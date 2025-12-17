ETV Bharat / bharat

7 निश्चय योजना, 7 नंबर बंगला, 7 नंबर की कार.. Nitish Kumar का Lucky Number 7, जानें कनेक्शन

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सात नंबर से प्रेम जग जाहिर है. सात नंबर सीएम का लकी नंबर माना जाता है. चाहे गाड़ी हो, बंगला हो या योजना, सब सात नंबर से ही जुड़ा है. 2015 में मुख्यमंत्री ने सात निश्चय शुरू किया था. 2020 में सात निश्चय 2 और अब 2025 में सात निश्चित 3 भी शुरू कर दिया है. ऐसे में नीतीश कुमार का सात नंबर से प्रेम एक बार फिर से दिख रहा है.

क्या सात नंबर लकी है नीतीश के लिए! : जब से सात निश्चय योजना शुरू हुई तब से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं. इस कारण भी इस सात नंबर वाली योजना को मुख्यमंत्री का लकी योजना माना जा रहा है. यही नहीं मुख्यमंत्री गांधी जी के बताए सात घनघोर पाप को विपक्ष पर हमला के लिए इस्तेमाल भी करते हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गाड़ी, बंगला और योजना नंबर 7 : राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी, तब उनके काफिले में सात नंबर वाली गाड़ी शामिल हो गयी. बाद में सात नंबर का बंगला अपने लिए सुरक्षित कर लिया. जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी उस समय भी उनके पास सात नंबर वाली ही गाड़ी थी. साथ निश्चय योजना तो अभी भी चल ही रही है.

''2015 में पूरी ताकत से नीतीश कुमार सात निश्चय योजना के बूते बिहार की सत्ता में लौटे थे. गठबंधन किसी का हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते रहे. पिछले 10 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं. जब से यह योजना शुरू की है. इसलिए नीतीश कुमार के लिए सात नंबर वाली इस योजना का खास महत्व है.''- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

'जब दिल साफ हो तो सब ठीक रहता है' : नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले श्रवण कुमार से जब नीतीश कुमार के सात नंबर से लगाव को लेकर सवाल किया गया तो श्रवण कुमार ने कहा कि जब दिल साफ हो कोई भी नंबर हो सब ठीक रहता है. नीतीश कुमार का विजन, सोच और दिल बिहार की जनता के लिए समर्पित है.

'सात निश्चय को भुलाया नहीं जा सकता' : यह पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री ने सात निश्चय की शुरुआत की और फिर उन्होंने छोड़ा नहीं. साथ निश्चय 2 और अब 7 निश्चित 3 मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है. इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा सात निश्चय एक में अच्छे परिणाम आए तो मुख्यमंत्री ने फिर से सात निश्चय 2 शुरू किया. उसमें भी अच्छे परिणाम आए इसलिए सात निश्चय को भुलाया नहीं जा सकता है.

''बिहार को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, बिहार की और कैसे तरक्की हो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सात निश्चय लाया. अब फिर से 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया है तो 7 निश्चय पार्ट 3 शुरू किया गया है. जरूरत पड़ी तो आगे भी विचार किया जाएगा. सात निश्चय पार्ट 3 से 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा. पहले भी नीतीश कुमार ने जो वादा किया सात निश्चय पार्ट 2 में उसे पूरा किया.''- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

सीएम के कार्केट में शामिल गाड़ी का नंबर 7 जिसमें नीतीश कुमार बैठे हैं (ETV Bharat)

'हम लोगों के लिए सब नंबर लकी' : मुख्यमंत्री अपना बंगला का नंबर भी सात ही रखते हैं, गाड़ी का नंबर भी सात ही रखते हैं. इसपर मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि 20 सालों से हम लोगों के लिए सब नंबर लकी है. बिहार की जनता ने जिस प्रकार से हम लोगों पर विश्वास जताया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं. आने वाला नया साल 2026 बिहार की तरक्की का है बिहार के लोगों को आगे बढ़ने का है.