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विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार, कहा- 'शाम में आकर रिपोर्ट दीजिए सब कुछ ठीक है ना'

क्या बिहार में फिर कुछ होने वाले है? सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने उपमुख्यमंत्री से जवाब मांगा है. पढ़ें खबर

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार और विजय चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 2:31 PM IST

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पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज सुबह से एक्टिव मूड में है. पहले उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे. विजय चौधरी के आवास पर कुछ देर ही रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से जो कहा वह चर्चा में आ गया है.

नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से पूछा कि ''कैबिनेट में सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा है ना, शाम में आकर सब बताइए कैसे चल रही है सरकार.'' विजय चौधरी ने कहा कि ''सब कुछ ठीक है.'' नीतीश कुमार ने कहा कि ''आप तो आते ही हैं लेकिन आकर सब कुछ बताइए.''

नीतीश कुमार और विजय चौधरी के बीच बातचीत (ETV Bharat)

JDU कार्यकर्ताओं को दिलाया भरोसा : इसके बाद विजय चौधरी के आवास से नीतीश कुमार निकल गए. इसके बाद वह जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मिलने गए. कुछ देर बाद ही नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंच गए. जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार करीब 15 मिनट तक रहे. जदयू के कई नेताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक-ठाक है. उसके बाद फिर जदयू कार्यालय से भी निकल गए.

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जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या है विशेषज्ञ की राय? : नीतीश कुमार के सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट मांगने पर राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो 20 सालों में काम किया है, अब सरकार आगे ठीक से चल रही है कि नहीं इसकी उन्हें चिंता है. एनडीए के नेता के तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश भी है.

''सरकार से तो रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं लेकिन अपने मंत्रियों से तो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी ले ही सकते हैं. इसमें कुछ गलत भी नहीं है.''- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

नीतीश कुमार लगातार एक्टिव : मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार लगातार बिहार में ही रह रहे हैं. वैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास छोड़ चुके हैं और सात सर्कुलर रोड स्थित आवास में अपना नया ठिकाना बनाया है. नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं जिलों का भी दौरा कर रहे हैं और वहां विकास कार्य की जानकारी ले रहे हैं.

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JDU ऑफिस से बाहर निकलते पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

इसमें कोई बड़ी बात नहीं- BJP : ऐसे में सरकार के कामकाज को लेकर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आज विजय चौधरी से रिपोर्ट देने के लिए कहा उस पर सवाल जरूर उठने लगे हैं. हालांकि भाजपा प्रवक्ता डॉ रामसागर सिंह का कहना है कि बिहार में तो नीतीश कुमार की ही सरकार है उन्होंने ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है. सम्राट चौधरी भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में ही काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.

''सरकार के कामकाज को लेकर अपने मंत्रियों से जानना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है. नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा भी दिलाते रहे हैं कि सरकार सही ढंग से काम कर रही है.''- डॉ रामसागर सिंह, भाजपा प्रवक्ता

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