से इंकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि ये भी सच है कि ऐसे फैसले के लिए अब वक्त कम बचा है.

Bihar Election 2025
राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के नेता (ETV Bharat)

"पेंच तो दोनों गठबंधन में है लेकिन ज्यादा समस्या महागठबंधन खेमा में नजर आ रही है. दिल्ली में तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ बातचीत नहीं हुई. मुकेश सहनी जिस प्रकार से उपमुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं, वह भी परेशानी का सबब बन सकते हैं. समस्या तो है और चीजों को सलटाया नहीं गया तो बिहार में नया विकल्प भी बन सकता है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

Bihar NDA
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद विवाद सीटिंग सीट की अदला-बदली को लेकर हो रहा है. नीतीश कुमार इसी को लेकर नाराज हैं. ऐसे में उन्होंने उन सीटों पर भी जेडीयू का सिंबल दे दिया है, जो चिराग पासवान को देने की बात हो रही थी. इसको लेकर बीजेपी नेताओं के साथ जेडीयू नेताओं की लगातार बातचीत भी हो रही है. चर्चा यह भी होने लगी है कि अमित शाह भी डैमेज कंट्रोल के लिए बिहार आने वाले हैं.

Bihar NDA
जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

बागी बढ़ाएंगे टेंशन: समस्या सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं बागी उम्मीदवार भी हैं. इस बार चुनाव में कई नेताओं का टिकट कटा है. विधिवत घोषणा नहीं होने के बावजूद जो जानकारियां मिल रही है, उसी के आधार पर जेडीयू में सबसे अधिक भगदड़ मची हुई है. जेडीयू के कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं. रोहतास जिला इकाई पूरी तरह से नाराज है और इस्तीफा दे चुकी है. पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह दिनारा से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई. जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है.

Bihar NDA
नीतीश कुमार और चौधरी (ETV Bharat)

जेडीयू में बगावत बढ़ी: अशोक कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. बैकुंठपुर से मनजीत सिंह नाराज हैं. उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. वहीं श्याम बहादुर ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है. गोपाल मंडल तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पर ही बैठ गए हैं. अगर उन्हें नहीं मनाया गया तो वह भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं. पिछले दिनों कई विधायक और पूर्व विधायक आरजेडी का दामन थाम चुके हैं. हालांकि जेडीयू में भी आरेजडी के कई विधायक शामिल हुए हैं लेकिन उनके टिकट को लेकर भी जेडीयू खेमे में विरोध हो रहा है.

क्यों जेडीयू में भगदड़ जैसी स्थिति?: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि हर चुनाव में बागी दिखते हैं लेकिन इक्का-दुका छोड़कर बागी चुनाव जीत कर नहीं आते हैं. कुछ सीटों पर उनका असर जरूर होता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं. इस बार नीतीश कुमार के कमजोर होने के कारण कुछ ज्यादा ही नाराजगी जेडीयू में दिख रही है क्योंकि नीतीश कुमार इस बार किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं.

Bihar NDA
अमित शाह के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

विरोध का असर होगा?: प्रवीण बागी कहते हैं कि नीतीश कुमार के सलाहकारों ने ही इस बार सीट बंटवारे पर फैसला लिया है. ऐसे में बीजेपी ने अपने मन मुताबिक सीटों का बंटवारा किया है. लोजपा को भी कई ऐसी सीटें दे दी है, जिसके खिलाफ नीतीश कुमार हैं. जिनका टिकट कटा है, उनमें भी नाराजगी है और जिनकी सीट सहयोगी दलों को चली गई है, उनमें भी काफी नाराजगी है. उसके कारण कई सीटों पर एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Bihar NDA
अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ एनडीए के नेता (ETV Bharat)

2020 में कौन कितनी सीटों पर लड़ा?: 2020 चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी. वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम के हिस्से में 7 सीट आई थी. चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं थे. चिराग ने 135 और उपेंद्र कुशवाहा ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे.

कब तक नामांकन?: पहले चरण के चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे फेज के लिए नोमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है लेकिन अभी तक सीटों का पेंच सुलझा नहीं है. हालांकि एनडीए में बीजेपी ने 71 और हम पार्टी ने अपने कोटे की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि जेडीयू की तरफ से बिना औपचारिक घोषणा के ही सिंबल बांटा जा रहा है. उधर, महागठबंधन में अभी तक तस्वीर साफ नहीं है.

