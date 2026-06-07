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झारखंड में भाजपा का भविष्य उज्ज्वल, 2029 में फिर पुराने स्वरूप में खिलेगा कमल: नितिन नबीन

पार्टी नेताओं के साथ नितिन नबीन ( ETV Bharat )

रांची: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने झारखंड दौरे के दूसरे दिन पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा का कमल फिर से पुराने स्वरूप में खिलेगा.

प्रदेश कार्यालय में हुई अहम बैठक

दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे नितिन नबीन ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

नितिन नबीन का बयान (ETV Bharat)

रांची हमारा दूसरा घर, कमल फिर खिलेगा- नितिन नबीन

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में नितिन नबीन ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा, "झारखंड में भाजपा का कमल फिर से पुराने स्वरूप में खिलेगा." उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड का गठन भाजपा ने किया था और अब पार्टी का ही कोई नेता-कार्यकर्ता इसे संवारेगा. नितिन नबीन ने कहा, "रांची हमारा दूसरा घर है और यहां कमल पुराने स्वरूप में खिलें, यह संकल्प लेने का दिन है."