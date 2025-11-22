ETV Bharat / bharat

अधिक MLA और मंत्री के बावजूद नीतीश से फिर पिछड़ गई BJP, बजट के मामले में JDU ही बड़ा भाई!

जेडीयू के किस विभाग का कितना बजट?: जेडीयू कोटे के प्रमुख 18 विभागों का बजट 137751 करोड़ रुपये है. इनमें शिक्षा का बजट 60954 करोड़, ग्रामीण विकास 16193 करोड़, ऊर्जा विभाग 13483 करोड़, ग्रामीण कार्य 11101 करोड़, समाज कल्याण विभाग 8774 करोड़, जल संसाधन 7451 करोड़, भवन निर्माण 6894 करोड़, वित्त 3646 करोड़, योजना विकास 2602 करोड़, खाद्य उपभोक्ता 1317 करोड़, सामान्य प्रशासन 1254 करोड़, साइंस एवं टेक्नोलॉजी 1159 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण 870 करोड़, मंत्रिमंडल सचिवालय 548 करोड़, परिवहन 530 करोड़, सूचना एवं जनसंपर्क 283 करोड़, वाणिज्य कर 278 करोड़ और निगरानी विभाग का 49 करोड़ का बजट है.

जेडीयू के पास कौन-कौन विभाग?: वहीं गृह विभाग इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को दे दिया है. इसके अलावे जेडीयू के पास शिक्षा, वित्त, वाणिज्य कर, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण, समाज कल्याण, खाद्य आपूर्ति विभाग, जल संसाधन, संसदीय कार्य, परिवहन, योजना एवं विकास, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और मद्य निषेध विभाग है. इसमें से अधिकांश विभाग बड़े बजट वाले हैं.

बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार: बीजेपी और जेडीयू के विभागों के आधार पर बजट की तुलना करें तो साफ दिखता है कि पलड़ा जेडीयू की तरफ भारी है. मंत्रिमंडल गठन में मुख्यमंत्री नीतीश के अलावे जेडीयू कोटे से 8 और मंत्री बनाए गए हैं. आगे भी 5-6 मंत्री बनाए जाएंगे. सीएम के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग है.

पटना : बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है. पहली बार है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा है. इस फैसले से लगता है कि बीजेपी इस बार जेडीयू पर हावी है, लेकिन ऐसा नहीं है. भले ही मंत्रियों की संख्या के हिसाब से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है लेकिन जेडीयू मंत्रियों के विभाग को देखें तो सभी बड़े बजट वाले विभाग उसके पास ही है. मतलब ये कि मालदार विभाग के मामले में जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बीजेपी के पास कौन-कौन विभाग?: बीजेपी के पास गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग श्रम संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, खेल विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हैं लेकिन इसमें से कुछ ही भाग बड़े बजट वाले हैं.

सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय (ETV Bharat)

बीजेपी के किस विभाग का कितना बजट?: बीजेपी कोटे के 18 प्रमुख विभागों का बजट 79407 करोड़ रुपये है. इनमें स्वास्थ्य विभाग का बजट 20035 करोड़, गृह 17831 करोड़, नगर विकास एवं आवास 11983 करोड़, पथ निर्माण 6806 करोड़, आपदा प्रबंधन 4967 करोड़, कृषि 3528 करोड़, राजस्व एवं भूमि सुधार 1966 करोड़, एससी-एसटी कल्याण 1956 करोड़, पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण 1787 करोड़, पशु एवं मत्स्य विभाग 1781 करोड़, विधि 1682 करोड़, श्रम संसाधन 1231 करोड़, सहकारिता 1231 करोड़, पर्यटन 1103 करोड़, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन 906 करोड़, खेल विभाग 248 करोड़, आईटी विभाग- 289 करोड़, खान एवं भूतत्व विभाग का बजट 77 करोड़ है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बीजेपी पर जेडीयू हावी: जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के 18 प्रमुख विभागों की तुलना करें तो साफ पता चलता है कि जेडीयू इस बार भी हावी है. कुल बीजेपी की तुलना में जेडीयू कोटे के विभागों के बजट की राशि 58000 करोड़ रुपये है. यानी नीतीश कुमार इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में बने हुए हैं.

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: अर्थशास्त्री और पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एनके चौधरी कहते हैं कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सरकार के महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखते रहे हैं. न केवल महत्वपूर्ण विभाग बल्कि जो बड़े आकार के बजट वाले विभाग हैं, वह भी मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते रहे हैं. बीजेपी की तरफ से कई बार महत्वपूर्ण विवाहों की मांग होती भी रही है लेकिन नीतीश कुमार उसको नजर अंदाज करते हैं. हालांकि पहली बार गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग लेने में बीजेपी सफल रही है लेकिन उसके बदले वित्त विभाग जेडीयू को देना पड़ा है.

"नीतीश कुमार हमेशा महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखते रहे हैं. बड़े आकार के बजट वाले विभाग को देखें तो शिक्षा विभाग सबसे बड़ा बजट वाला विभाग है. जदयू को शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, ऊर्जा विभाग जैसे तीन विभागों को मिला दें तो बीजेपी के सभी विभागों के बजट के बराबर हो जाएगा."- एनके चौधरी, आर्थिक मामलों के जानकार

फिर से नीतीश कुमार ही बड़े भाई: एनके चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार जब 43 सीटों पर सिमट गए थे, तब भी उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखा था और बड़े बजट के आकार वाले विभाग भी बीजेपी को नहीं दिया था. बीजेपी के पास अधिक मंत्रालय जरूर थे लेकिन बजट के मामले में नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में थे. वे कहते हैं कि इस बार भी बजट आकर के मामले में बीजेपी पर नीतीश कुमार भारी दिख रहे हैं.

बजट के मामले में बीजेपी पर जेडीयू हावी (ETV Bharat)

जेडीयू के 9 मंत्री के मुकाबले बीजेपी के 14 मंत्री: नीतीश मंत्रिमंडल में अभी नीतीश कुमार समेत 27 मंत्री हैं. जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार के अलावे 8 मंत्री बनाए गए हैं. वहीं बीजेपी ने अपने कोटे से 14 मंत्री बनाए हैं, जिसमें दो डिप्टी सीएम हैं. वहीं लोजपा (रामविलास) ने अपने कोटे से भी दो मंत्री बनाए हैं. इसके अलावे हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक-एक मंत्री बने हैं.

202 सीटों पर एनडीए की जीत: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों पर फतह हासिल की है. इनमें बीजेपी के 89, जेडीयू के 85, एलजेपीआर के 19, हम पार्टी के 5 और आरएलएम के 4 विधायक हैं. वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया. इसके अलावे एआईएमआईएम को 5 और बीएसपी को एक सीट पर कामयाबी मिली है.

ये भी पढ़ें: