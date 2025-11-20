ETV Bharat / bharat

तैयार रहिए.. विधायकों को आने लगे फोन, जानिए कौन-कौन बनेगा मंत्री?

नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे. इस बीच जेडीयू के कई नेताओं को मंत्री बनने के लिए फोन आ रहे हैं.

Nitish Kumar Oath Ceremony
कौन-कौन बनेगा मंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 20, 2025 at 10:44 AM IST

Updated : November 20, 2025 at 12:16 PM IST

पटना : नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मंच तैयार है. बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत हजारों की संख्या में लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे.

शपथ ग्रहण से पहले इन नेताओं को आया फोन : नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले सवाल ये है कि नीतीश कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी. इस बीच शपथ ग्रहण से पहले नेताओं के फोन की घंटी बजने लगी है. सूत्रों की माने तो जेडीयू के जिन नेताओं की फोन की घंटी बजी है, उनमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, मदन सहनी और जमा खान को फोन आया है.

जदयू कोटे से ये नेता बन सकते हैं मंत्री :

  • जमा ख़ान
  • विजय चौधरी
  • विजेंद्र यादव
  • श्रवण कुमार
  • अशोक चौधरी
  • मदन सहनी
  • लेसी सिंह
  • सुनील कुमार

बीजेपी कोटे से इन नामों की चर्चा :

  • रामकृपाल यादव
  • श्रेयसी सिंह
  • रमा निषाद
  • संजय टाइगर
  • नितिन नबिन
  • प्रमोद चंद्रवंशी
  • सुरेंद्र मेहता
  • अरुण शंकर प्रसाद
  • लखेंद्र पासवान
  • नारायण प्रसाद

शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे ये VVIP : पटना के गांधी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं. जिनमें गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रमुख हैं.

योगी, मोहन यादव भी समारोह में शामिल : यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा सीएम मोहन मांझी, राजस्‍थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, दिल्‍ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, असम सीएम हेमंत‍ बिस्‍वा सरमा और उत्तराखंड के सीएम पुष्‍कर सिंह धामी शामिल हैं.

हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे पीएम मोदी : पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य तैयारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान में पहुंचेंगे तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को लेकर पटना में हर जगह पोस्टर लगाया गया है.

Nitish Kumar Oath Ceremony
पटना में लगे पोस्टर (ETV Bharat)

बीजेपी के पोस्टर में मोदी, नीतीश चिराग, मांझी, कुशवाहा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पोस्टर में दिख रहे हैं. पटना में कई जगह होर्डिंग भी लगाया गया है और बैनर भी लगाए गए हैं और सब में बधाई के संदेश दिए गए हैं. बिहार की जनता का आभार अब बनेगा विकसित बिहार इस तरह के स्लोगन के साथ होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं.

बिहार में NDA को प्रचंड जीत : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को इस बार प्रचंड जीत मिली है 243 सीटों में से 202 सीट पर एनडीए को जीत मिली है. 89 सीटों के साथ बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहीं जेडीयू को 85 सीट, जबकि लोजपा को 19, हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीट मिला है.

