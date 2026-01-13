ETV Bharat / bharat

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं नितिन नबीन, जानें क्या है तैयारी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, 19-20 जनवरी को भाजपा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा. वर्तमान में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin) को नए पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है, और यह चुनाव महज औपचारिकता माना जा रहा है.

Nitin Nabin set to be elected unopposed as BJP National President on January 20
नितिन नबीन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 7:14 PM IST

3 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को एक बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की. इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, महासचिव बीएल संतोष, सुनील बंसल, अरुण सिंह और तरुण चुघ मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य 19 और 20 जनवरी 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करना था.

देखा जाए तो फिलहाल भाजपा ने नितीन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और पार्टी लगभग ये तय कर चुकी है कि उन्हें ही अगला अध्यक्ष भी बनाया जाएगा. पार्टी सूत्रों की मानें तो इस चुनाव के लिए पार्टी खरमास खत्म होने का इंतजार कर रही है जिसके तहत मकर संक्रांति के बाद से शुभ दिनों में पार्टी इस चुनाव को संपन्न करवाना चाहती थी. यही वजह है कि पार्टी ने 19 और 20 जनवरी की तारीख को अध्यक्ष पद का चुनाव तय किया है.

मंगलवार की बैठक में भी नेताओं ने इसी से संबंधित विचार विमर्श किया. पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से होंगे- जिसके तहत 19 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी. नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता उनके प्रस्तावक होंगे.

वहीं, 20 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होकर नितिन नबीन को औपचारिक रूप से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया जाएगा. यह आयोजन दिल्ली में होगा, जिसमें पीएम मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे.

यह चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक इकाइयों ने पहले ही नितिन नबीन का समर्थन जताया है. नितिन नबीन (बिहार के पूर्व मंत्री और विधायक) पार्टी के युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं और उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा.

2029 लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संभव है कि उन्हें भी विस्तार दिया जाए. जिस तरह से जेपी नड्डा का मूल कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा और अन्य चुनावों के कारण उन्हें कई बार विस्तार मिला.

दिसंबर 2025 में नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है,और मुख्य रूप से खरमास की अशुभ अवधि समाप्त होने के बाद औपचारिक चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही है. अब खरमास खत्म होने के साथ पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया तेज कर दी है. यह बदलाव पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनावों, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल आदि और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है.

हालांकि इस मुद्दे पर पार्टी नेता कोई भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं. मगर नाम न जाहिर करने की शर्त पर पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा युवा और संगठनात्मक मजबूती पर फोकस करेगी.

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यही वजह है कि यहां कोई भी जो योग्य होगा उसे उच्चतम पदों पर भी बिठाया जा सकता है ताकि पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता का भी मनोबल ऊंचा रहे. उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और ये फैसला हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को और आगे ले जाने की प्रक्रिया में सोच समझकर ही किया होगा.

