ETV Bharat / bharat

भाजपा निकालेगी नशा मुक्त पंजाब यात्रा...नितिन नवीन करेंगे शुरुआत', जानें क्या है सियासी प्लान

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन , तरुण चुघ व अन्य (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ 18 सितंबर से शुरू होंगी. पार्टी अब इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने जा रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में राज्य में चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकाली जाएंगी. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी की ओर से ब्रिक्स के खाने पर उठाए गए विवाद पर भी पलटवार करते हुए उन्हें नाराज फूफा बताया. भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने ईटीवी भारत से कहा कि पंजाब को नशामुक्त और भयमुक्त बनाना भाजपा का मुख्य मुद्दा है. उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे और गैंगस्टरवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आवाज उठाती रही है. पार्टी अब इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने जा रही है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में राज्य में चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकाली जाएंगी. भाजपा निकालेगी नशा मुक्त पंजाब यात्रा, इस पर बीजेपी नेता तरुण चुघ से बातचीत (ETV Bharat) 18 सितंबर को पठानकोट से पहली यात्रा का शुभारंभ होगा. 20 सितंबर को फाजिल्का और 21 सितंबर को बठिंडा (तलवंडी साबो) से अन्य यात्राएं शुरू होंगी. ये यात्राएं पंजाब को नशामुक्त और भयमुक्त बनाने के संकल्प को और मजबूत करेंगी. पार्टी का नारा है—‘भाजपा दा नारा, नशा मुकाना सारा’. चारों यात्राएं लगभग 4,000 किलोमीटर का सफर तय कर सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगी और 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होंगी. भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने इस अभियान पर खास बातचीत में कहा कि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है. ड्रोन से नशा और हथियार आने की घटनाएं आम हो गई हैं. युवाओं को चिट्टा, स्मैक और हेरोइन की नदी निगल रही है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ स्वास्थ्य का संकट नहीं, कानून-व्यवस्था, परिवार और राज्य की सुरक्षा का संकट है. जेलें माफिया के दफ्तर और स्टूडियो बन गई हैं. गैंगस्टर जेल से इंटरव्यू देते हैं. आम आदमी को जीने के लिए ‘गुंडा टैक्स’ देना पड़ रहा है.”