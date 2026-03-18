ETV Bharat / bharat

'बहुत याद आएंगे मुख्यमंत्री', बतौर CM नीतीश कुमार की आखिरी इफ्तार पार्टी, JDU कार्यकर्ता भावुक

पटना: बिहार की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी देते रहे हैं. कोविड काल को छोड़ दें तो हर बार सीएम आवास में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन होता है. वह खुद तमाम बंदोबस्त देखते हैं. अब जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और दिल्ली की राजनीति में फिर से सक्रिय होने वाले हैं. ऐसे में बतौर सीएम आज उनकी आखिरी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार के साथ निशांत की कई जगह पोस्ट लगाई गई है.

नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोजेदारों को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश दिया गया. जिनके हाथ में पास था, उन्हें ही एंट्री मिली. इस दौरान किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी. यहां तक की मीडिया के लोगों को भी कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई.

बतौर सीएम नीतीश कुमार की आखिरी दावत-ए-इफ़्तार! (ETV Bharat)

पीएम के साथ मिलकर काम करेंगे सीएम: इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में से कई का कहना है कि मुख्यमंत्री को विदाई देने इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी का कहना है कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं तो हम लोग यह कहने आए हैं कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करें और पूरे देश में कमल खिलाने में मदद करें.

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बहुत सेवा की है. अब वह दिल्ली जा रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री के साथ मिलकर देश को आगे ले जाने में उनका साथ दें."- तुफैल कादरी, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा, बिहार

सीएम नहीं रहेंगे, फिर भी देंगे इफ्तार: इस दौरान जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार डॉ. आरए दानिश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे, तब भी इसी तरह का आयोजन करते रहेंगे. उनका मानना है कि सीएम पद से हटने के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, इसलिए कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है.