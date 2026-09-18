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नीतीश कुमार विधायकों के साथ करेंगे बड़ी बैठक, UCC और फरक्का संधि विवाद पर बनेगी रणनीति

इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के लिए सवाल पूछने से जुड़ा एक विशेष सत्र भी रखा गया है. पार्टी का कहना है कि इसका उद्देश्य विधायकों को सदन में सवालों के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए तैयार करना है. बैठक में JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे. राज्य सरकार के मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के साथ दोनों उपमुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी की भी बात कही गई है.

कार्यक्रम में PRS Legislative Research के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. संस्था के विशेषज्ञ विधायकों और विधान पार्षदों को उनकी विधायी जिम्मेदारियों, सदन की कार्यप्रणाली तथा नीति और कानून निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देंगे. राजीव रंजन के अनुसार, ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मुख्य रूप से पांच विषयों को शामिल किया गया है. इनमें विधायकों की जिम्मेदारियां और विधानसभा की समितियां, कानून बनाने की प्रक्रिया, भारत में हाल के विधायी घटनाक्रम, राज्य के बजट को समझना तथा बिहार की अर्थव्यवस्था और राज्य के वित्तीय विषय शामिल हैं.

पार्टी की ओर से बैठक को मुख्य रूप से एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम बताया गया है. हालांकि, बैठक के समय और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इसके संभावित व्यापक एजेंडे को लेकर भी चर्चा है. JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक, कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को विधायी कार्यों की बेहतर समझ देना है. इसमें राजहित और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर सदन के भीतर तथ्यपरक और प्रभावी तरीके से चर्चा करने की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा.

पटना : बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के साथ अहम बैठक करेंगे. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नीतीश कुमार लगातार पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ संवाद कर रहे हैं. राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी के स्तर पर होने वाली यह एक और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है.

UCC और फरक्का जलसंधि पर भी नजर

हालांकि पार्टी की ओर से कार्यक्रम का घोषित उद्देश्य विधायी प्रशिक्षण बताया गया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में फरक्का जलसंधि और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हैं. फरक्का जलसंधि के मुद्दे पर नीतीश कुमार और संजय झा दोनों की ओर से संवाद और राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली हैं. ऐसे में बैठक में इस विषय पर पार्टी के रुख को लेकर चर्चा होती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी.

वहीं UCC को लेकर भी JDU की स्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में कहा था कि NDA शासित राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा. ऐसे में JDU नेतृत्व की प्रतिक्रिया और पार्टी के स्तर पर इस मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की संभावना को लेकर भी राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं. हालांकि, बैठक के आधिकारिक एजेंडे में UCC को शामिल किए जाने की पुष्टि पार्टी की ओर से नहीं की गई है.

'जनता दल नीतीश' नाम पर भी चर्चा?

इसके अलावा पार्टी के नाम को लेकर सामने आए सुझाव पर भी नजर रहेगी. JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' किए जाने की मांग का सुझाव दिया था. ऐसे में पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर सदस्यों की राय सामने आती है या नहीं, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

NDA सरकार में सिर्फ JDU विधायकों का प्रशिक्षण क्यों?

बिहार में फिलहाल NDA की सरकार है. ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सरकार NDA की है तो विधायी कार्यों को लेकर केवल JDU के विधायकों और विधान पार्षदों के लिए अलग से ओरिएंटेशन कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है.

पार्टी इसे अपने विधायकों की विधायी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम बता रही है. JDU का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल सदन में उपस्थित रहने तक सीमित नहीं है. कानून निर्माण, नीतिगत चर्चा, बजट की समीक्षा और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सदन में उठाना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.

अब देखना होगा कि आज की बैठक केवल विधायी प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम तक सीमित रहती है या इसके दौरान बिहार की मौजूदा राजनीति और पार्टी से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों पर भी नेतृत्व और विधायकों के बीच चर्चा होती है.

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