नितिन नबीन ने विधानसभा चुनाव 2026 में पार्टी की जीत पर भरोसा जताया
नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवादी आंदोलन को बनाए रखने का वादा किया.
Published : January 20, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: भाजपा के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को कहा कि वह सिर्फ एक पद नहीं ले रहे हैं, बल्कि पार्टी की विचारधारा, परंपराओं और राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को अपना रहे हैं. उन्होंने सीनियर नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जो एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास को दिखाता है.
राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा, 'आज का पल मेरे लिए संकल्प का पल है. आज मैं सिर्फ एक पद नहीं ले रहा हूँ. मैं इस पार्टी की आइडियोलॉजी, परंपराओं और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ, और इस मौके पर, मैं अपने सभी सीनियर साथियों को भी सम्मान देता हूँ.
VIDEO | Delhi: In his first address to party workers as BJP national president, Nitin Nabin says, " today, i can see pm modi's 'sabka saath, sabka vikas' slogan being realised. bjp workers have been how the path of construction of grand ayodhya ram temple was ensured. people of… pic.twitter.com/vJNy9RwfLj— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2026
नबीन ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की वजह से ही उनके जैसे आम कार्यकर्ता को टॉप पोजीशन तक पहुंचने का मौका मिला. गुजरात के आणंद में एक प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए नवीन ने कहा कि उन्होंने सीखा कि सच्ची महानता लोगों की भावनाओं से जुड़ने से आती है.
नवीन ने कहा, 'आज, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आपने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को पार्टी में इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का मौका दिया है, और इसके लिए मैं आप सभी के सामने सिर झुकाता हूं. प्रधानमंत्री जी, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि हम आम कार्यकर्ताओं ने हमेशा दूर से देखा है कि आप कैसे देश की सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं.'
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " ...nitin nabin ji will carry forward the legacy of the bjp. to put it in the language of today's youth, nitin ji himself is, in a way, a millennial."— ANI (@ANI) January 20, 2026
उन्होंने कहा, 'मुझे याद है जब मैंने पहली बार गुजरात के आणंद में आपके साथ एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था. मैं उस समय नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, और मैंने देखा कि आप सद्भावना मिशन प्रोग्राम के दौरान हर एक व्यक्ति की बात सुन रहे थे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद, जब आपने अपने ग्रीन रूम में हमसे बात की, तो आपने इतने इमोशन के साथ बताया कि गुजरात से इतने सारे लोग क्यों आए थे. उस दिन, मुझे समझ आया कि कोई इंसान तब महान बनता है जब वह लोगों की भावनाओं से खुद को जोड़ता है.' नबीन ने तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत पर भी भरोसा जताया.
Delhi: Newly-elected BJP National President Nitin Nabin takes charge at the party headquarters. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, and Union Ministers Nitin Gadkari and JP Nadda are present pic.twitter.com/3aH8Quy7ji— IANS (@ians_india) January 20, 2026
उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लगन से सभी पांच राज्यों में सफलता मिलेगी. अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं, और इन राज्यों के डेमोग्राफिक्स पर बहुत चर्चा हो रही है. बदलते जनसांख्यिकी वहां के हालात बदल रहे हैं, और यह हमारे लिए एक चुनौती है. हालांकि, हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से भाजपा को सभी पांच राज्यों में सफलता दिलाएंगे, उन्होंने कहा.
उन्होंने तमिलनाडु में हाल ही में हुए कार्तिगई दीपम त्योहार और एक जज पर महाभियोग चलाने की कोशिश का हवाला देते हुए, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में दखल देने की कथित कोशिश के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि ऐसी परंपराओं का विरोध करने वाली ताकतों का सामना करना जरूरी है और कहा कि जो लोग राम सेतु के होने को नकारते हैं या कार्तिगई दीपम जैसे त्योहारों का विरोध करते हैं, उनकी भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए.
VIDEO | Nitin Nabin takes charge as BJP national president in the presence of Prime Minister Narendra Modi, Nadda, senior ministers Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari.— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2026
हाल ही में हमने देखा कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर पवित्र कार्तिगई दीपम त्योहार को रोकने की कोशिश की. यह अकेला मामला नहीं है, विपक्ष ने दूसरी चीजों को भी रोकने की साजिश की है. हमने हाल ही में देखा कि कैसे एक जज पर महाभियोग चलाने की कोशिश की गई. आज, जब हम सोमनाथ की बात करते हैं और गर्व के इस त्योहार को मनाने की कोशिश करते हैं, तो विपक्षी पार्टियों के लोग असहज महसूस करते हैं.
नबीन ने आगे कहा, 'हमारा मानना है कि ऐसी परंपराओं को रोकने की कोशिश करने वाली ताकतों का सामना करना जरूरी है. हमें यह पक्का करना होगा कि जो लोग राम सेतु के होने को नकारते हैं और कार्तिगई दीपम त्योहार का विरोध करते हैं, उनके लिए भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है.' नबीन के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी.
आज नबीन ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई अन्य बीजेपी नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए.