पहली बार नीतीश के हाथ से निकला गृह विभाग, जानें किस मंत्री को कौन-सा मंत्रालय मिला
नीतीश कैबिनेट में मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है. बिहार का गृह मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है.
Published : November 21, 2025 at 5:20 PM IST
पटना: गुरुवार को बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. वहीं शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया गया है. नीतीश कुमार ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर सूची सौंप दी है.
सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री: अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे नीतीश कुमार ने अब गृह विभाग भाजपा के हवाले कर दिया है. सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है. विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग और खान एवं भू-तत्व विभाग दिया गया है. वहीं मंगल पाण्डेय को स्वास्थ्य और विधि विभाग दिया गया है.
बीजेपी कोटे के मंत्रियों का विभाग: दिलीप जयसवाल को उघोग विभाग, नितीन नवीन को पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है. वहीं संजय टाईगर को श्रम संसाधन विभाग, अरूण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया है.
सुरेन्द्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखेन्द्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है. श्रेयसी सिंह को सूचना प्रावैधिकी विभाग और खेल विभाग, प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है.
JDU कोटे के मंत्रियों का विभाग: विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और भवन मंत्री बनाया गया है. वहीं सुनील कुमार को शिक्षा विभाग, बिजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास कार्य, परिवहन मंत्री बनाया गया है. अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्री, लेशी सिंह को खाद्य उपभोक्ता मंत्री, मदन सहनी को समाज कल्याण मंत्री, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है.
एलजेपीआर के संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग और संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग और उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग दिया गया है.
