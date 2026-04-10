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Explainer: नीतीश कुमार के नाम इस्तीफों का रिकॉर्ड! जानें कब किस पद से दिया त्यागपत्र?

10 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के नाम इस्तीफा देने का भी रिकॉर्ड दर्ज है. पढ़ें अविनाश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट..

Nitish Kumar
नीतीश कुमार ने बनाया इस्तीफों का रिकॉर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 8:43 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. वह देश के इकलौते राजनेता हैं, जिन्होंने इस्तीफा देने में भी रिकॉर्ड बनाया है. विधायक, विधान परिषद और लोकसभा की सदस्यता से समय-समय पर इस्तीफा दिया ही. केंद्रीय मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री का पद भी कई बार त्यागा है. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद से भी इस्तीफा देने में पीछे नहीं रहे हैं. आने वाले चंद दिनों में एक बार फिर वह सीएम पद छोड़ देंगे.

नीतीश कुमार ने बनाया इस्तीफों का रिकॉर्ड: जेपी आंदोलन से बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार ने दो बार विधानसभा, एक बार लोकसभा, एक बार विधान परिषद और पांच बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है. वहीं एक बार केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है. इसके अलावे उन्होंने एक बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया है. हाल में ही एमएलसी पद छोड़ा है और अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं. यानी एक दर्जन बार से अधिक इस्तीफा देने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार बना रहे हैं.

नीतीश के नाम नया कीर्तिमान, जल्द देंगे सीएम पद से इस्तीफा (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार तो 10 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. यह कम है क्या? इस बार पांचवा टर्म था. 2025 से 2030 लेकिन 5 महीना भी नहीं हुआ. इस्तीफा देने का फैसला ले लिया और राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया. इस तरह देखें तो नीतीश कुमार के नाम तो रिकॉर्ड का अंबार है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

कैसे बना इस्तीफा देने का रिकॉर्ड?: पहली बार 1985 में नालंदा की हरनौत सीट से नीतीश कुमार विधायक चुने गए थे लेकिन 4 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 1989 में वह लोकसभा सांसद बन गए. दूसरी बार भी विधायक बनने के बावजूद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था. असल में 1995 में दूसरी बार समती पार्टी के टिकट पर हरनौत से विधायक बने थे. 310 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद समता पार्टी के सिर्फ 7 विधायक ही जीत पाए. पार्टी की इस अपमानजनक हार से नीतीश कुमार विचलित हो गए और विधायकी छोड़ दी.

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क्यों दिया था इस्तीफा?: जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सपना देखा था कि इस चुनाव में वे लालू यादव की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे लेकिन हो गया उल्टा. लालू यादव पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गये और नीतीश 7 विधायकों के साथ सिमट गए. हालांकि नीतीश कुमार पहले से लोकसभा के सदस्य थे. 1991 में उन्होंने बाढ़ से लोकसभा का चुनाव जीता था. उनका लोकसभा का कार्यकाल 1996 तक ही था, इसके बावजूद उन्होंने विधायकी छोड़कर सांसद बने रहने का फैसला किया.

रेल मंत्री और सीएम पद से इस्तीफा: तीसरी बार 1999 में उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था. 2 अगस्त 1999 को पश्चिम बंगाल के गाइसल रेल हादसे में 285 यात्रियों की मौत हुई थी. घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. चौथी बार इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दिया, जब 2000 के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला लेकिन एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया. बहुमत साबित नहीं करने के कारण नीतीश कुमार को 7 दिनों में ही सीएम पद छोड़ना पड़ा.

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नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

2004 में नालंदा लोकसभा के लिए नीतीश कुमार चुने गए थे लेकिन अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ. फरवरी के चुनाव में तो किसी दल को बहुमत नहीं मिला लेकिन नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिल गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए. 2006 में नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए और 2006 में ही लोकसभा से इस्तीफा दे दिया. लोकसभा का कार्यकाल 2009 तक का था लेकिन मुख्यमंत्री और विधान परिषद के सदस्य बनने के कारण लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा.

2010 में जब एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था तो नीतीश कुमार फिर से सीएम बनाए गए. 2013 में जब बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया तो नाराज होकर 2013 में वह एनडीए से अलग हो गए. हालांकि इस बार इस्तीफा देने की बजाय बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया. 2014 में जेडीयू को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा. केवल नालंदा और पूर्णिया सीट पर ही जीत मिली. इस हार से नीतीश इतने आहत हुए कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया.

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जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया. हालांकि 2015 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह मुख्यमंत्री बन गए. 2015 में लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और महागठबंधन को जबर्दस्त जीत मिली. नीतीश फिर सीएम बने लेकिन जुलाई 2017 में सीबीआई की छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव से उन्होंने जवाब मांगा. तेजस्वी के जवाब नहीं देने के कारण वह महागठबंधन से अलग हो गए. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया फिर एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाई.

अगस्त 2022 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. एनडीए से अलग होकर उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली. हालांकि महागठबंधन के साथ उनका साथ बहुत दिनों तक नहीं चल पाया. जनवरी 2024 में नीतीश ने एक बार फिर से पाला बदलकर एनडीए के साथ सरकार का गठन किया.

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नीतीश कुमार के नाम कई उपलब्धि (सौ. JDU एक्स हैंडल)

नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को 243 में 202 सीटों पर जीत मिली. 89 सीटों पर बीजेपी और 85 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली. नीतीश पहले से सीएम कैंडिडेट घोषित थे, लिहाजा वे फिर से मुख्यमंत्री बन गए. उन्होंने रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली. महज 5 महीने बाद फिर से नीतीश कुमार इस्तीफे की तरफ बढ़ चले हैं.

जल्द छोड़ेंगे सीएम पद: राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. 10 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है. अब ऐसे में किसी भी दिन वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे.

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CM पद की शपथ के 5 महीने बाद फिर इस्तीफा देंगे नीतीश (सौ. JDU एक्स हैंडल)

जेडीयू अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा: नीतीश कुमार अभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. 2016 में उन्होंने पहली बार जेडीयू अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी लेकिन 2020 में अचानक पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया. 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जब ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ा, तब से नीतीश इस पद पर काबिज हैं.

सीएम बनने के लिए सीएम पद छोड़ा: वैसे तकनीकी तौर पर अगर इस्तीफों की फेहरिस्त की बात करें तो नीतीश कुमार ने 2010, 2015, 2020 और 2025 चुनाव के बाद भी इस्तीफा दिया था. असल में इन चुनावों में जीतने के बाद फिर से सरकार बनाने के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा पड़ता है.

'समझौता नहीं करते नीतीश कुमार': इस्तीफों के सवाल पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक श्याम रजक कहते हैं कि नीतीश कुमार समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं, जो कभी पद से समझौता नहीं करते. उनका एक मात्र ल्क्ष्य बिहार का विकास है.

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राज्यसभा सांसद बन चुके हैं नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

"नीतीश कुमार समाजवाद विचारधारा के हैं. समझौता गलत चीजों के लिए कभी कर ही नहीं सकते हैं. उनका एक ही लक्ष्य है बिहार का विकास. गरीब, उपेक्षित और महिला तमाम लोगों का विकास के लिए काम करते हैं वह."- श्याम रजक, विधायक, जनता दल यूनाइटेड

'इस्तीफा देने के लिए गट्स चाहिए': वहीं, विधायक विनय चौधरी का कहना है कि राजनीति में कभी कोई पद नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि पद छोड़ने के लिए साहस होना चाहिए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ही इतना गेट्स है कि कोई भी पद छोड़ सकते हैं. उनको कभी किसी पद से लालच नहीं है.

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अमित शाह और नितिन नबीन के साथ नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

"सामान्यत: कोई व्यक्ति पद नहीं छोड़ता है. इतना किसी में गट्स नहीं है. वो नीतीशे कुमार में ही गट्स है कि वह कोई भी पद छोड़ सकते हैं. उनको जब लगता है कि नहीं अब नहीं रहना चाहिए तो पद से इस्तीफा दे देते हैं."- विनय चौधरी, विधायक, जनता दल यूनाइटेड

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