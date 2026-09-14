भाजपा निकालेगी नशा मुक्त पंजाब यात्रा...नितिन नवीन करेंगे शुरुआत', जानें क्या है सियासी प्लान
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में राज्य में चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकाली जाएंगी. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : September 14, 2026 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ 18 सितंबर से शुरू होंगी. पार्टी अब इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने जा रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में राज्य में चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकाली जाएंगी. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी की ओर से ब्रिक्स के खाने पर उठाए गए विवाद पर भी पलटवार करते हुए उन्हें नाराज फूफा बताया.
भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने ईटीवी भारत से कहा कि पंजाब को नशामुक्त और भयमुक्त बनाना भाजपा का मुख्य मुद्दा है. उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे और गैंगस्टरवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आवाज उठाती रही है. पार्टी अब इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने जा रही है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में राज्य में चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकाली जाएंगी.
18 सितंबर को पठानकोट से पहली यात्रा का शुभारंभ होगा. 20 सितंबर को फाजिल्का और 21 सितंबर को बठिंडा (तलवंडी साबो) से अन्य यात्राएं शुरू होंगी. ये यात्राएं पंजाब को नशामुक्त और भयमुक्त बनाने के संकल्प को और मजबूत करेंगी. पार्टी का नारा है—‘भाजपा दा नारा, नशा मुकाना सारा’. चारों यात्राएं लगभग 4,000 किलोमीटर का सफर तय कर सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगी और 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होंगी.
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने इस अभियान पर खास बातचीत में कहा कि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है. ड्रोन से नशा और हथियार आने की घटनाएं आम हो गई हैं. युवाओं को चिट्टा, स्मैक और हेरोइन की नदी निगल रही है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ स्वास्थ्य का संकट नहीं, कानून-व्यवस्था, परिवार और राज्य की सुरक्षा का संकट है. जेलें माफिया के दफ्तर और स्टूडियो बन गई हैं. गैंगस्टर जेल से इंटरव्यू देते हैं. आम आदमी को जीने के लिए ‘गुंडा टैक्स’ देना पड़ रहा है.”
चुघ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर आरोप लगाया कि ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ महज हेडलाइन का नाटक साबित हुआ. उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के दो साल के भीतर नशा पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखती है. युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ना होगा. पंजाब की पहचान दूध, दही और लस्सी है, न कि नशा.
आपको बता दें कि भाजपा इस अभियान के लिए यो यो हनी सिंह जैसे युवा आइकन से भी बातचीत कर युवाओं तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रही है. इसके अलावा ब्रिक्स के खाने के इंतजाम को लेकर राहुल गांधी की तरफ से किये गए तंज पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि 18वें बीआरआईसीएस शिखर सम्मेलन की सफलता ने देश-विरोधी नैरेटिव गढ़ने वालों के चेहरे का रंग उड़ा दिया है.
भारत की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया. भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज और वैश्विक राजनीति में फ्रंट-सीट ड्राइवर के रूप में देखा गया. तरुण चुघ ने कहा, “दूरबीन लगाकर हर पल गड़बड़ी ढूंढ़ने वाली ‘फॉल्ट फाइंडिंग फैक्ट्री’ का शटर अब बंद हो चुका है.
उन्होंने कहा कि जिन्हें हर मोर्चे पर भारत-विरोधी मोतियाबिंद हो चुका है वे भारत की यह चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. पंजाब में नशा और गैंगस्टरवाद के खिलाफ हम सड़क पर उतर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर कुछ कमियां निकालने वाले नाराज फूफाओं को जब कुछ नहीं मिला तो वेज और नॉन वेज पर विवाद छेड़ दिया जबकि केंद्र स्तर पर भारत विश्व मंच पर मजबूती से खड़ा है. उन्होंने कहा की दोनों मोर्चे एक ही संकल्प के हैं, सुरक्षित भारत, सुरक्षित पंजाब.
पार्टी का कहना है कि यात्राएं महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गुरुओं की धरती को नशे और भय से मुक्त करने का जनसंकल्प हैं. 18 तारीख से पठानकोट के एकता स्थल (माधोपुर) से शुरू होने वाला यह अभियान पंजाब की राजनीति का नया अध्याय लिखने की तैयारी है.
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