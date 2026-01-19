ETV Bharat / bharat

BJP में 'नबीन' युग: नितिन नबीन का निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष चुना जाना तय, क्या बोले, महेश शर्मा और रवनीत बिट्टू

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने नामांकन किया है. उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है.

नितिन नबीन, (फाइल फोटो) और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भाजपा नेता पहुंचे (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 6:08 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और बिहार के पूर्व मंत्री नितिन नबीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन सफलतापूर्वक दाखिल कर दिया है. यह प्रक्रिया दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच चली, और नामांकन पत्रों की जांच शाम को पूरी हुई.

45 साल के नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. उनका नामांकन निर्विरोध है (कोई अन्य उम्मीदवार नहीं), इसलिए कल 20 जनवरी को उनकी औपचारिक रूप से पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषणा होने की संभावना है.

नामांकन के दौरान पार्टी के बड़े नेता जैसे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ (यूपी सीएम), और कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से बातचीत (ETV Bharat)

क्या बोले, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू
इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह बीजेपी में युवा नेतृत्व और नई पीढ़ी की ओर मजबूत संकेत है. उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आनेवाले दिनों में चाहे पंजाब में या फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और नितिन नबीन का चुना जाना एक बड़ा संदेश देता है कि पार्टी में जो भी निष्ठा से काम करेगा वो किसी भी पद तक जा सकता है.

भाजपा सांसद महेश शर्मा से बातचीत (ETV Bharat)

क्या बोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद महेश शर्मा
इस मौके पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद महेश शर्मा ने कहा कि एक युवा नेता नितिन नबीन का चुना जाना पार्टी में एक नई संचार तो करता ही है साथ ही देश के युवाओं में भी इससे काफी उत्साह है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और इसमें बगैर भेदभाव के हर किसी का ध्यान रखा जाता है. कुल मिलाकर पार्टी के अंदर बिहार के इस युवा नेता का उदय पार्टी के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है, और इसे "नबीन युग" की शुरुआत कहा जा रहा है.

