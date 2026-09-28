ETV Bharat / bharat

गंगासागर में नितिन नबीन ने लगाई आस्था की डुबकी; बंगाल भाजपा में बड़े फेरबदल के बाद पहला दौरा

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सोमवार 28 सितंबर को पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के गंगासागर में पवित्र स्नान के बाद कपिल मुनि मंदिर में. ( PTI )

गंगासागर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में भाजपा संगठन में हुए बड़े फेरबदल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गंगासागर पहुंचे. उन्होंने गंगा और समुद्र के पवित्र संगम पर डुबकी लगाई. कपिल मुनि के आश्रम में विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने शीर्ष नेताओं संग संगठनात्मक समीक्षा की. इस दौरे को आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की जमीनी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.