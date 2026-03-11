ETV Bharat / bharat

नितिन नबीन के लिए लिटमस टेस्ट बना बिहार में राज्यसभा चुनाव, घर में पांचों सीट पर जीत की चुनौती

बंगाल चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का बिहार में लिटमस टेस्ट है. तेजस्वी यादव ने भी मोहरे बिछा दिए हैं-

नितिन नबीन
नितिन नबीन, अमित शाह, सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 9:06 PM IST

पटना : भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है. बिहार में राज्यसभा चुनाव में सभी पांचों सीटों को जीतने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दो-दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. दोनों पर्यवेक्षक पटना पहुंच चुके हैं. पांचवें सीट को लेकर एनडीए और महागठबंधन की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है.

बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू : राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन के सामने चुनौती है. उनके गृह राज्य बिहार में राज्यसभा के पांच सीटों को लेकर चुनाव होने हैं. चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं. पाचवीं सीट पर एनडीए की ओर से कौन लड़ेगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है. महागठबंधन पांचवीं सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है.

बिहार में राज्यसभा चुनाव की जंग में जोड़-तोड़ की राजनीति (ETV Bharat)

दोनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं पटना : बिहार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का गृह राज्य है, और गृह राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर फूल प्रूफ तैयारी की जा रही है. 16 मार्च 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बिहार में दो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किये हैं. केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा प्रभारी नियुक्त किये गए हैं और दोनों नेता पटना पहुंच चुके हैं.

हमारे पास पर्याप्त बहुमत : बिहार आते ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए आए पर्यवेक्षक विजय शर्मा ने पांचों सीट पर जीत का दावा ठोक दिया और कहा कि सभी सीटों को जीतने के लिए एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है. राज्यसभा में वोटिंग विचारधारा और सिद्धांत के आधार पर विधायक मतदान करते हैं.

राज्यसभा चुनाव के बीजेपी पर्यवेक्षक पहुंचे पटना
राज्यसभा चुनाव के बीजेपी पर्यवेक्षक पहुंचे पटना (ETV Bharat)

''बिहार में राज्यसभा चुनाव में सभी पांचो सीटों पर हमारी जीत होगी. हमारे पास पर्याप्त बहुमत है. राज्यसभा चुनाव में विधायक विचारधारा और सिद्धांत के आधार पर मतदान करते हैं. चुनाव में हमारी जीत होगी इसमें कोई संदेह नहीं है.''- विजय शर्मा, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक

पांचवें सीट को लेकर उहापोह की स्थति : गुरुवार को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर बैठक होगी. बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री के अलावा संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानियाँ, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पर्यवेक्षक के रूप में हर्ष मल्होत्रा और विजय शर्मा शामिल होने वाले हैं. बैठक में यह भी तय होगा कि पांचवें सीट पर किसे लड़ाया जाएगा. उपेंद्र कुशवाहा या शिवेश राम में से कोई एक उम्मीदवार पांचवीं सीट पर लड़ेंगे.

विजय शर्मा का स्वागत करते संजय सरावगी
विजय शर्मा का स्वागत करते संजय सरावगी (ETV Bharat)

एनडीए को है तीन वोटों की दरकार : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है. नितिन नबीन हर हाल में पांचों सीट जीतना चाहेंगे. नितिन खुद भी उम्मीदवार हैं और उनके अलावा नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए नामांकन भर चुके हैं. केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा की दौड़ में शामिल हैं. पांचवें के लिए एनडीए को तीन वोटों की कमी है और नेता उसे पूरा करने में जुटे हैं.

सेकुलरिज्म के नाम पर ओवैसी और बसपा से उम्मीद : इधर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है. अमरेंद्र धारी सिंह पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं. तेजस्वी यादव ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से संपर्क भी साधा है और बसपा के विधायक को साधने की कोशिश में जुटे हैं. राष्ट्रीय जनता दल सेकुलरिज्म के नाम पर दोनों दलों को साथ लाना चाहती है.

पंकज सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी
पंकज सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी (ETV Bharat)

''एनडीए राज्यसभा चुनाव में पूरे तौर पर मजबूत है. हम सभी पांचों सीटों को जीतने में कामयाब होंगे. हमारे पास पर्याप्त बहुमत है और बिहार में महागठबंधन को हराने में हम कामयाब होंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव में हम सभी सीटों पर कब्जा करेंगे.''- पंकज सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी

बंगाल से पहले नितिन नबीन का लिटमस टेस्ट : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि भाजपा को बंगाल चुनाव में जाना है और बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में भी महागठबंधन को पटकनी देना चाहेगी. बिहार की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है. बिहार में मिली जीत को भाजपा पश्चिम बंगाल में भी भुनाने में पीछे नहीं रहेगी.

कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक
कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक (ETV Bharat)

''नितिन नवीन के लिए यह चुनाव खास होने वाला है, क्योंकि यह उनके गृह राज्य है और गृह राज्य में शिकस्त उनके साथ पर बट्टा लगा सकती है. भाजपा हर हाल में पांचों सीट को जीत कर बंगाल चुनाव के पहले संदेश देना चाहेगी.''- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक

AIMIM तय करेगा जीत हार : इधर महागठबंधन भी पांचवी सीट की जुगत में AIMIM के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर चुकी है. पांचवी सीट के लिए महागठबंधन को 6 सीटों का जुगाड़ करना होगा जबकि एनडीए के लिए मात्र 3 विधायकों के वोट जुटाने हैं. अब देखना है कि किसका दावा मूर्त रूप लेता है? वैसे सारा दारोमदार AIMIM के रूख पर निर्भर है.

