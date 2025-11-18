ETV Bharat / bharat

PM मोदी और अमित शाह के अलावा 16 राज्यों के CM शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण

पटना : पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को होने वाले एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम स्थल पर पहुंचकर पूरे आयोजन स्थलों का विस्तृत जायजा लिया. प्रशासन से लेकर एनडीए के शीर्ष नेताओं तक, सभी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. माना जा रहा है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार इस समारोह को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं. PM मोदी भी रहेंगे मौजूद : समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष व केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समारोह में भाग लेंगे. 16 राज्यों के CM होंगे शामिल : इसके साथ ही देश के 16 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे. जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र गाई पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खाडु, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहास मणिपुर के मुख्यमंत्री एन विरेन सिंह शामिल हैं. सीएम नीतीश ने लिया तैयारियों का जायजा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार शाम गांधी मैदान पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए. मौके पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार के डीजीपी विनय कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे. नीतीश कुमार ने मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, आगंतुकों के प्रवेश मार्ग, वीआईपी बैठने की व्यवस्था और तकनीकी सेटअप की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए. जब गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार (ETV Bharat) एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की रही उपस्थिति : निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, सांसद रवि शंकर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन समेत एनडीए के कई शीर्ष नेता भी मौजूद रहे. नेताओं की मौजूदगी यह दिखाती है कि शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है. भाजपा और जदयू के साथ सभी घटक दल के समन्वय से तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है.