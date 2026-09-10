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नितिन नवीन का पूर्व सैनिकों से संवाद, सुनाया कश्मीर के लाल चौक का किस्सा, बोले- 'जब शर्म से झुक गया मेरा सिर'

नितिन नवीन ने सुनाया किस्सा- 'जब शर्म से झुक गया मेरा सिर' ( VIDEO-ETV Bharat )

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यक्रमों के जरिए पार्टी के संगठन, युवाओं और पूर्व सैनिकों से सीधा जुड़ाव बनाने का संदेश दिया. भाजपा की कार्यकर्ता सर्वोपरि वाली नीति के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर पहुंचना पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खास चर्चा का विषय रहा. इसके बाद भाजपा का ‘Zen G’ युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया.

इसके बाद युवा संवाद कार्यक्रम में एमबीबीएस समेत विभिन्न कॉलेजों के छात्रों से शिक्षा और रोजगार को लेकर सवाल-जवाब किए. वहीं शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद गौरव सेनानी मिलन समारोह में पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को संबोधित किया.

हल्द्वानी: उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं, युवाओं और पूर्व सैनिकों से सीधा संवाद किया. सुबह उन्होंने बूथ अध्यक्ष राकेश आर्या के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और चाय पर चर्चा की.

संवाद में एमबीबीएस के छात्रों के साथ ही विभिन्न कॉलेजों के युवाओं ने हिस्सा लिया. युवाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिक्षा, रोजगार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े सवाल किए. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा का यह कार्यक्रम युवाओं के बीच संवाद बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

इसके बाद नितिन नवीन शहीद स्मारक भी पहुंचे. उन्होंने शहीदों के स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि,

2011 में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था और मुझे राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करने का मौका मिल रहा था, उसकी तैयारी मैं देख रहा था.

उसकी तैयारी के क्रम में जब मैं कश्मीर पहुंचा और वहां के प्रशासन को बताया कि यहां पर हमारे युवा मोर्चा के साथी 26 जनवरी को तिरंगा फहराना चाहते हैं. उसके बाद जब लाल चौक पर मैं प्रेस वार्ता करने जा रहा था, तो मैंने देखा कि उस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था. मेरा सिर शर्म से झुक गया.

लेकिन अब 2014 के बाद जो आशीर्वाद इस देश की जनता ने दिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ सरकार का परिवर्तन ही नहीं, बल्कि पूरी सोच का परिवर्तन हुआ. आज जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है, तो हर देशवासी का सीना चौड़ा हो जाता है.

-नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा-

उन्होंने आगे कहा, आज जब हम उत्तराखंड की चर्चा करते हैं, तो चारधाम की चर्चा अवश्य होती है. लेकिन मैं प्रधानमंत्री का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा और इसको (उत्तराखंड) पंचम धाम माना. क्योंकि यह हमारे वीर सैनिकों की भूमि है, इसको पंचम धाम की संज्ञा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं. इसी पवित्र भूमि ने देश को पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रूप में दिया. मैं आज अपने वरिष्ठ नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को भी याद कर रहा हूं.

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