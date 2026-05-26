BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने 'Know BJP' पहल के तहत 12 देशों के मिशन प्रमुखों से की मुलाकात
'KNOW BJP' पहल के तहत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में 12 देशों के मिशन प्रमुखों ने भाग लिया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट
Published : May 26, 2026 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पद संभालने के बाद विदेशी राजनयिकों के साथ उनकी पहली औपचारिक मुलाकात आज भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में संपन्न हुई. 'भाजपा को जानें ('KNOW BJP') पहल के तहत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में 12 देशों के मिशन प्रमुखों ने भाग लिया.
भाजपा अलग अलग देशों में अपनी पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर नीति निर्धारण कर रही है. इस बैठक का भी मुख्य उद्देश्य विदेशी राजनयिक समुदाय को भाजपा की ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे, शासन मॉडल और वर्तमान गतिविधियों से विस्तृत परिचय कराना था.
बैठक के दौरान नितिन नबीन ने राजनयिकों को भाजपा की विकास यात्रा, राष्ट्र सेवा तथा सुशासन के अनुभवों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. भाजपा सूत्रों के अनुसार, 'भाजपा को जानें' श्रृंखला के अंतर्गत पहले विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पार्टी से जुड़कर जानकारी दी जा चुकी है.
आज का कार्यक्रम इस श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें विदेशी मिशनों के प्रमुखों को पार्टी की कार्यप्रणाली और दूरदर्शी विजन से अवगत कराया गया।यह मुलाकात नितिन नवीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विदेशी राजनयिकों के साथ उनकी पहली महत्वपूर्ण बैठक थी।
पार्टी इसे अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रही है. ‘KNOW BJP’ –इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा न केवल अपनी विचारधारा का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार करना चाहती है, बल्कि भारत की सत्ताधारी पार्टी के रूप में अपने शासन अनुभव और भविष्य की योजनाओं को भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखना चाहती है.
सूत्रों की माने तो कार्यक्रम में शामिल राजनयिकों ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित सत्र के दौरान पार्टी के संगठनात्मक मजबूती और जन-केंद्रित योजनाओं में गहरी रुचि भी दिखाई. यह बैठक नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा की नई ऊर्जा और सक्रिय वैश्विक डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जा रहा है.
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