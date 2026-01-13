ETV Bharat / bharat

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं नितिन नबीन, जानें क्या है तैयारी

नितिन नबीन ( ANI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को एक बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की. इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, महासचिव बीएल संतोष, सुनील बंसल, अरुण सिंह और तरुण चुघ मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य 19 और 20 जनवरी 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करना था. देखा जाए तो फिलहाल भाजपा ने नितीन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और पार्टी लगभग ये तय कर चुकी है कि उन्हें ही अगला अध्यक्ष भी बनाया जाएगा. पार्टी सूत्रों की मानें तो इस चुनाव के लिए पार्टी खरमास खत्म होने का इंतजार कर रही है जिसके तहत मकर संक्रांति के बाद से शुभ दिनों में पार्टी इस चुनाव को संपन्न करवाना चाहती थी. यही वजह है कि पार्टी ने 19 और 20 जनवरी की तारीख को अध्यक्ष पद का चुनाव तय किया है. मंगलवार की बैठक में भी नेताओं ने इसी से संबंधित विचार विमर्श किया. पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से होंगे- जिसके तहत 19 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी. नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता उनके प्रस्तावक होंगे. वहीं, 20 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होकर नितिन नबीन को औपचारिक रूप से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया जाएगा. यह आयोजन दिल्ली में होगा, जिसमें पीएम मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे.