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गोरखनाथ में नितिन नबीन, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के किए दर्शन-पूजन

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरु गोरक्षनाथ के किए दर्शन-पूजन. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के दरबार में विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण देखने को मिला. नितिन नबीन के के साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंदिर पहुंचने से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरु गोरक्षनाथ के किए दर्शन-पूजन. (ईटीवी भारत)

इसके बाद नितिन नबीन ने मंदिर में पहुंच कर गुरु गोरक्षनाथ जी के समक्ष शीश नवाया और पूजा-अर्चना की. मंदिर में पूजा अर्चन के बाद उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर पहुंच कर शिष्टाचार मुलाकात भी की.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरु गोरक्षनाथ के किए दर्शन-पूजन. (ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन दो दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे हैं. बुधवार को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में हिस्सा लिया था. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे.

मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें करने का कार्यक्रम है. इन बैठकों के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर चर्चा की जाएगी.