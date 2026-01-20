ETV Bharat / bharat

नितिन नबीन ने विधानसभा चुनाव 2026 में पार्टी की जीत पर भरोसा जताया

नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवादी आंदोलन को बनाए रखने का वादा किया.

Nitin Nabin BJP party president
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 2:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भाजपा के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को कहा कि वह सिर्फ एक पद नहीं ले रहे हैं, बल्कि पार्टी की विचारधारा, परंपराओं और राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को अपना रहे हैं. उन्होंने सीनियर नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जो एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास को दिखाता है.

राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा, 'आज का पल मेरे लिए संकल्प का पल है. आज मैं सिर्फ एक पद नहीं ले रहा हूँ. मैं इस पार्टी की आइडियोलॉजी, परंपराओं और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ, और इस मौके पर, मैं अपने सभी सीनियर साथियों को भी सम्मान देता हूँ.

नबीन ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की वजह से ही उनके जैसे आम कार्यकर्ता को टॉप पोजीशन तक पहुंचने का मौका मिला. गुजरात के आणंद में एक प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए नवीन ने कहा कि उन्होंने सीखा कि सच्ची महानता लोगों की भावनाओं से जुड़ने से आती है.

नवीन ने कहा, 'आज, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आपने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को पार्टी में इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का मौका दिया है, और इसके लिए मैं आप सभी के सामने सिर झुकाता हूं. प्रधानमंत्री जी, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि हम आम कार्यकर्ताओं ने हमेशा दूर से देखा है कि आप कैसे देश की सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'मुझे याद है जब मैंने पहली बार गुजरात के आणंद में आपके साथ एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था. मैं उस समय नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, और मैंने देखा कि आप सद्भावना मिशन प्रोग्राम के दौरान हर एक व्यक्ति की बात सुन रहे थे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद, जब आपने अपने ग्रीन रूम में हमसे बात की, तो आपने इतने इमोशन के साथ बताया कि गुजरात से इतने सारे लोग क्यों आए थे. उस दिन, मुझे समझ आया कि कोई इंसान तब महान बनता है जब वह लोगों की भावनाओं से खुद को जोड़ता है.' नबीन ने तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत पर भी भरोसा जताया.

उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लगन से सभी पांच राज्यों में सफलता मिलेगी. अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं, और इन राज्यों के डेमोग्राफिक्स पर बहुत चर्चा हो रही है. बदलते जनसांख्यिकी वहां के हालात बदल रहे हैं, और यह हमारे लिए एक चुनौती है. हालांकि, हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से भाजपा को सभी पांच राज्यों में सफलता दिलाएंगे, उन्होंने कहा.

उन्होंने तमिलनाडु में हाल ही में हुए कार्तिगई दीपम त्योहार और एक जज पर महाभियोग चलाने की कोशिश का हवाला देते हुए, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में दखल देने की कथित कोशिश के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि ऐसी परंपराओं का विरोध करने वाली ताकतों का सामना करना जरूरी है और कहा कि जो लोग राम सेतु के होने को नकारते हैं या कार्तिगई दीपम जैसे त्योहारों का विरोध करते हैं, उनकी भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

हाल ही में हमने देखा कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर पवित्र कार्तिगई दीपम त्योहार को रोकने की कोशिश की. यह अकेला मामला नहीं है, विपक्ष ने दूसरी चीजों को भी रोकने की साजिश की है. हमने हाल ही में देखा कि कैसे एक जज पर महाभियोग चलाने की कोशिश की गई. आज, जब हम सोमनाथ की बात करते हैं और गर्व के इस त्योहार को मनाने की कोशिश करते हैं, तो विपक्षी पार्टियों के लोग असहज महसूस करते हैं.

नबीन ने आगे कहा, 'हमारा मानना ​​है कि ऐसी परंपराओं को रोकने की कोशिश करने वाली ताकतों का सामना करना जरूरी है. हमें यह पक्का करना होगा कि जो लोग राम सेतु के होने को नकारते हैं और कार्तिगई दीपम त्योहार का विरोध करते हैं, उनके लिए भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है.' नबीन के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी.

आज नबीन ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई अन्य बीजेपी नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए.

ये भी पढ़ें- नितिन नबीन को पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- वे मेरे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता

TAGGED:

NITIN NABIN PLEDGES UPHOLD IDEOLOGY
NITIN NABIN
नितिन नबीन
NITIN NABIN BJP PARTY PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.