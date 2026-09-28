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गंगासागर में नितिन नबीन ने लगाई आस्था की डुबकी; बंगाल भाजपा में बड़े फेरबदल के बाद पहला दौरा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की जमीनी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

Nitin Nabin Bengal Visit
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सोमवार 28 सितंबर को पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के गंगासागर में पवित्र स्नान के बाद कपिल मुनि मंदिर में. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 5:22 PM IST

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गंगासागर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में भाजपा संगठन में हुए बड़े फेरबदल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गंगासागर पहुंचे. उन्होंने गंगा और समुद्र के पवित्र संगम पर डुबकी लगाई. कपिल मुनि के आश्रम में विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने शीर्ष नेताओं संग संगठनात्मक समीक्षा की. इस दौरे को आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की जमीनी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

गंगासागर पहुंचने पर नितिन नबीन ने सबसे पहले स्नान घाट का निरीक्षण किया. उन्होंने वहां के स्थानीय हालातों और तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उनके इस पवित्र स्नान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच काफी उत्साह देखा गया. नितिन नबीन के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, सुंदरबन विकास मंत्री दीपांकर जाना और जयनगर व मथुरापुर संगठनात्मक जिलों के भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे. स्थानीय नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से गंगासागर में एक राजनीतिक माहौल देखने को मिला.

गंगासागर के बाद, नितिन एक तय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पानीहाटी जाएंगे. बताया जा रहा है कि वहां राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. पानीहाटी का कार्यक्रम खत्म करने के बाद भाजपा नेता का कोलकाता जाने का कार्यक्रम है. वे वहां युवाओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां उनके पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर युवा पीढ़ी को संबोधित करने की संभावना है. इसके बाद, नितिन के कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद नितिन नबीन का पश्चिम बंगाल का यह पहला दौरा है. राज्य इकाई के भीतर हुए बड़े संगठनात्मक बदलावों- जिसमें महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के नेतृत्व में बदलाव के साथ-साथ सात संगठनात्मक जिलों के नेतृत्व में बदलाव शामिल हैं- के तुरंत बाद होने के कारण उनके इस दौरे ने सबका ध्यान खींचा है.

भाजपा खेमे के इस शीर्ष नेतृत्व के दौरे ने दक्षिण 24 परगना में भाजपा संगठन के भीतर भारी उत्साह पैदा कर दिया है. पार्टी हलकों में जयनगर और मथुरापुर संगठनात्मक जिलों के नेताओं की मौजूदगी को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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