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नीतीश के बाद निशांत? जदयू की राष्ट्रीय परिषद से निकला बड़ा संकेत, विरासत पर नेतृत्व की नई सियासत जल्द

हालांकि निशांत ने उस समय चुनाव नहीं लड़ा और राजनीति में आने से भी दूरी बनाए रखी. मार्च 2026 में जदयू की सदस्यता लेने के बाद उनका राजनीतिक सफर औपचारिक रूप से शुरू हुआ. अब वे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है.

हरनौत से चुनाव लड़ने की चर्चा, लेकिन नहीं लड़ा चुनाव : निशांत कुमार के राजनीति में आने से पहले 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी. नालंदा जिले की हरनौत सीट से उनके मैदान में उतरने की अटकलें थीं, क्योंकि यह वही सीट है जहां से नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआती बड़ी जीत हासिल की थी.

लेकिन इस वर्ष मार्च में निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता लेकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया. इसके बाद उन्हें बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी मिली. पार्टी नेताओं का तर्क है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद संगठन को भविष्य के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था, जिस पर कार्यकर्ता भरोसा कर सकें.

परिवार को राजनीति से दूर रखने वाले नीतीश क्यों बदले? : नीतीश कुमार को लंबे समय तक उन नेताओं में गिना जाता रहा, जिन्होंने अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा. मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी अपने बेटे निशांत कुमार को चुनावी या संगठनात्मक राजनीति में आगे नहीं किया. निशांत भी लंबे समय तक सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रहे.

निशांत जेडीयू के फ्यूचर : जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि निशांत कुमार भविष्य में संगठन में अहम भूमिका निभाएंगे. पार्टी नेताओं के बयानों से यह संदेश गया कि जदयू अब निशांत को केवल नीतीश कुमार के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के संभावित संगठनात्मक चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है.

राष्ट्रीय परिषद में निशांत के लिए बड़ी भूमिका का प्रस्ताव : रविवार 21 जून को पटना में हुई जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने को औपचारिक मंजूरी दी गई. इसी बैठक में निशांत कुमार को संगठन में बड़ी भूमिका देने का राजनीतिक प्रस्ताव भी सामने आया.

निशांत को जल्द मिलने वाली है संगठनात्मक जिम्मेदारी : जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठकों के बाद यह संकेत और स्पष्ट हुआ कि पार्टी निशांत कुमार को बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार को फिर चुना गया है, लेकिन पार्टी के भीतर निशांत को भविष्य के नेतृत्व के रूप में पेश किए जाने से बिहार की सियासत में उत्तराधिकार की नई बहस शुरू हो गई है.

पटना : बिहार की राजनीति लंबे समय से व्यक्तित्व आधारित दलों और पारिवारिक उत्तराधिकार की बहस से गुजरती रही है. लालू प्रसाद यादव के बाद राजद में तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान के बाद लोजपा (रामविलास) में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बाद HAM में संतोष सुमन की भूमिका इसी राजनीतिक परंपरा का हिस्सा रही है. अब जदयू में भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर पार्टी के भीतर भविष्य के नेतृत्व की चर्चा तेज हो गई है.

जदयू के लिए निशांत क्यों अहम माने जा रहे? : जदयू नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार में नीतीश कुमार की राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता का विस्तार देखने को मिल सकता है. खासकर कुर्मी, कुशवाहा, धानुक और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच नीतीश कुमार की बनाई राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण मान रही है.

जेडीयू के बड़े नेताओं की मांग : नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी निशांत को पार्टी का भविष्य बताया है. उनका कहना है कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों और सामाजिक आधार के कारण कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत संगठन की जिम्मेदारी संभालें.

पारिवारिक पहचान और संगठन का समर्थन : निशांत कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वे नीतीश कुमार के बेटे हैं और जदयू के बड़े नेताओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है. पार्टी में उनके खिलाफ अब तक कोई खुला विरोध सामने नहीं आया है. जदयू के नेता उन्हें सहज, कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाला और संगठन के लोगों से संवाद करने वाला चेहरा बता रहे हैं. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में निशांत को बड़ी भूमिका देने की मांग इस बात का संकेत है कि पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहा है.

जनता दल यूनाइटेड की बैठक में निशांत पर जेडीयू का भरोसा (ETV Bharat)

चुनावी अनुभव और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान : निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावी अनुभव की कमी है. उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है. वे राजनीति में नए हैं और उन्हें सीधे स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिली है. ऐसे में प्रशासनिक कामकाज, जनसंपर्क और संगठनात्मक नेतृत्व की उनकी क्षमता लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनी रहेगी.

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि निशांत को यदि कई वर्ष पहले राजनीति में लाकर प्रशिक्षण दिया गया होता, तो उनकी स्थिति अधिक मजबूत होती. उनके अनुसार, जदयू नेताओं का भरोसा जरूर निशांत पर है, लेकिन चुनाव के समय पार्टी को एकजुट बनाए रखना उनके सामने बड़ी चुनौती होगी.

परिवारवाद के आरोप से कैसे निपटेंगे निशांत? : नीतीश कुमार लंबे समय तक परिवारवाद की राजनीति से दूरी बनाए रखने की छवि रखते रहे हैं. ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री के बाद जदयू को परिवारवाद के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. विपक्ष के लिए यह सवाल उठाने का अवसर है कि जो नीतीश कुमार वर्षों तक दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे, अब वे अपने बेटे को राजनीतिक विरासत क्यों सौंप रहे हैं.

गुफ्तगू करते निशांत कुमार, ललन सिंह और संजय झा (ETV Bharat)

हालांकि जदयू का तर्क है कि निशांत की भूमिका केवल पारिवारिक पहचान के कारण नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग के कारण बढ़ाई जा रही है. आने वाले समय में निशांत को अपनी राजनीतिक पहचान नीतीश कुमार की छवि से अलग बनानी होगी.

भाजपा से प्रतिस्पर्धा भी बड़ी चुनौती : जदयू के सामाजिक आधार को बचाए रखना निशांत के लिए आसान नहीं होगा. नीतीश कुमार ने वर्षों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई. लेकिन अब भाजपा भी इन सामाजिक समूहों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

निशांत के लिए बिहार में बड़ी चुनौती : विशेषज्ञों के अनुसार, कुशवाहा, कुर्मी, धानुक और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को एकजुट बनाए रखना निशांत के लिए बड़ी चुनौती होगी. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में जदयू की भूमिका, गठबंधन की राजनीति और सामाजिक समीकरण—इन सब पर निशांत की राजनीतिक क्षमता की परीक्षा होगी.

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और नीतीश कुमार के बेटे

निशांत का मजबूत पक्ष निशांत का कमजोर पक्ष

1. निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं लव कुश समीकरण के तहत आने वाले नेता निशांत को ही पसंद कर रहे हैं. 1. निशांत पर भी परिवारवाद के तहत राजनीति में आने का आरोप लगना शुरू हुआ है 2. निशांत के खिलाफ अब तक कहीं से विरोध नहीं हुआ है 2. अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है लेकिन एमएलसी बनाया गया है 3. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विश्वास भी निशांत पर है 3. निशांत बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं पहनावे को लेकर भी लगातार ट्रोल हो रहे हैं 4. निशांत सबसे सहज मिलते हैं उनकी बात सुनते हैं और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं. 4. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं करने के कारण भी ट्रोल हो रहे हैं और उससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है.

तेजस्वी, चिराग और निशांत के बीच भविष्य की सियासी टक्कर : बिहार की नई पीढ़ी की राजनीति में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, संतोष सुमन और अब निशांत कुमार प्रमुख नाम बनकर उभर रहे हैं. तेजस्वी यादव एक दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में हैं और कई चुनावी लड़ाइयों का अनुभव रखते हैं. चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं.

इसके मुकाबले निशांत कुमार की राजनीतिक पारी अभी-अभी शुरू हुई है. उन्हें सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है, इसलिए विभागीय कामकाज और जनहित के मुद्दों पर उनका प्रदर्शन उनकी राजनीतिक साख तय करेगा. जदयू संगठन में भी उन्हें कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना होगा.

खुद को साबित करने की चुनौती : पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद से लगभग कोई दल पूरी तरह अछूता नहीं है. नीतीश कुमार लंबे समय तक इस परंपरा से अलग रहे, लेकिन जदयू में उनके बाद सर्वमान्य नेतृत्व का सवाल सामने आने पर निशांत को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई.

विरासत की दिखेगी नई सियासत? : निशांत के लिए चुनौती केवल जदयू की कमान संभालना नहीं होगी, बल्कि यह साबित करना भी होगा कि वे केवल नीतीश कुमार की विरासत नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक क्षमता के आधार पर पार्टी को आगे ले जा सकते हैं. फिलहाल राष्ट्रीय परिषद का संदेश साफ है- जदयू निशांत को भविष्य के लिए तैयार कर रही है. लेकिन पार्टी की औपचारिक कमान, चुनावी स्वीकार्यता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता की असली परीक्षा अभी बाकी है.

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