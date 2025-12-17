ETV Bharat / bharat

7 निश्चय योजना, 7 नंबर बंगला, 7 नंबर की कार.. Nitish Kumar का Lucky Number 7, जानें कनेक्शन

क्या सात नंबर नीतीश कुमार के लिए लकी है. गाड़ी, बंगला और योजना का भी नाम लगातार सात नंबर से ही मुख्यमंत्री रखते हैं.

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार का लकी नंबर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 9:07 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सात नंबर से प्रेम जग जाहिर है. सात नंबर सीएम का लकी नंबर माना जाता है. चाहे गाड़ी हो, बंगला हो या योजना, सब सात नंबर से ही जुड़ा है. 2015 में मुख्यमंत्री ने सात निश्चय शुरू किया था. 2020 में सात निश्चय 2 और अब 2025 में सात निश्चित 3 भी शुरू कर दिया है. ऐसे में नीतीश कुमार का सात नंबर से प्रेम एक बार फिर से दिख रहा है.

क्या सात नंबर लकी है नीतीश के लिए! : जब से सात निश्चय योजना शुरू हुई तब से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं. इस कारण भी इस सात नंबर वाली योजना को मुख्यमंत्री का लकी योजना माना जा रहा है. यही नहीं मुख्यमंत्री गांधी जी के बताए सात घनघोर पाप को विपक्ष पर हमला के लिए इस्तेमाल भी करते हैं.

NITISH KUMAR
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गाड़ी, बंगला और योजना नंबर 7 : राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी, तब उनके काफिले में सात नंबर वाली गाड़ी शामिल हो गयी. बाद में सात नंबर का बंगला अपने लिए सुरक्षित कर लिया. जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी उस समय भी उनके पास सात नंबर वाली ही गाड़ी थी. साथ निश्चय योजना तो अभी भी चल ही रही है.

''2015 में पूरी ताकत से नीतीश कुमार सात निश्चय योजना के बूते बिहार की सत्ता में लौटे थे. गठबंधन किसी का हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते रहे. पिछले 10 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं. जब से यह योजना शुरू की है. इसलिए नीतीश कुमार के लिए सात नंबर वाली इस योजना का खास महत्व है.''- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

'जब दिल साफ हो तो सब ठीक रहता है' : नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले श्रवण कुमार से जब नीतीश कुमार के सात नंबर से लगाव को लेकर सवाल किया गया तो श्रवण कुमार ने कहा कि जब दिल साफ हो कोई भी नंबर हो सब ठीक रहता है. नीतीश कुमार का विजन, सोच और दिल बिहार की जनता के लिए समर्पित है.

'सात निश्चय को भुलाया नहीं जा सकता' : यह पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री ने सात निश्चय की शुरुआत की और फिर उन्होंने छोड़ा नहीं. साथ निश्चय 2 और अब 7 निश्चित 3 मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है. इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा सात निश्चय एक में अच्छे परिणाम आए तो मुख्यमंत्री ने फिर से सात निश्चय 2 शुरू किया. उसमें भी अच्छे परिणाम आए इसलिए सात निश्चय को भुलाया नहीं जा सकता है.

''बिहार को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, बिहार की और कैसे तरक्की हो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सात निश्चय लाया. अब फिर से 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया है तो 7 निश्चय पार्ट 3 शुरू किया गया है. जरूरत पड़ी तो आगे भी विचार किया जाएगा. सात निश्चय पार्ट 3 से 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा. पहले भी नीतीश कुमार ने जो वादा किया सात निश्चय पार्ट 2 में उसे पूरा किया.''- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

Nitish Kumar
सीएम के कार्केट में शामिल गाड़ी का नंबर 7 जिसमें नीतीश कुमार बैठे हैं (ETV Bharat)

'हम लोगों के लिए सब नंबर लकी' : मुख्यमंत्री अपना बंगला का नंबर भी सात ही रखते हैं, गाड़ी का नंबर भी सात ही रखते हैं. इसपर मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि 20 सालों से हम लोगों के लिए सब नंबर लकी है. बिहार की जनता ने जिस प्रकार से हम लोगों पर विश्वास जताया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं. आने वाला नया साल 2026 बिहार की तरक्की का है बिहार के लोगों को आगे बढ़ने का है.

सात निश्चय एक 2015 से 2020 तक चला था. इसमें 7 एजेंडा तय किये गये थे:-

  • 1. आर्थिक हल युवाओं को बल
  • 2. आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार
  • 3. हर घर बिजली
  • 4. हर घर नल का जल
  • 5. घर तक पक्की गली नालिया
  • 6. शौचालय निर्माण घर का सम्मान
  • 7. अवसर बढ़े आगे बढ़े

2020 से 2025 तक सात निश्चय पार्ट 2 में भी सात ही एजेंडा रखा:-

  • 1. युवा शक्ति बिहार की प्रगति
  • 2. सशक्त महिला सक्षम महिला
  • 3. हर खेत तक सिंचाई का पानी
  • 4. स्वच्छ गांव समृद्ध गांव
  • 5. स्वच्छ शहर विकसित शहर
  • 6. सुलभ संपर्कता
  • 7. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

सात निश्चय पार्ट 3 भी शुरू हो गया है. इसमें भी सात एजेंडा ही मुख्यमंत्री ने तय किया है:-

  • 1. दोगुना रोजगार दोगुनी आय
  • 2. समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार
  • 3. कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि
  • 4. उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य
  • 5. सुलभ स्वास्थ सुरक्षित जीवन
  • 6. मजबूत आधार आधुनिक विस्तार
  • 7. सबका सम्मान जीवन आसान

'गांधी जी के सात पाप' : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी के बताए सात पाप की चर्चा भी लगातार करते रहे हैं. गांधी जी के सात पाप को विपक्ष पर हमला करने के लिए भी नीतीश इस्तेमाल करते हैं. साथ ही मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय, सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, बड़े भवन और अन्य प्रमुख स्थानों पर लिखवा दिया है

ये सात घनघोर पाप इस प्रकार से हैं:-

  • 1. परिश्रम के बिना धन
  • 2. विवेक के बिना सुख
  • 3. मानवता के बिना विज्ञान
  • 4. चरित्र के बिना ज्ञान
  • 5. सिद्धांत के बिना राजनीति
  • 6. नैतिकता के बिना व्यापार
  • 7. त्याग के बिना पूजा

गाड़ी का नंबर भी सात : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं, उसका भी नंबर अंत में 07 या फिर 77 ही रहता है. मुख्यमंत्री के काफिले में ऐसे तो कई गाड़ियां रहती हैं लेकिन मुख्यमंत्री अपने लकी नंबर वाले गाड़ी में ही दिखते हैं.

बंगला भी सात नंबर का : 2014 में लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने जब इस्तीफा दे दिया था, तब सात सर्कुलर रोड बंगला को ही अपना आवास बनाया था. इसमें लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे. बाद में यह बंगला कुछ समय के लिए मुख्य सचिव दीपक कुमार को आवंटित हुआ था लेकिन दीपक कुमार के रिटायर्ड होने के बाद यह बंगला किसी को आवंटित नहीं हुआ है. अब तक यह बंगला एक तरह से मुख्यमंत्री के पास ही है. तो सात नंबर का बंगला प्रेम नीतीश कुमार का जग जाहिर है. मुख्यमंत्री आवास में जब मरम्मत का कार्य होता है तो मुख्यमंत्री इसी बंगले में शिफ्ट होते रहे हैं.

Nitish Kumar
सात सर्कुलर रोड बंगला (ETV Bharat)

मोबाइल का अंतिम नंबर भी सात ही था : पार्टी के नेता तो यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री का शुरुआती दिनों में एक एंबेसडर कार भी था, जिसका भी नंबर सात ही था. मुख्यमंत्री के पास जो मोबाइल था उसका भी अंतिम नंबर सात ही था.

''नीतीश कुमार ने राजनीति में अलग हटकर काम किया है. सभी दलों से अलग अपनी पहचान बनाई है. सात निश्चय इसका उदाहरण है. 7 नंबर लकी है या क्या है इसके बारे में तो मुख्यमंत्री ही अपना मंतव्य दे सकते हैं, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे.''- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

संयोग या प्रयोग : कई लोगों का खास नंबर के साथ जुड़ाव होता है और उसे वह लकी नंबर मानते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जुड़ाव 7 नंबर के साथ साफ दिखता है. इसीलिए जब सात निश्चय योजना शुरू हुई तो उसमें सात एजेंडा को ही शामिल किया गया. बाद में आठ निश्चय नहीं हुआ, सात निश्चय पार्ट 2 हो गया और फिर सात निश्चय पार्ट 3. सभी में सात-सात एजेंडा ही मुख्यमंत्री ने रखा है. जिस तिथि को सात निश्चय पार्ट 3 लागू किया गया है, संयोग या प्रयोग कहें वह 16 दिसंबर था. यदि दोनों नंबर को जोड़ दें तो यह भी 7 नंबर ही होता है.

ये भी पढ़ें :-

जानिए क्या है सात निश्चय पार्ट 3, जिसे CM नीतीश कुमार ने 2025 से 30 तक के लिए किया गठित

TAGGED:

NITISH KUMAR LUCKY NUMBER
नीतीश कुमार
नीतीश कुमार का लकी नंबर
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.