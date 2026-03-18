'बहुत याद आएंगे मुख्यमंत्री', बतौर CM नीतीश कुमार की आखिरी इफ्तार पार्टी, JDU कार्यकर्ता भावुक
बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अंतिम बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया. जहां आए लोगों ने कहा, 'बहुत याद आएंगे वो.'
Published : March 18, 2026 at 7:32 PM IST
पटना: बिहार की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी देते रहे हैं. कोविड काल को छोड़ दें तो हर बार सीएम आवास में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन होता है. वह खुद तमाम बंदोबस्त देखते हैं. अब जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और दिल्ली की राजनीति में फिर से सक्रिय होने वाले हैं. ऐसे में बतौर सीएम आज उनकी आखिरी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार के साथ निशांत की कई जगह पोस्ट लगाई गई है.
नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोजेदारों को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश दिया गया. जिनके हाथ में पास था, उन्हें ही एंट्री मिली. इस दौरान किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी. यहां तक की मीडिया के लोगों को भी कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई.
पीएम के साथ मिलकर काम करेंगे सीएम: इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में से कई का कहना है कि मुख्यमंत्री को विदाई देने इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी का कहना है कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं तो हम लोग यह कहने आए हैं कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करें और पूरे देश में कमल खिलाने में मदद करें.
"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बहुत सेवा की है. अब वह दिल्ली जा रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री के साथ मिलकर देश को आगे ले जाने में उनका साथ दें."- तुफैल कादरी, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा, बिहार
सीएम नहीं रहेंगे, फिर भी देंगे इफ्तार: इस दौरान जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार डॉ. आरए दानिश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे, तब भी इसी तरह का आयोजन करते रहेंगे. उनका मानना है कि सीएम पद से हटने के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, इसलिए कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है.
"मुख्यमंत्री के रूप में भले ही अंतिम इफ्तार पार्टी है लेकिन आत्मा उनकी यहीं रहेगी. शरीर ही यहां से जा रहा है. हम लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक राज्यसभा ही बच गया है, इसलिए वहां जा रहे हैं."- डॉ. आरए दानिश, राजनीतिक सलाहकार, जेडीयू
'बहुत याद आएंगे मुख्यमंत्री': वहीं नालंदा के मो. अकबर अली ने कहा, 'मैं 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में शामिल होता रहा हूं. याद तो नीतीश कुमार जी बहुत आएंगे. हम लोग तो दुआ करेंगे कि मुख्यमंत्री फिर से विचार करें.'
क्या बोलीं अंजुम आरा?: जनता दल यूनाइटेड की की प्रवक्ता अंजुम आरा का भी कहना है कि बिहार की जनता हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद करेगी. वहीं, निशांत के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तो वह जेडीयू के नेता हैं. आने वाले समय में पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है.
"जिस प्रकार से मुख्यमंत्री इफ्तार का आयोजन करते हैं और रोजेदार का ख्याल रखते हैं, हर चीज खुद मुख्यमंत्री देखते हैं निश्चित रूप से याद तो बहुत आएंगे. हम लोगों को इस इफ्तार का इंतजार भी रहता है."- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जेडीयू
बतौर राज्यसभा सांसद दिल्ली जाएंगे नीतीश: 2005 से बिहार की सत्ता के सिरमौर नीतीश कुमार अब दोबारा से केंद्र की सियासत में सक्रिय होने जा रहे हैं. वह राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं. कभी भी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. माना जा रहा है कि उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा.
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